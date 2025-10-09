Το Μαξίμου δεν βλέπει να χωρά πλέον ο Σαμαράς στη ΝΔ

“Δεν σχολιάζουμε προσωπικές αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών”, δήλωσε ο Π.Μαρινάκης, ωστόσο είναι σαφές ότι το Μαξίμου αξιοποιεί την απουσία Σαμαρά από το βιβλίο Στυλιανίδη για να παρουσιάσει μία εικόνα ενωμένης ΝΔ πλην Μεσσήνιου.

Στη λογική “Όλοι μαζί στη Νέα Δημοκρατία κι ο Σαμαράς χώρια” κινείται πλέον η γαλάζια ηγεσία, μετά την απουσία του πρώην πρωθυπουργού από την παρουσίαση του βιβλίου για την τεχνητή νοημοσύνη, σε επιμέλεια Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Αξιοποιεί δηλαδή την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να ακυρώσει τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του στην εκδήλωση για να παρουσιάσει μία εικόνα μίας ενωμένης Νέας Δημοκρατίας, πλην του Μεσσήνιου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τη μη παρουσία του κ.Σαμαρά στην εκδήλωση, δήλωσε καταρχήν: “Δεν σχολιάζουμε δηλώσεις, πόσο μάλλον και προσωπικές αποφάσεις, πρώην πρωθυπουργών” και πρόσθεσε: “Πράγματι, εκεί ήταν ένα μεγάλο μέρος της ΝΔ, για ένα βέβαια συγκεκριμένο και σημαντικό θέμα. Ήταν μία ωραία εικόνα ενότητας την οποία κρατάμε”.

Σημειωτέον ότι δεν απάντησε ευθέως εάν μετά τα χθεσινά γεγονότα κλείνει οριστικά η συζήτηση για επιστροφή του κ.Σαμαρά στη ΝΔ, στην οποία επιμένουν γαλάζια στελέχη. Ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, μάλιστα σήμερα το πρωί ευχήθηκε εκ νέου (Open) να γίνει επαναπροσέγγιση με τον κ.Σαμαρά. Αλλά ενώ μέχρι πρότινος το Μαξίμου, δια του κ. Μαρινάκη, δήλωνε ότι “κανείς δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ο πρώην πρωθυπουργός”, φαίνεται πως αποφάσισε πλέον να μην τροφοδοτεί από τη δική του πλευρά αυτή τη συζήτηση, επιρρίπτοντας στον Μεσσηνιο πολιτικό την ευθύνη για το οριστικό πολιτικό “διαζύγιο”.

Ο κ.Μαρινάκης εκτίμησε πάντως ότι δεν έχουν βάση οι ερμηνείες πως σκοπίμως το Μαξίμου δεν είχε ανακοινώσει μέχρι χθες ότι θα απηύθυνε χαιρετισμό στην παρουσίαση του βιβλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να φέρει σε δύσκολη θέση τον κ.Σαμαρά και ενδεχομένως προεξοφλώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα απείχε τελικά.

Επικαλέστηκε ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση ήταν γνωστή και ανακοινωμένη στους διοργανωτές και υποστήριξε: “Δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Δεν έχει διαφορά η παρουσία από χαιρετισμό στην εκδήλωση, με κεντρικό πρόσωπο τον κ.Στυλιανίδη .με τον οποίο ως βουλευτής και ως μέλος σε κυβερνήσεις συμπορεύεται ο πρωθυπουργός εδώ και χρόνια στις κοινές τους μάχες στη ΝΔ.”

Το blame game Μητσοτάκη – Σαμαρά συνεχίζεται

Η πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, εν τω μεταξύ νωρίτερα σήμερα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή κατά του “αιώνιου” εσωκομματικού της αντιπάλου.

“Δυσκολεύεται πάρα πολύ να είναι μέσα σε αυτό το κλίμα ο κ. Σαμαράς, ήταν ένα κλίμα πολύ ωραίο” είπε (MEGA) η κα Μπακογιάννη προσθέτοντας ότι “σε τελική ανάλυση ο κ. Σαμαράς αν θέλει να επιλέξει τον δρόμο που διάλεξε ο Τσίπρας, με γεια του με χαρά του”. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός “έχει κόψει καιρό τις γέφυρες με τη ΝΔ”.

Ερωτηθείσα, δε, αν γίνονται προσπάθειες επαναπροσέγγισης με τον κ. Σαμαρά, η κ.Μπακογιάννη απάντησε «δεν το ξέρω, δεν είμαι στην κατηγορία αυτών που προσπαθούν γι’ αυτό, και πέραν αυτού δεν ξέρω αν γίνονται και δεν ξέρω αν θέλει»

Σχολίασε επίσης αιχμηρά ως προς την ίδρυση νέου κόμματος ότι ο κ.Σαμαράς “το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά αλλά συνήθως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται εύκολα και όταν επαναλαμβάνεται αυτό γίνεται ως φάρσα”.

Ενδιαφέρον ήταν και το σχόλιο του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος υπενθύμισε τις προάλλες (ΣΚΑΪ) ότι μόνο δύο πρώην πρωθυπουργοί πέτυχαν “ολική επαναφορά” υπό πολύ ιδιαίτερες όμως συνθήκες, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου.