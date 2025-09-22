Το ΚΚΕ αποχαιρετά τον σπουδαίο γλύπτη Βασίλη Δωρόπουλο

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλους τους συγγενείς και οικείους του γλύπτη Βασίλη Δωρόπουλου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή.

«Ο Βασίλης Δωρόπουλος υπήρξε καλλιτέχνης με σπουδαίο έργο, με τα γλυπτά του να κοσμούν τις πλατείες πολλών πόλεων. Ανάμεσα στις δεκάδες εκθέσεις, βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις που κατέκτησε στην Ελλάδα και διεθνώς, πήρε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για τον μαρτυρικό τόπο του Λαζαρέτο που εκπόνησε η ΚΕ του ΚΚΕ το Νοέμβριο του 2022 και που τα εγκαίνια πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου 2025. Το έργο μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του έχαιρε της επίβλεψης και της εικαστικής φροντίδας του καλλιτέχνη», αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

«Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Βασίλη Δωρόπουλου», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.