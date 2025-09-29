Το Πόθεν Έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2022

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποβάλλει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τις εξής αναφορές:

Εισοδήματα:

Εισόδημα από ακίνητα: 20.528,16 ευρώ.

Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές: 115.099,80 ευρώ.

Ακίνητα:

Κατέχει διάφορα ακίνητα κυρίως στην Κρήτη (Ηράκλειο) και Αττική (Αθήνα, Παπάγου), όπως διαμερίσματα, επαγγελματικές στέγες, αποθήκες, οικόπεδα, συνολικής επιφάνειας από μερικές δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα.

Μεταβιβάσεις και αγορές ακινήτων καταγράφονται με αναλυτικές ημερομηνίες και αξίες.

Υπάρχουν επίσης ακίνητα που αποκτήθηκαν με δωρεά ή γονική παροχή.

Οχήματα:

Κατέχουν επιβατικό Ι.Χ. με κυβισμό 1598 κ.εκ., έτος πρώτης κυκλοφορίας 1992, που αποκτήθηκε με αγορά.

Δάνεια:

Δηλώνονται δανειακές υποχρεώσεις με αναλυτική περιγραφή ποσών, πιστωτών, υπολοίπων, ημερομηνιών δημιουργίας και λήξης, με στοιχεία πιστωτικών ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων.

Βάσει του PDF που αφορά τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Νίκου Ανδρουλάκη το 2023 (για χρήση 2022), τα ακίνητα που κατέχει ο ίδιος είναι τα εξής:

Διαμέρισμα 78,60 τ.μ. στην Αθήνα, 6ος όροφος, κατασκευής 1970, απόκτηση το 2008.

Διαμέρισμα 154,26 τ.μ. στον Παπάγο Αττικής, 4ος όροφος, απόκτηση το 2020 με καταβληθέν ποσό 340.000 ευρώ.

Διαμέρισμα 87,00 τ.μ. ισογείου και άλλο 87,00 τ.μ. 2ου ορόφου στο Ηράκλειο Κρήτης, με απόκτηση το 1989.

Επαγγελματική στέγη/κατάστημα 257,85 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης, 1ος όροφος, κατασκευή 2001, απόκτηση 2011.

Αποθήκη ισογείου 257,85 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης, κατασκευή 2001.

Οικόπεδα και αγροκτήματα με επιφάνειες από λίγα τ.μ. έως και 784 τ.μ. και μεγαλύτερα αγροκτήματα σε Κρήτη με τετραγωνικά μέτρα που φτάνουν και τα 15.860 τμ.

Ποσοστά ιδιοκτησίας από γονικές παροχές, δωρεές, αγορές και κληρονομιές.

Επιπλέον υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι και άλλα ακάθαρτα.

Η πλήρης λίστα με τα ακίνητα καταγράφει και τα έτη κτήσης, τα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας, ορόφους και το ύψος της αγοράς ή δωρεάς όπου υπάρχει, με αναφορά και σε τυχόν δάνεια που συνδέονται με κάποια από αυτά.

Η δήλωση αναφέρει πλήρη οικονομικά στοιχεία, επίσημα και λεπτομερή για εισοδήματα, ακίνητα, οχήματα και τραπεζικά δάνεια του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκου Ανδρουλάκη σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνουν:

Έσοδα:

Από ακίνητα: 21.008,16 ευρώ

21.008,16 ευρώ Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και άλλες αμοιβές: 107.595,65 ευρώ

επιδόματα και άλλες αμοιβές: 107.595,65 ευρώ Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα: 6,92 ευρώ

Καταθέσεις:

Στην ING (Βέλγιο):

1.233,67 ευρώ

308.735,58 ευρώ

617.792,79 ευρώ

13.016,56 ευρώ

Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:

95.511,42 ευρώ

34.080,01 ευρώ

5.876,37 ευρώ

Στην Τράπεζα Πειραιώς και άλλες ελληνικές τράπεζες:

διάφορα ποσά (0,74 ευρώ έως 104,36 ευρώ)

Ακίνητα:

Διαμέρισμα στο Ηράκλειο Κρήτης (87 τ.μ.)

Επαγγελματική στέγη / κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης (257,85 τ.μ.)

Διαμέρισμα στο Ηράκλειο Κρήτης (87 τ.μ.)

Οικόπεδο στο Ηράκλειο Κρήτης (784 τ.μ.)

Επαγγελματική στέγη / κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης (257,85 τ.μ.)

Αποθήκη στο Ηράκλειο Κρήτης (257,85 τ.μ.)

Επαγγελματική στέγη / κατάστημα στις Γούβες Ηρακλείου (167 τ.μ.)

Διαμέρισμα στην Αθήνα (78,60 τ.μ.)

Διαμέρισμα στον Παπάγου (154,26 τ.μ.)

Διαμέρισμα στο Βέλγιο (46 τ.μ.)

Οχήματα:

Επιβατικό Ι.Χ. 1.598 κυβικά (1992)

Δάνεια:

Δάνειο 120.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου αξίας 175.000 ευρώ

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023: