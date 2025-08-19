Το ΕΣΥ και το “σπίτι του κρεμασμένου”

Άμεση αντίδραση της αντιπολίτευσης στους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού ότι οι πολίτες είναι ευχαριστημένοι από την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Τα αντανακλαστικά σύσσωμης της αντιπολίτευσης προκάλεσε η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία υποστήριξε πως οι πολίτες διαπιστώνουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) γίνεται «πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό»!

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αντέδρασαν άμεσα αντιμετωπίζοντας την δήλωση του πρωθυπουργού υπό πνεύμα της φράσης… «στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν μιλάνε για σχοινί». Εγκαλώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακή προσπάθεια συγκάλυψης της χειροτέρευσης των συνθηκών στα νοσοκομεία.

Η ανάρτηση

Θυμίζουμε ότι ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε έρευνα που έγινε μέσω κινητών τηλεφώνων και e-mails προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι χρήστες του συστήματος δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ανάρτησή του «στάλθηκαν 15.586 SMS με ερωτήσεις σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε 92 νοσοκομεία και 447 κλινικές. Το 30% απ’ αυτούς ήδη απάντησε και τα σχόλια είναι ενδεικτικά: Το 93% βρήκε τους γιατρούς με την ειδικότητα που χρειαζόταν. Tο 88% δήλωσε ότι συνάντησε ευγένεια και σεβασμό. Ενώ το 75% εμφανίζεται συνολικά ικανοποιημένο από την περίθαλψη που έλαβε».

Επίσης ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «στα Επείγοντα Περιστατικά παρά τη μεγάλη πίεση που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, η εικόνα δείχνει επίσης ενθαρρυντική: για το 66% η παραμονή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες. Μάλιστα για το 42% εξ αυτών ήταν κάτω από μία ώρα».

Η αντιπολίτευση

Η πρωθυπουργική πρωτοβουλία που έθεσε τα θέματα που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης αντιμετωπίστηκε ως προκλητική κίνηση από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Μάλιστα φάνηκε πως τα επιτελεία τους ήταν σε ετοιμότητα προκειμένου να απαντήσουν αναδεικνύοντας τα δομικά προβλήματα. Με κορυφαίο αυτών τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, αλλά και την αποτυχία των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να τις καλύψει.

Ενδεικτική ήταν η αντίδραση του αρμόδιου για ζητήματα Υγείας του ΠΑΣΟΚ Ιωάννη Τσίμαρη που επισήμανε ότι «οι Έλληνες πληρώνουν 7,3 δισ. ευρώ από την τσέπη τους και ιδιωτικές ασφάλειες ( πρώτη θέση στην Ε.Ε) για υπηρεσίες υγείας» προσθέτοντας πως «το 21% των πολιτών που είχαν ανάγκη περίθαλψης, δεν μπόρεσαν να τις καλύψουν το 2023 (πρώτη θέση στην Ε.Ε)».

Ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει επίσης ότι «4 στους 10 ασθενείς δηλώνουν πως δεν είχαν επαρκή νοσηλευτική φροντίδα, αυτό δεν είναι ένδειξη “προόδου”. Είναι κραυγή για βοήθεια» ενώ «το 39% δεν συμμετείχε στην απόφαση για τη θεραπεία του, αυτό δεν είναι “λειτουργικότητα του ΕΣΥ”, αλλά πατερναλισμός και αποκλεισμός». Τονίζει τέλος πως «σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς δεν έλαβε καμία ενημέρωση για κοινωνικές παροχές, πρόκειται για θεσμική εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων».

Ανάλογη κριτική και από τον βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Νικολαϊδη. Τονίζει πως «οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία τουριστικών περιοχών της νησιωτικής χώρας διαμορφώνουν μια κατάσταση κρίσης, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των τουριστικών ροών. Αντίστοιχα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, από τη Σπάρτη έως τη Δράμα και από τα Ιωάννινα έως την Αλεξανδρούπολη, επαναλαμβάνεται ένα ανησυχητικό μοτίβο. Κρίσιμες ειδικότητες απουσιάζουν, οργανικά κενά δεν καλύπτονται και το υπάρχον προσωπικό υπερβάλλει εαυτόν για να διατηρήσει τη στοιχειώδη λειτουργικότητα των νοσηλευτικών δομών. Μόνο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανθρώπων του, το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζει να εκπληρώνει το καθήκον του προς τους πολίτες.

Πολιτική εξήγηση στην πρωτοβουλία Μητσοτάκη να θίξει το θέμα του ΕΣΥ, έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός «αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές». Σημειώνει όμως πως «ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις».

Παραθέτοντας στοιχεία ο Σ.Φάμελλος τόνισε ότι «στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική «αριστεία»;». Επίσης μίλησε για 6.500 κενές θέσεις γιατρών και 20.000 νοσηλευτικού προσωπικού.

Πρόκληση χαρακτηρίζει τις αναφορές του πρωθυπουργού το ΚΚΕ. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «οι «αξιολογήσεις μέσω SMS» από τους ασθενείς αποτελούν μία ακόμα επικοινωνιακή απάτη, η οποία έχει στόχο τη συγκάλυψη των διαχρονικών πολιτικών της που είναι η πηγή των προβλημάτων στην υγεία». Μάλιστα καλεί την κυβέρνηση να «σταματήσει η κυβέρνηση να παρουσιάζει τα αποτελέσματα της προσφοράς του υγειονομικού προσωπικού ως προσφορά του Υπουργείου». Τονίζει πως «το πραγματικά ανθρώπινο και αποτελεσματικό ΕΣΥ μπορεί να είναι μόνο ένα σύστημα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, καθολικό, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση από το κράτος, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση».