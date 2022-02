All of us are dead: Ζόμπι εκθέτουν την ανθρωπότητα στο νέο χιτ του Netflix

Το πόσο δύσκολο είναι να είσαι άνθρωπος, σε μια κοινωνία που ξεκάθαρα έχει περιέλθει σε τέλμα -για πολύ συγκεκριμένους λόγους- αναλύθηκε σε μοναδικά στην έκδοση δυστοπικής πραγματικότητας που παρουσίασε το Squid Game. Δηλαδή, την τηλεοπτική σειρά made in Korea που διέλυσε τα ρεκόρ του Netflix τον περασμένο Σεπτέμβρη και για τους μήνες που ακολούθησαν.

Το “είμαστε οι επιλογές μας” trendαρει στην ίδια πλατφόρμα αυτές τις ημέρες, σε έκδοση ζόμπι, η οποία διαφέρει από αυτήν που ξέρεις. Και με αυτό ξεκινάει η λίστα των πέντε πραγμάτων που θα σε κάνουν να 'κολλήσεις' με το All of us are dead.

Το webtoon που πέρασε στην μικρή οθόνη, δεν είναι ακριβής μεταφορά, καθώς όπως είπε ο σκηνοθέτης Lee Jae Kyoo ζητούμενο ήταν να νιώθουν 'οικεία' όσοι έχουν διαβάσει το πρωτότυπο, αλλά να μην τα ξέρουν και όλα.

Όλα γίνονται σε ένα σχολείο.

Τα πέντε πράγματα που θα σε κάνουν να 'κολλήσεις' με το All of us are dead.

1) Όπως γράφει το Forbes τα ζόμπι της νέας κορεατικής παραγωγής που κάνει πάταγο, δεν πηγαίνουν... σαν ζόμπι (πιο αργά από τον επιτάφιο), αλλά είναι γρήγορα και πιο δυνατά από τους ανθρώπους.

Ο στόχος τους είναι να μεταδώσουν τον ιό. Κάτι που γίνεται με ένα δάγκωμα. Τα ζόμπι του All of us are dead δεν είναι πεινασμένα και για αυτό δεν τρώνε τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι αποφασισμένα να μολύνουν τους περισσότερους δυνατούς. Έτσι, δαγκώνουν, μολύνουν και προχωρούν στον επόμενο. Η μόλυνση γίνεται και με επαφή αίματος ζόμπι με ανοιχτή πληγή -σου θυμίζει κάτι;

2) Στα του ιού (που πρέπει να εξαπλώσουν τα ζόμπι), αναφέρεται το από πού προήλθε, πώς εξελίχθηκε και ποιο μπορεί να είναι το αντίδοτο του. Οι αναδρομές στα πειράματα μέχρι που θα σε αγχώσουν -γιατί όπως θα ακούσεις, δεν αρκεί μόνο να ξεκινήσεις μια αποκάλυψη, πρέπει να υπάρχουν και μεταλλάξεις των ιών. Ενδεχομένως να μάθεις και κάτι, από τον τρόπο που χειρίζονται οι μαθητές τη συνθήκη.

3) Η σειρά των 12 επεισοδίων ανήκει στο Zombie genre, εν τούτοις είναι 'πλημμυρισμένη' από ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία, τη σήμερον ημέρα. Όπως ο εκφοβισμός, η βία, η σεξουαλική παρενόχληση, τα social media, την εφηβική εγκυμοσύνη, τα 'πρέπει' της κοινωνίας και η αυτοκτονία. Επισημαίνεται το όριο που υπάρχει ως προς το πού μπορούν να φτάσουν οι έφηβοι, σε ό,τι αφορά τις επιλογές που τους αφορούν, ακόμα και αν κάνουν ό,τι καλύτερο έχουν. Οπότε γίνεται ευκρινές πως δεν είναι χρήσιμο να τους κρίνουμε ως ενήλικες.

4) Προφανώς και παρουσιάζονται τα θέματα των σχέσεων και των φιλιών. Γίνεται ξεκάθαρο πως όσο φανταστικός και αν είσαι, όταν είσαι μόνος σου δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά. Όταν είσαι μέλος παρέας, της οποίας όλα τα μέλη έχουν ξεπεράσει τα 'εγώ' τους μπροστά στην ξεκάθαρη προτεραιότητα της επιβίωσης, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

“Όταν ήμουν νέος και έπεφτε ένας φίλος μου σε ρυάκι, πέφταμε όλη η παρέα να τον σώσουμε. Όταν ενηλικιωνόμαστε, κάνουμε την πιο ασφαλή -για εμάς- επιλογή” δήλωσε ο σκηνοθέτης, πριν τονίσει πως η παιδεία και η κοινωνία ευθύνονται για την 'αλλοίωση'.

5) Στους ρόλους μπορείς να δεις τον εαυτό σου ή κάποιον που ξέρεις. Όπως μπορείς να δεις και ότι κανένας δεν είναι πιο σημαντικός από τον άλλον -στο τέλος της ημέρας. Θα θυμηθείς και ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ποτέ ένα πράγμα. Δηλαδή, ο κακός της παρέας έγινε κακός για κάποιους λόγους που όταν τους εξηγεί, αντιλαμβάνεσαι τα -κάποια- δίκια του.

Πάμε τώρα, και σε κάποια άλλα θέματα που θα εκτιμήσεις -αν είσαι του θεάματος.

Χρειάστηκαν δυο χρόνια για να δημιουργηθεί το All of us are dead και ναι, ο Covid ήταν η αιτία. Η παραγωγή επίτηδες διάλεξε 'άφθαρτους' ηθοποιούς, ώστε να μην έχουν 'συνδεθεί' με κάποιον άλλον ρόλο και να μπορείς να συνδεθείς πιο εύκολα μαζί τους -να σου φαίνονται πιο ρεαλιστικά όσα βλέπεις Τα παιδιά αυτά βρήκαν τη χημεία τους, στους δυο μήνες της προετοιμασίας για την εκκίνηση των γυρισμάτων. Σε αυτό το διάστημα, έκαναν καθημερινά -πολύωρα και εξοντωτικά- μαθήματα με χορογράφο, προκειμένου να έχουν όλοι -ως ζόμπι- τις ίδιες κινήσεις και αντιδράσεις -και μέχρι αυτές να γίνουν αυτοματοποιημένες.

Για να μπορούν οι δημιουργοί να ελέγχουν καλύτερα τις εξελίξεις, έχτισαν ένα τετραώροφο σχολείο -για να ελέγχουν καλύτερα το αποτέλεσμα. Πολλά από τα γυρίσματα ήταν on take, καθώς οι υπεύθυνοι ήθελαν να αποφύγουν το ενδεχόμενο τραυματισμών -εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων που μετείχαν στη σκηνή. Επίσης, η προετοιμασία που είχαν κάνει όλοι τους βοηθούσε να ανταπεξέλθουν με τις ανάγκες που υπήρχαν από τις αντιδράσεις τους και όσα περίμενε ο σκηνοθέτης -σε αυτήν τη μία λήψη.

