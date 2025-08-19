Ζαχαριάδης: Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας

“Πυρά” κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την τιμή στο σουβλάκι

Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την τιμή στο σουβλάκι.

«Τιμή για ένα καλαμάκι χοιρινό σε πίτα από 3.50 – 5 ευρώ. Με Μητσοτάκη μέχρι και το σουβλάκι έγινε είδος πολυτελείας, τόσο απλά είναι τα πράγματα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Ζαχαριάδης.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής τους πολιτικής» σημειώνει και καταλήγει: «Εδώ φαίνονται τα αποτελέσματα των ανακοινώσεων των προηγούμενων ΔΕΘ».