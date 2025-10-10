Το μήνυμα του πρωθυπουργού στους BIG 4 των κατασκευών

Στο μενού ήταν η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026.

Μήνυμα για την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε χθες η κυβέρνηση με την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την παρουσία των BIG 4 των κατασκευών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, METLEN).

Όπως έγινε γνωστό στη συνάντηση παρευρέθηκαν από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ο Μάνος Μουστάκας και ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος, από την AKTOR ο Αλέξανδρος Εξάρχου, από τον ΑΒΑΞ ο Κωνσταντίνος Μιτζάλης και από την ΜΕΤΚΑ ο Ντίνος Μπενρουμπή.

Στο μενού ήταν η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. Το ζητούμενο πλέον είναι στους 10 μήνες που υπολείπονται να μπορέσουν να απορροφηθούν μέσα από τα ορόσημα που θέτει το Ταμείο τα δεσμευμένα κονδύλια και βέβαια να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να διοχετευτούν στην αγορά.

Μάλιστα έγινε σαφές ότι δεν θα υπάρξει κάποια παράταση ούτως ώστε να διευκολυνθούν τα υπό εξέλιξη έργα, γεγονός που καθιστά τα χρονοδιαγράμματα ανελαστικά.

Από την πλευρά τους οι κατασκευαστές ανέφεραν πως δεσμεύονται για την προώθηση αυτών των έργων με την υποσημείωση των έγκαιρων ενεργειών σε θέματα απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών από την πλευρά της πολιτείας.

Ποια είναι τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί πολλά μεγάλα έργα υποδομής με κορωνίδα τον ΒΟΑΚ και ιδιαιτέρως το βασικό τμήμα Χανιά-Ηράκλειο που υπεγράφη φέτος, ενώ χρηματοδότηση τραβούν και τα έργα στα τμήματα Χερσόνησος-Νεάπολη και Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Η χρηματοδότηση ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

Πολύ μεγάλο στοίχημα αποτελούν και τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα με μια χρηματοδότηση που φτάνει το 1,35 δισ. ευρώ και με τα σιδηροδρομικά να έχουν ασφυκτική ολοκλήρωση το επόμενο καλοκαίρι. Πάντως πηγές σημειώνουν πως τα συγκεκριμένα είναι on time ενώ τα οδικά είναι πιο πίσω καθώς και το χρονοδιάγραμμα τους ανέρχεται σε 48 μήνες.

Πολύ μεγάλο έργο αλλά που όπως φαίνεται δεν έχει θέμα είναι το βόρειο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα-Γρεβανά το οποίο όπως έχει λεχθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα έχει δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το καλοκαίρι του 2026, δηλαδή εντός των προθεσμιών.

Μεγάλα έργα επίσης που τώρα ξεκίνησαν με χρηματοδότηση του Τ.Α. είναι τα τρία project του ΥΔΩΡ 2.0 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ υπάρχουν και δύο διαγωνισμοί που τελούν υπό ολοκλήρωση.