"Behind the Flame": Ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ για τον πόνο και την προσπάθεια κορυφαίων Ελλήνων αθλητών

Το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο φιλοξενεί από τις 31 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αίθουσα Εκπαιδευτικών Δράσεων, στο επίπεδο 2, την τρίτη κατά σειρά ατομική έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Ζήκου “Behind the Flame” αποτελώντας σταθερό σημείο ανάδειξης των Ολυμπιακών Αξιών και του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Πρόκειται ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκιμαντέρ που φέρνει στο φως στιγμιότυπα κορυφαίων εν ενεργεία Ελλήνων αθλητών και απεικονίζει τον πόνο, την προσπάθεια, τις δυσκολίες και τα συναισθήματα που συνοδεύουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με τη στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τη βοήθεια της πρωταθλήτριας της ενόργανης γυμναστικής Βασιλικής Μιλλούση, ο Νίκος Ζήκος φωτογράφισε πάνω από 25 αθλητές, ανάμεσά τους τον χρυσό Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια, τη χρυσή Ολυμπιονίκη στο άλμα επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη, τον κορυφαίο Έλληνα ποδηλάτη Χρήστο Βολικάκη, τον Παναγιώτη Γκιώνη, αθλητή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τέσσερεις συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τη Βούλα Παπαχρήστου, αθλήτρια του άλματος εις τριπλούν με δύο χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών αλλά και την Αιμιλία Τσουλφά, χρυσή Ολυμπιονίκη το 2004 η οποία επιστρέφει ξανά μαζί με την 20χρονη Αριάδνη Σπανάκη να εκπροσωπήσουν στο Τόκυο την Ελληνική ιστιοπλοΐα στην κατηγορία 470.

Ποιος είναι ο Νίκος Ζήκος

Ο Νίκος Ζήκος ζει στην Αθήνα και είναι φωτογράφος. Έχει υπάρξει μέλος της εθνικής ομάδας tae kwon do για αρκετά χρόνια, με μεγαλύτερη διάκριση ασημένιο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων. Πολύ γρήγορα κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμα του στην τέχνη, έχοντας δημιουργήσει μοναδικές εικόνες που ξεχωρίζουν, όχι μόνο για την αισθητική τους αλλά κυρίως για τα συναισθήματα και τη δύναμη που αποπνέουν. Η φωτογραφία είναι η δική του μορφή έκφρασης – με αυτή αποτυπώνει και δημιουργεί εικόνες. Είναι για εκείνον το μέσο για να αποκαλύπτει και να αναδεικνύει ιστορίες, να μεταφέρει μηνύματα και να φωτίζει κρυφές πτυχές αθέατων μέχρι εκείνη τη στιγμή ιστοριών. Το 2018 παρουσίασε την πρώτη του έκθεση με πορτραίτα ανθρώπων από την Ρουάντα της Αφρικής “Portraits from Rwanda” σε συνεργασία με την ΑctionAid. Χάρη στα έσοδα που συγκεντρώθηκαν, χτίστηκε μια αίθουσα δημοτικού στο χωριό που είχε επισκεφτεί. Η δεύτερη έκθεση του με τίτλο “Eyes behind bars” πραγματοποιήθηκε το 2020 στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος όπου και παρουσιάστηκαν 50 πορτραίτα από σκυλιά καταφυγίου, σε συνεργασία με το καταφύγιο “Save a Greek Stray”. Όλα τα έσοδα της έκθεσης χορηγήθηκαν για την στήριξη του συγκεκριμένου καταφυγίου. Τα έσοδα από την πώληση τόσο των φωτογραφιών όσο και του λευκώματος θα διατεθούν υπό τη μορφή υποτροφίας, σε αθλητές που θα συμμετάσχουν στην Ολυμπιάδα και δεν υποστηρίζονται από οποιαδήποτε χορηγία ή χαίρουν άλλου τύπου οικονομική ενίσχυση.





Οι φωτογραφίες της έκθεσης είναι διαθέσιμες μέσα από το ομώνυμο λεύκωμα Behind the Flame, το οποίο πωλείται ηλεκτρονικά στο επίσημο e-shop της διοργάνωσης http://behindtheflame.gr/ και τα έσοδά του θα διατεθούν υπό τη μορφή υποτροφίας, σε αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο και δεν υποστηρίζονται από οποιαδήποτε χορηγία ή δεν χαίρουν άλλου τύπου οικονομικής ενίσχυσης.

To νεοσύστατο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας αποτελεί πρωτοβουλία της Lamda Development, και βρίσκεται στο Golden Hall. Δημιουργήθηκε με στόχο να στεγάσει ένα σημαντικό μέρος της Ολυμπιακής κληρονομιάς της χώρας, να αναδείξει τη μοναδική συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση του Ολυμπιακού Κινήματος και την Αθήνα ως Ολυμπιακή Πρωτεύουσα.

Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 21:00 στο επίπεδο 2 του Μουσείου με δωρεάν είσοδο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εισιτήρια και τα ωράρια λειτουργίας των υπόλοιπων χώρων του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.athensolympicmuseum.org

