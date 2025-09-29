Βορίδης – Αυγενάκης: Τι δηλώνει στο Πόθεν Έσχες το δίδυμο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα εντυπωσιακά στοιχεία από τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των δύο υπουργών που αναφέρθηκαν στην δικογραφία για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων

Μετοχές και επενδύσεις πάνω από 1 εκατομμύριο για τον Μάκη Βορίδη και δεκάδες στρέμματα βοσκοτόπια για τον Λευτέρη Αυγενάκη. Αυτά είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης που κατέθεσαν οι δύο πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή τα δύο πρόσωπα που φέρεται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θυμίζουμε πως τα ονόματα των δύο υπουργών αναφέρθηκαν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Όμως η κυβέρνητική πλειοψηφία έκρινα ότι δεν υπήρξε λόγος προκειμένου να εξεταστούν στο πλαίσιο προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση.

Οπότε η σχετική πρόταση που κατατέθηκε στα τέλη Ιουλίου στην Βουλή από το ΠΑΣΟΚ καταψηφίστηκε και μάλιστα με άκρως επεισοδιακό τρόπο.

Τα δύο Πόθεν Έσχες

Ένα εντυπωσιακό «πακέτο» επενδύσεων περιλαμβάνει το Πόθεν Έσχες του Μάκη Βορίδη. Ο πρώην υπουργός άλλωστε περιλαμβάνεται τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στους 10 βουλευτές με το υψηλότερο εισόδημα.

Η αξία αποτίμησης των επενδύσεων του σε ομόλογα και άλλα τραπεζικά προϊόντα ξεπερνούν (σύμφωνα με την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του 2023) το 1.000.000 ευρώ. Ο πρώην υπουργός φαίνεται κατά κύριο λόγο να επιλέγει ασφαλιστικά συμβόλαια, συμμετοχές σε επενδυτικά funds αλλά κυρίως ευρωπαϊκά ομόλογα που αποτελούν την «καρδιά» του χαρτοφυλακίου του.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023:

Τα… βοσκοτόπια αποτελούν το εντυπωσιακό στοιχείο στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης του πρώην υπουργού, Λευτέρη Αυγενάκη. Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν διαθέτει 72 στρέμματα στον Δήμο Κουρητών στην Κρήτη που χαρακτηρίζονται «Βοσκότοποι/Χερσαίες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις».

Παράλληλα φέρεται να έχει αποκομίσει 580.000 ευρώ από πώληση περιουσιακών στοιχείων στην δήλωση του 2023.

Υψηλός εμφανίζεται και ο δανεισμός του Λευτέρη Αυγενάκη. Έχει λάβει τραπεζικά δάνεια κυρίως από την Παγκρήτια Τράπεζα, 454.000 ευρώ, για τα οποία οφείλει περίπου 352.000 σύμφωνα με την τελευταία του Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022: