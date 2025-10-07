Βάρρας: Αποπέμφθηκα από τον Βορίδη γιατί δεν δεχόμουν να κάνω παράνομες πληρωμές

Τι φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκει και την εταιρία Neuropublic υποστηρίζοντας πως διώχθηκε κατ΄ απαίτησή της.

Εκθέτουν σφόδρα την κυβέρνηση όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – έστω και μετά από πιέσεις της αντιπολίτευσης να απαντήσει σε ερωτήσεις – ο Γρηγόρης Βάρρας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «καρφώνει» τον Μάκη Βορίδη: Σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι η αποπομπή του έγινε μετά από απαίτηση της συνεργαζόμενης με τον οργανισμό για τις επιδοτήσεις εταιρία NEUROPUBLIC, την οποία «εκτέλεσε» ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Γρηγόρης Βάρρας – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – είπε ότι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης απαίτησε την παραίτησή του, γιατί «έκανε καλά τη δουλειά του» και «ξεκάρφωνε ανομίες». Ανέφερε ότι δεχόταν πίεση από τον τεχνικό σύμβουλο, την Neuropublic, για να προχωρήσει σε παράνομες πληρωμές, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε. Η απομάκρυνσή του υποστήριξε έγινε κατ’ απαίτηση της Neuropublic με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη.

Τα όσα είπε ο Γρηγόρης Βάρρας δείχνουν, σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ένα δίκτυο αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ του κ. Βορίδη, του τότε Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και υπηρεσιακών παραγόντων που συνδέονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα όπως το ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και τον Χριστόφορο Αντωνιάδη΄, ο οποίος είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Διευθυντή του γραφείου του Μάκη Βορίδη κ. Αθανασά.

Οι σχέσεις αυτές, βαθιά διαπλεκόμενες, δημιούργησαν ένα παρακρατικό μηχανισμό επιρροής, ο οποίος επιχείρησε να ελέγξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να χειραγωγήσει το εθνικό απόθεμα και να μετατρέψει τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε μηχανισμό πολιτικής πελατείας. Χαρακτηριστικό του βάθους του δικτύου είναι ότι ο κ. Βάρρας δέχθηκε πιέσεις από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Στράτακο προκείμενου να σταματήσει ο έλεγχος που ασκούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη γυναίκα του κ. Ξυλούρη, του περιβόητου Φραπέ».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως «η εγκύκλιος Βάρρα, που είχε στόχο να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στις πληρωμές, χαρακτηριζόταν από τους ίδιους κύκλους ως «εμπόδιο». Ο κύριος Βάρρας διερωτήθηκε πως ο επόμενος Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και σημερινός Βουλευτής της ΝΔ, Θ. Παπάς πρόλαβε να αναθεωρήσει δύο φορές την εγκύκλιό του παρά το γεγονός ότι έμεινε στην διοίκηση του Οργανισμού μόνο δυόμιση μήνες, ενώ ο ίδιος ο κ. Βάρρας εξέδωσε την πρώτη του εγκύκλιο 7 μήνες αφότου ανέλαβε την διοίκηση του Οργανισμού.Είναι προφανές ότι η τοποθέτησή του κ. Παπά έγινε για να αλλάξει η εγκύκλιος Βάρα, καθώς λίγο μετά την απομάκρυνση του Βάρρα, η εγκύκλιος τροποποιήθηκε αμέσως και αντικαταστάθηκε, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο στις παράνομες πληρωμές και στις αδιαφανείς διαδικασίες».

Ο Γρηγόρης Βάρρρας αναφέρθηκε και στις αποφάσεις που υπέγραφε ο Μάκης Βορίδης υποστηρίζοντας πως ήταν συμφωνία σε μια έκνομη ενέργεια κατανομής του εθνικού αποθέματος και παράνομων επιδοτήσεων.

Μετά από αυτά η αξιωματική αντιπολίτευση, θέτει ευθέως το ερώτημα του γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε την διερεύνηση των πράξεων του Μάκη Βορίδη μέσω Προανακριτικής Επιτροπής. Αυτά ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών, μετά την 6η Οκτωβρίου έχει πλέον τεθεί θέμα παραγραφής των ποινικών ευθυνών του πρώην υπουργού.