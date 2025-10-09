Το βιβλίο που επισφράγισε το “διαζύγιο” Μητσοτάκη – Σαμαρά

Ο Σαμαράς ακύρωσε τελευταία στιγμή την παρουσία του στην εκδήλωση για το βιβλίο Στυλιανίδη, στην οποία τελικά απηύθυνε χαιρετισμό ο Μητσοτάκης. Παρών ο Καραμανλής. Όλο το παρασκήνιο

Με την παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, είχε ως στόχο την πολιτική σύνθεση, ιδίως στο χώρο της κεντροδεξιάς.

Για αυτό και στο Ωδείο Αθηνών, απέναντι ακριβώς από τα ιστορικά παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Ρηγίλλης, είχαν προσκληθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Και άπαντες στη ΝΔ ανέμεναν τη συνύπαρξη των τριών στον ίδιο χώρο, αν και δεν περίμενε κανείς να υπάρξει και σύμπλευση. Τελικά, όμως, η εκδήλωση επισφράγισε ότι το πολιτικό “διαζύγιο” Μητσοτάκη – Σαμαρά είναι οριστικό.

Αν και ο κ.Σαμαράς είχε προσωπικά ενημερώσει τον κ. Στυλιανίδη ότι επρόκειτο να παραστεί στην παρουσίαση, πέντε μόλις λεπτά πριν την ώρα έναρξης της εκδήλωσης, συνεργάτης του Μεσσήνιου τηλεφώνησε στον βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ και τον ενημέρωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός τελικά δεν θα παρευρεθεί, χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

Οι γαλάζιες ερμηνείες για την απουσία Σαμαρά

Σαμαρικά στελέχη απέδιδαν πάντως την απόφαση Σαμαρά να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην εκδήλωση στο πένθος που ευλόγως τον καταβάλει για τον πρόωρο χαμό της κόρης του Λένας. Δεδομένου όμως ότι αυτό ίσχυε και όταν αρχικά είχε επιβεβαιώσει την παρουσία του, οι περισσότεροι στη ΝΔ ερμήνευσαν διαφορετικά την ακύρωση της τελευταίας στιγμής. Πολλοί παρευρισκόμενοι απέδωσαν ειδικότερα την απουσία του πρώην πρωθυπουργού και στο γεγονός ότι ο κ.Μητσοτάκης τελικά θα απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση.

Το Μαξίμου φάνηκε μάλιστα να “την έχει στήσει” στον κ.Σαμαρά, δεδομένου ότι δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού και χθες το πρωί άρχισε να διαρρέει η πρόθεση του αυτή. Κίνηση που σχολιάστηκε ως μία επίδειξη δύναμης από πρωθυπουργικής πλευράς στον διαγραφέντα κ.Σαμαρά, ο οποίος θα έπρεπε να ακούσει από την πρώτη σειρά τον κ.Μητσοτάκη.

Προφανώς και οι διοργανωτές της εκδήλωσης ενημερώθηκαν επίσης “στο παρά πέντε” για την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να μιλήσει στην εκδήλωση. Άλλωστε ο κ. Στυλιανίδης χθες το πρωί υποστήριζε (Open) ουσιαστικά ότι ο κ. Σαμαράς θα έπρεπε να επιστρέψει στη ΝΔ.

Ευχή την οποία έχουν εκφράσει ουκ ολίγα γαλάζια στελέχη, καθώς πολλοί βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος φοβούνται ότι ένα νέο δεξιό κόμμα μπορεί να κόψει ποσοστό από τη ΝΔ και άρα να απειλήσει τη δική τους επανεκλογή. Το Μαξίμου πάλι δεν διαφωνούσε με την προοπτική αυτή, αλλά είχε καταστήσει σαφές ότι δεν θα την επεδίωκε κιόλας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Η “προσωπική επιλογή” Σαμαρά και οι “κυανόκρανοι”

Από το περιβάλλον του κ.Σαμαρά έλεγαν πάντως λακωνικά ότι η απόφαση του να μην παρευρεθεί ήταν μία “προσωπική επιλογή” και τόνιζαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του κ. Στυλιανίδη.

Κανονικά το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο κ.Καραμανλής. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην στηρίξει τον ακραιφνώς καραμανλικό βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, ο οποίος όπως του είπε και ο κ.Μητσοτάκης ήταν “ο σταρ της ημέρας”. Ο κ. Καραμανλής έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα στην αίθουσα και αντάλλαξε μία ευγενική, αλλά μάλλον τυπική, χειραψία με τον κ.Μητσοτάκη. Η έκφραση του δεν έδειχνε πάντως ποια άποψη είχε για τα ενδοπαραταξιακά τεκταινόμενα της ημέρας.

Σημειωτέον ότι η ταξιθεσία είχε ως εξής: Είχαν κρατηθεί θέσεις στην πρώτη σειρά για τον κ.Καραμανλή, δίπλα του για τον κ.Σαμαρά και στη συνέχεια για τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο, σε ρόλο… κυανόκρανων, που θα χώριζαν τους δύο πρώην πρωθυπουργούς από τον κ.Μητσοτάκη. Η θέση που είχε κρατηθεί για τον κ.Σαμαρά έμεινε άδεια για αρκετή ώρα, μέχρι που δίπλα στον κ.Καραμανλή κάθισε τελικά ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου.

Πως ο Δένδιας βρέθηκε δίπλα στον Γεωργιάδη

Τα βλέμματα όμως στράφηκαν και στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος κάθισε δίπλα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον οποίο εθεάθη μάλιστα να συνομιλεί, στον απόηχο της έμμεσης κόντρας τους για την υπόθεση του Πάνου Ρούτσι. Πάντως δεν τους είχαν τοποθετήσει δίπλα δίπλα οι διοργανωτές.

Για τον κ.Δένδια είχε κρατηθεί μία θέση δίπλα στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, πιο κοντά στο διάδρομο που οδηγεί στην έξοδο, καθώς θα έπρεπε να αποχωρήσει πριν το τέλος της εκδήλωσης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Όταν όμως έφτασε στην προκαθορισμένη θέση διαπίστωσε ότι είχε καθίσει ήδη ο παλαίμαχος βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Τραγάκης και από σεβασμό αναζήτησε άλλη άδεια θέση, για να διαπιστώσει τελικά ότι δίπλα του θα καθόταν ο κ. Γεωργιάδης.

Σημειωτέον επίσης ότι στην εκδήλωση αρχικά σχεδίαζε να παρευρεθεί και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος όμως είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι τελικά θα θα παραστεί. Ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, δεν είχε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του, αλλά φαίνεται πως από τη στιγμή που η εκδήλωση έλαβε χαρακτηριστικά εσωκομματικού ενδιαφέροντος για τη ΝΔ αποφάσισε να μην έρθει.

Το σχόλιο Μητσοτάκη για τη ΝΔ “εν συνόλω”

Το παρών έδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί κ.Δένδιας, κ.Γεωργιάδης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης, Βασίλης Κικίλιας, Παύλος Μαρινάκης, οι πρώην υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Καθώς και δεκάδες βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Κυριαζίδης, που λίγες ώρες νωρίτερα είχε επανενταχθεί στην ΚΟ της ΝΔ επτά μήνες μετά τη διαγραφή του.

Ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε ένα σύντομο χαιρετισμό, χωρίς πολιτικές αναφορές. Ενώ φεύγοντας σε διάλογο με τους δημοσιογράφους σχολίασε: “Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω”.

Το κρυπτικό αυτό σχόλιο φάνηκε να θεωρεί εκτός συνόλου της ΝΔ τον κ.Σαμαρά, τις επόμενες κινήσεις του οποίου αναμένουν πάντως άπαντες στο χώρο της δεξιάς.