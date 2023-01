Amy Winehouse: "Ασπίδα" ο πατέρας της για την επιλογή της Abela που θα την υποδυθεί στο "Back to Black"

Ο Μιτς Γουάινχαουζ (Mitch Winehouse), πατέρας της εκλιπούσας τραγουδίστριας, Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse) εξέφρασε την υποστήριξή του στους συντελεστές της επερχόμενης ταινίας για τη ζωή της κόρης του, που θα παρακολουθεί την τραγουδίστρια στα χρόνια "που ζούσε στο Λονδίνο τον πρώτο καιρό της καριέρας της και στο έντονο ταξίδι της προς τη φήμη".

Η επιλογή της Μαρίσα Αμπέλα (Marisa Abela), που θα υποδυθεί την Έιμι Γουάινχαουζ στην ταινία "Back to Black", έχει επικριθεί από τους θαυμαστές, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η ηθοποιός δεν μοιάζει καθόλου την εκλιπούσα Αγγλίδα μουσικό.

Τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας ξεκίνησαν στις 16 Ιανουαρίου, στο Λονδίνο, με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν την Αμπέλα εν δράσει.

Οι κριτικοί αμέσως εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την επιλογή της Αμπέλα.

Ωστόσο, ο πατέρας της τραγουδίστριας έχει υποστηρίξει δημόσια τη νεαρή ηθοποιό δηλώνοντας στον αμερικανικό ιστότοπο TMZ: "Η Μαρίσα είναι εξαιρετική επιλογή για τον ρόλο, ακόμα κι αν δεν μοιάζει ακριβώς με την Έιμι".

Τη σκηνοθεσία του βιογραφικού φιλμ "Back to Black", υπογράφει η Σαμ Τέιλορ Τζόνσον, η οποία είναι περισσότερο γνωστή από την ταινία για τη ζωή του Τζον Λένον "Nowhere Boy" και από τo "Fifty Shades Of Grey".

Ο Έντι Μάρσαν θα εμφανιστεί ως ο πατέρας της Έιμι στην ταινία. Ο Μιτς Γουάινχαουζ επισήμανε ότι ούτε ο Βρετανός ηθοποιός του μοιάζει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας της τραγουδίστριας υπερασπίστηκε τους ηθοποιούς του "Back to Black" λέγοντας ότι στις ταινίες του Χόλιγουντ δίνεται υπερβολική έμφαση στην εμφάνιση και ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα ηθοποιών που δεν είναι πανομοιότυποι με το πρόσωπο της αληθινής ζωής που υποδύονται.

Ο Τζακ Ο’ Κόνελ θα εμφανιστεί στον ρόλο του πρώην συζύγου της Έιμι Γουάινχαουζ, Μπλέικ Φίλντερ Σίβιλ, από οποίο πήρε διαζύγιο το 2009, δύο χρόνια πριν από τον θάνατό της, τον Ιούλιο του 2011.

