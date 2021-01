74α γενέθλια Ντέιβιντ Μπόουι: Διαδικτυακή συναυλία με συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών

Ένα πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι: Μπόι Τζορτζ, Ρίκι Τζερβέις, Κόρι Τέιλορ των Slipknot και Ντέιβ Ναβάρο, έχουν προστεθεί στην ειδική εκδήλωσης ζωντανής ροής με φιλανθρωπικό σκοπό, που θα πραγματοποιηθεί για να τιμηθεί η ζωή και η καριέρα του Ντέιβιντ Μπόουι.

Το "A Bowie Celebration: Just For One Day!" θα μεταδοθεί παγκοσμίως σήμερα Παρασκευή (8 Ιανουαρίου) με αφορμή τα 74α γενέθλια του καλλιτέχνη, ο οποίος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου του 2016. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Μάικ Γκάρσον, ο οποίος υπήρξε μέλλος του συγκροτήματος του Μπόουι και θα βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για το Save The Children.

Ήδη έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν οι: Yungblud, Άννα Κάλβι και Duran Duran, ενώ επίσης αναμένεται ότι θα εμφανιστούν και οι: Τέιλορ Μόμσεν, Τέιλορ Χόκινς των Foo Fighters, Κρις Σάνι των Jane's Addiction και Γκάρι Μπάρλοου του συγκροτήματος Take That.

Εμφάνιση θα πραγματοποιήσουν και οι: Άνταμ Λάμπερτ, Άντρα Ντέι, Μάικλ Σ. Χολ, Ίαν Χάντερ, Άτικους Ρος και πολλοί άλλοι.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 2 πμ ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (4 πμ ώρα Ελλάδας) και θα είναι διαθέσιμη για όσους αγοράσουν εισιτήριο σε όλο τον κόσμο, για 24 ώρες μετά την έναρξη της.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως, όπως ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα του Μπόουι στο Twitter, η μουσική του σπουδαίου καλλιτέχνη είναι πλέον διαθέσιμη και στο TikTok. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

