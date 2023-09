Billy Miller: Πέθανε o γνωστός ηθοποιός της σειράς "Ατίθασα Νιάτα"

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του βραβευμένου με Emmy ηθοποιού, Μπίλι Μίλερ (Billy Miller), ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 43 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ηθοποιού επιβεβαίωσε στο Variety ο μάνατζέρ του με δήλωσή του την Κυριακή, λίγο πριν ο ίδιος συμπληρώσει το 44ο έτος της ηλικίας του.

"Ο ηθοποιός πάλευε με τη μανιοκατάθλιψη όταν πέθανε", ανέφερε μεταξύ άλλων η δήλωση της ομάδας του ηθοποιού.

Η είσοδός του στη βιομηχανία του θεάματος έγινε όταν υπέγραψε ως μοντέλο στη Wilhelmina, ενώ αργότερα υποδύθηκε τον Richie Novak από το 2007 έως το 2008 στη σαπουνόπερα "All My Children". Στη συνέχεια συμμετείχε στη σειρά "Ατίθανα Νιάτα (The Young and the Restless)", όπου υποδύθηκε τον ρόλο του Billy Abbott.

Ο ρόλος του στα "Ατίθασα Νιάτα" ήταν και αυτός που τον καθιέρωσε, ενώ του χάρισε τρία Emmy στην κατηγορία Daytime, μεταξύ των οποίων δύο για β' ρόλο σε δραματική σειρά και ένα για τον α' ρόλο στην ίδια σειρά. Ο ίδιος ολοκλήρωσε την παρουσία του στη σειρά το 2014 όταν και εντάχθηκε στο καστ της σειράς "General Hospital".

Ο Μίλερ έπαιξε τους ρόλους του Jason Morgan και του Drew Cain στο "General Hospital", όπου πρωταγωνίστησε ως τακτικό μέλος της σειράς μέχρι το 2019 και στη συνέχεια εντάχθηκε στη δημοφιλή σειρά "Suits", όπου έπαιξε σε πέντε επεισόδια.

