8 χριστουγεννιάτικες δράσεις που δεν πρέπει να χάσετε στη γιορτινή Αθήνα

Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα στο χωριό λέει ο θυμόσοφος λαός και άδικο δεν έχει. Τα Χριστούγεννα στην πόλη είναι γεμάτα από πολύτιμες εορταστικές εμπειρίες που “ξεπηδούν” από κάθε γωνιά της και αναδύουν το Πνεύμα των ημερών. Πού αλλού πέρα από την πρωτεύουσα μπορεί κάποιος να το ζήσει αυτό σε όλο του το μεγαλείο;

Η πόλη της Αθήνας από τις αρχές Δεκεμβρίου έχει φορέσει τα καλά της. Ένα πανέμορφο έλατο από το Καρπενήσι με 40.000 λαμπάκια στολίζει την κεντρική Πλατεία Συντάγματος, ενώ 129 γειτονιές της ολοστόλιστες και κατάφωτες έχουν ήδη δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήρια πως οι φετινές γιορτές θα μείνουν αξέχαστες σε όλους.

10 χριστουγενιάτικα χωριά στήθηκαν στις γειτονιές της Αθήνας NIKOLAS KOMINIS - STUDIO KOMINIS

Οι δράσεις είναι πραγματικά δεκάδες και για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε τη δική μας λίστα με τα highlights των φετινών γιορτών προκειμένου να μην χάσουμε τίποτα από αυτά που μας ενδιαφέρουν.

10 χριστουγεννιάτικα χωριά σκορπούν γιορτινή διάθεση από την Αχαρνών και τη Λαμπρινή μέχρι το Παγκράτι και την Ελληνορώσων

Ανέκαθεν τα χριστουγεννιάτικα χωριά αποτελούσαν πόλο έλξης μικρών και μεγάλων, καθώς εκεί χτυπά δυνατά η “καρδιά” των Χριστουγέννων.

Έως και τις 6 Ιανουαρίου, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του θα βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις τους για να υποδεχθούν μικρούς και μεγάλους στις πλατείες: Μεσολογγίου (Παγκράτι), Χελντράιχ (Νέος Κόσμος), Ζακλίν ντε Ρομιγί (Θησείο), Αγίας Αικατερίνης (Κάτω Πετράλωνα), Αθανασίου Διάκου (Θυμαράκια), Ναθαναήλ (Αγ. Ελευθέριος), Αγίου Ανδρέα (Λαμπρινή), Αγίου Παντελεήμονα, Αγίου Δημητρίου (Πανόρμου, Αμπελόκηποι) και Γκίκα (Ελληνορώσων).

Στα 10 αυτά χριστουγεννιάτικα χωριά της πόλης οι γιορτινές διαδραστικές εμπειρίες είναι άπειρες: κατασκευές, κεράσματα, face-painting, αλλά και ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, χριστουγεννιάτικες μασκότ, animateurs, μαριονέτες και ταχυδακτυλουργοί.

Το Χριστουγεννιάτικο “άρωμα” της Ομόνοιας

Το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι έντονα αισθητό και στην ιστορική πλατεία Ομονοίας, η οποία με φόντο το εντυπωσιακό της συντριβάνι, έχει μεταμορφωθεί σε μία χειμερινή «χώρα θαυμάτων» φιλοξενώντας το Omonoia Christmas Market.

Στον νέο αυτό εμπορικό και ψυχαγωγικό θεσμό της πρωτεύουσας μπορείτε να δοκιμάσετε αλμυρές και γλυκιές λιχουδιές στα ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, να αγοράσετε επιλεγμένα δώρα και να απολαύσετε την υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην καρδιά της Αθήνας.

Μουσική γιορτινή… απογείωση!

Γιορτές χωρίς μουσική δε γίνεται, γι’ αυτό και από κάθε γωνιά της πόλης - από την τον Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου της Βλασσαρούς έως την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου και από τη Μακρυγιάννη στο Κουκάκι και το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι έως την έως την Πλατεία Κοτζιά και τον Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά- ακούγονται και διαφορετικά μουσικά γιορτινά ηχοχρώματα.

Στην κεντρική πλατεία Συντάγματος οι συναυλίες ξεκινούν από τις 11.00 το πρωί και παρόντες δηλώνουν καθημερινά πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ρένα Μόρφη, η Ευρυδίκη και ο Μύρωνας Στρατής, οι Stavento και η Ήβη Αδάμου, οι 1550 και ο Δημήτρης Σταρόβας, οι ENORASIS κ.ά.

Το βαν εξωτερικών μεταδόσεων του Αθήνα 9.84 κάνει στάσεις σε κεντρικές γειτονιές και παρουσιάζει ζωντανά και on air mini pop up συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών (Μυρτώ Βασιλείου, Πάνος Βλάχος, Leon of Athens, Ησαΐας Ματιάμπα, Μιρέλα Πάχου, Αλεξάνδρα Σιετή, Μανώλης Φάμελλος κ.ά) με μια κιθάρα, πλήκτρα ή ακόμα και a capella!

Ένας Βαφτιστικός, μπόλικη jazz και Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Ολύμπια

Την τιμητική του έχει το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», όπου ήδη έχει ξεκινήσει ο απολαυστικός «Βαφτιστικός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων (σε μουσική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου), ενώ την ιστορική του σκηνή θα καταλάβει στις 23 Δεκεμβρίου και η Athens Big Band αναβιώνοντας τη “χρυσή” εποχή της jazz, με τραγούδια που έγιναν θρυλικά από τους Frank Sinatra και Ella Fitzgerald. Στις 27 Δεκεμβρίου θα λάβει χώρα η συναυλία “The Twelve Days of Christmas” με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων και σολίστ τη σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σταύρου Μπερή.

Μαραθώνια live μουσική εμπειρία στην Αγγλικανική εκκλησία

Tη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, στις 21 Δεκεμβρίου μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Αγγλικανικής εκκλησίας του Αγίου Παύλου θα πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος live μαραθώνιος. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί, ο ραδιοφωνικός σταθμός Pepper 96.6 θα φιλοξενήσει καταξιωμένους καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα -τις Chores της Μαρίνας Σάττι, την εκλεκτική pop Irene Skylakaki, τη Jazzy ματιά των Keppler is Free, το ρεμπέτικο της Λένας Κιτσοπούλου trio, τον Serafim Tsotsonis και τον DJ και producer της ηλεκτρονικής μουσικής Autow Nite Superstore- που θα προσφέρουν μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με μία ατμοσφαιρική «Νύχτα των Ευχών»

Από τα φετινά Χριστούγεννα δε θα μπορούσαν να λείπουν τα παραδοσιακά φαναράκια της «Νύχτας των Ευχών». Στις 24 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι «φωτίζουμε» την πόλη με τις ευχές μας και ο ουρανός στην πλατεία Κοτζιά γεμίζει με μικρά φωτεινά σημάδια.

Την ίδια ώρα, θα ακούγονται ζωντανά οι μουσικές επιλογές των παραγωγών του Pepper 96.6, ενώ θα ακολουθήσει και ένα μεγάλο πάρτι του ραδιοφωνικού σταθμού μπροστά από το Δημαρχείο της Αθήνας.

Υποδεχόμαστε το 2023 από το Σύνταγμα με Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή

Η Αθήνα θα υποδεχθεί το 2023 με τον αγαπημένο Έλληνα τενόρο Μάριο Φραγκούλη και τον Γιώργο Περρή στην Πλατεία Συντάγματος. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα ειδικά για τις φετινές γιορτές. Θα τους συνοδεύσει στη σκηνή 10μελής συμφωνική ορχήστρα και σολίστ με τραγούδια και μελωδίες, που παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου. Το πρόγραμμα, θα ανοίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με κλασικά χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Πρώτο έξοδος για το 2023 στη… Βαρβάκειο!

Μετά την αλλαγή του χρόνου, η Βαρβάκειος, η πιο εμβληματική αγορά της πόλης μας περιμένει για να υποδεχθούμε τις πρώτες ώρες του 2023 με ένα ξέφρενο πάρτι, στο οποίο θα συμμετέχουν μερικοί από τους σημαντικότερους djs της Αθήνας.

Ιnfo

To πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο και στο: cultureisathens.gr

Κατεβάστε δωρεάν στο κινητό σας την εφαρμογή του Culture is Athens, στο Play Store και στο App Store και μείνετε συντονισμένοι για όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.