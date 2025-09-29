Το Πόθεν Έσχες του Αλέξη Τσίπρα – Τι δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα. Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2022

Σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα και της συντρόφου του, Περιστέρας Μπαζιάνα, οι βασικές δηλώσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

Εισοδήματα: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και άλλες αμοιβές ύψους 33.118,08 ευρώ. Επιπλέον, δηλώθηκαν εισοδήματα που εξαιρούνται από φορολογία ύψους 36.161,64 ευρώ και οικονομικές ενισχύσεις συνολικής αξίας 37.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων χρημάτων από τα βραβεία Ειρήνης Έσσσης και Βεστφαλίας).

Ακίνητα: Δηλώθηκε ακίνητο στην Αθήνα (Αττική), διαμέρισμα 114 τ.μ. του 1966, το οποίο αποκτήθηκε το 1996.

Οχήματα: Ο Τσίπρας έχει δηλώσει την κατοχή δικύκλου 652 κυβικών, το οποίο αποκτήθηκε το 2007.

Δάνεια: Η δήλωση περιλαμβάνει επαγγελματικό δάνειο από τη CEPAL HELLAS, με μηδενικό υπόλοιπο, και δάνειο μέσω πιστωτικών καρτών με ποσά 1.500 και 20.000 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022:

Αναλυτικά τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες για χρήση 2023

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα και της συντρόφου του, Περιστέρας Μπαζιάνα, για το έτος χρήσης 2023 περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Εισοδήματα: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές ύψους 28.614,08 ευρώ.

Εισόδημα από ακίνητα: 6.000,00 ευρώ.

Αφορολόγητο εισόδημα: 28.564,11 ευρώ, το οποίο εξαιρείται από φόρο και εισφορά.

Δάνεια και Οφειλές:

Έχει επαγγελματικό δάνειο από την εταιρεία CEPAL HELLAS (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) με ποσό οφειλής 0,00 ευρώ.

Δηλώνει οφειλές από πιστωτικές κάρτες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με οφειλές ύψους 20.000 ευρώ και 1.500 ευρώ, οι οποίες θα εξοφληθούν μέχρι το 2028 και το 2027 αντίστοιχα.

Ακίνητα: Διαμέρισμα στην Αθήνα, στην περιοχή Αθηναίων, με επιφάνεια 114 τ.μ. και έτος κατασκευής 1966.

Οχήματα: Δηλώνει την κατοχή ενός δικύκλου 652 κ.εκ., πρώτης κυκλοφορίας το 2007, με καταβληθέν τίμημα 7.300 ευρώ.

Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια: Ο Αλέξης Τσίπρας κατέχει ασφαλιστικά συμβόλαια αποταμίευσης μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής με αξία 3.732,95 ευρώ και 3.823,68 ευρώ, τα οποία αποκτήθηκαν χωρίς χρηματική συναλλαγή

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023: