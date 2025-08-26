Χαρίτσης: Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ

Με σκληρή γλώσσα ο Αλέξης Χαρίτσης επιτίθεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θεσμοθετεί 13ωρα, απλήρωτες υπερωρίες και μισθούς πείνας.

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Αλέξης Χαρίτσης με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που θεσμοθετεί την 13ωρη εργασία.

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς καταγγέλλει ότι η Νέα Δημοκρατία καθιερώνει εργασιακές συνθήκες εξαντλητικών ωραρίων, απλήρωτων υπερωριών και μισθών πείνας, αφήνοντας τον εργαζόμενο απροστάτευτο απέναντι στον εργοδότη.

«Αυτό είναι το δίκαιο της Νέας Δημοκρατίας: το δίκαιο των εργοδοτών» τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι ρομπότ αλλά άνθρωποι με δικαιώματα, ανάγκες και χρόνο για ζωή.

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

“13 ώρες στη δουλειά. Απλήρωτες υπερωρίες, σπαστές άδειες, εξτρατζήδες για 300 ευρώ το μήνα. Κι ο εργαζόμενος ανίσχυρος και μόνος απέναντι στο αφεντικό.

Αυτή είναι η δίκαιη εργασία της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο δίκαιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκαιο των εργοδοτών.

Οι εργαζόμενοι όμως είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ. Δικαιούνται σταθερές σχέσεις εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς, πληρωμένες υπερωρίες. Και δικαιούνται ελεύθερο χρόνο. Χρόνο για τους δικούς τους ανθρώπους. Χρόνο για να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό και γι’ αυτό πρέπει να φύγει.

Για να γίνει νόμος του κράτους το δίκαιο των εργαζομένων, για το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση, για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων και του κόσμου της επισφάλειας στη δουλειά και στη ζωή”.