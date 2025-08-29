Το πρόγραμμα του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ

Συναντήσεις με φορείς, συσκέψεις, περιοδείες και φυσικά την κεντρική ομιλία του στο Βελλίδειο περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σωκράτη Φάμελλου, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ.

Σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ΔΕΘ, θα έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από την Δευτέρα 1/9 έως την Τετάρτη 3/9.

Επίσης την Τρίτη 2/9 στις 11:00, θα μιλήσει στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα “Πράσινη Μετάβαση & Μικρές Επιχειρήσεις” (Αριστοτέλους 46).

Την Πέμπτη 4/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με φορείς της Θεσσαλονίκης σε αίθουσα του Makedonia Palace.

Την Παρασκευή 5/9 και το Σάββατο 6/9 θα πραγματοποιηθούν περιοδείες σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10/9.

Την Πέμπτη 11/9 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα “Αιμίλιος Ριάδης”.