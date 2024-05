Αλ Πατσίνο: O αγαπημένος μας μαφιόζος επιστρέφει

Ο Αλ Πατσίνο έχει κάνει καριέρα στο σινεμά ως μαφιόζος. Στη νέα του δουλειά δεν θα εμπνευστεί πράγματα από πραγματικούς γκάγκστερ. Θα υποδυθεί έναν πραγματικό.

Ο Αλ Πατσίνο ήταν 31 ετών όταν επιλέχθηκε να υποδυθεί τον αδίστακτο Μάικλ Κορλεόνε στον Godfather. Ακολούθησαν πολλές άλλες ταινίες που «έκανε» τον γκάγκστερ, με το Scarface και το Irishman να είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Πέραν της τεράστιας επιτυχίας που είχαν αυτές τις δουλειές σε επίπεδο ανταπόκρισης κοινού, έδωσαν και πολλές υποψηφιότητες για κορυφαία βραβεία (Oscars, Emmy, Golden Globe κ.α.), όπως φυσικά και πολλές βραβεύσεις.

Σε όλες τις προηγούμενες δουλειές του εμπνεύστηκε πράγματα από την πραγματική μαφία. Στο Captivated θα υποδυθεί έναν πραγματικό μαφιόζο.

Ο Πατσίνο γίνεται ο Saverio Mammoliti

Στα 84 του χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για την εξιστόρηση της πραγματικής απαγωγής του John Paul Getty III το 1973 από την Mammoliti ‘ndrina, αφεντικό της οποίας ήταν ο Saverio Mammoliti. Αυτόν που θα υποδυθεί ο Πατσίνο, σε προχωρημένη ηλικία. Στα νιάτα του θα τον αναλάβει ο Τόμπι Κέμπελ (Black Mirror), ενώ θα δούμε και την Κέιτι Χολμς.

Για την ιστορία, το All the Money in the World του 2017 είχε το ίδιο θέμα, ωστόσο στο ξέσπασμα του #metoo η παρουσία του Κέβιν Σπέισι στο καστ και η αντικατάσταση του σκέπασε όλα τα άλλα. Μετά δήλωσαν συγγενείς του απαγωγέα πως η πραγματική ιστορία ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι έδειχνε η ταινία.

Στο Captivated, o ανιψιός του «Saro», Michael Mammoliti είναι μεταξύ των παραγωγών.

O John Paul Getty III την ημέρα του εντοπισμού του. AP Photo Giuseppe Anastasi

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΟ

Ο -για τους φίλους- Saro Mammoliti υπήρξε πραγματικό πρόσωπο της ιταλικής μαφίας, ως μέλος της Ndrangheta.

Ο γόνος γνωστής οικογένειας της μαφίας, είχε για παρατσούκλι το «playboy του Κατσελάτσε» (της Καλαβρίας), για την ωραία εξωτερική του εμφάνιση και το γούστο του στις γυναίκες. Μετά το θάνατο του πατέρα του με άλλη οικογένεια, έγινε εκείνος το αφεντικό και εν αντιθέσει με ό,τι ίσχυε έως τότε για τους ομολόγους του, εκείνος απολάμβανε την καλή ζωή στη Ρέτζιο Καλάμπρια και τη Ρώμη.

Συνελήφθη μεν, αλλά δραπέτευσε (το Δεκέμβριο του 1972) και πέρασε τα επόμενα 20 χρόνια χωρίς να κάνει την παραμικρή προσπάθεια να κρυφτεί. Το 1975 και ενώ ήταν καταζητούμενος, παντρεύτηκε την 15χρονη Maria Caterina Nava σε εκκλησία που ήταν δίπλα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Έκανε και ταξίδια (σε διεθνείς κόμβους διακίνησης ναρκωτικών) για δουλειές.

Δυο χρόνια πριν το γάμο του, ήταν μέλος της ομάδας που απήγαγε τον John Paul Getty III στη Ρώμη το 1973. Αρχικά ζητήθηκαν 117 εκατομμύρια σημερινά δολάρια για λύτρα.

Ο, εκ των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, παππούς του απαχθέντος πίστευε πως ο εγγονός του έχει ‘στήσει’ την απαγωγή του για του αποσπάσει χρήματα και κρατούσε καθυστερήσεις. Έλεγε πως αν πλήρωνε, θα γίνονταν στόχοι απαγωγής και τα 13 άλλα εγγόνια του. Δεν λύγισε ούτε όταν έλαβε το αυτί του εγγονού του σε ένα φάκελο.

Τελικά, η μαφία «έριξε» το ποσό και ο παππούς συμφώνησε να δώσει 15.1 εκατομμύρια. Ο εγγονός δεν ξεπέρασε ποτέ την περιπέτεια του. Έγινε χρήσης ναρκωτικών και αλκοολικός και μετά ένα εγκεφαλικό που έπαθε το 1981, έχασε μεγάλο ποσοστό της όρασης και της ομιλίας του, ενώ παρέλυσε μερικώς. Πέθανε στις 5/2 του 2011 σε ηλικία 54 ετών.

Ήταν το ανώτατο ποσό που θα μπορούσε να ‘χει φοροαπαλλαγή. Με αυτά τα χρήματα η Ndrangheta κέρδισε όλα τα συμβόλαια μεταφοράς για το λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων του Gioia Tauro -λιμάνι που βρίσκεται κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Σουέζ με το Γιβραλτάρ, έναν από τους πιο πολυσύχναστους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο.

Όπως πιθανότατα θα δούμε και στην ταινία, ο Saro ερωτεύτηκε τη μητέρα του John Paul Getty III (την υποδύεται η Χολμς) και αναθεώρησε κάποιες από τις αποφάσεις που πήρε ποτέ στη ζωή του, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη της μαφίας της Καλαβρίας.

Το 1982 καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης, ποινή που ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο. Συνελήφθη εκ νέου στις 9/6 του 1986, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Και πάλι δεν πέρασε πολύ καιρό στη φυλακή, με τις γνωριμίες του να τον σώζουν και πάλι (είχε στην κατοχή του τα τηλέφωνα του πρωθυπουργικού γραφείου και διαφόρων υπουργείων της Ρώμης).

Με την παρέμβαση των γνωστών του, ακυρώθηκε και η κατάσχεση της περιουσίας του.

Την 1η Ιουνίου του 1992 και ενώ ήταν το Νο2 της μαφίας στο Gioia Tauro συνελήφθη με τη σύζυγο του και άλλους τρεις συνεργάτες του. Και πάλι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την καταδίκη του στην κατηγορία της δολοφονίας του βαρώνου Antonio Francesco Cordopatri, του οποίου τα εδάφη είχαν ουσιαστικά κατασχεθεί από την οικογένεια Mammoliti.

Πώς; Μετά 6 βομβιστικές επιθέσεις, 19 εμπρηστικές επιθέσεις, την καταστροφή 1.100 ελαιόδεντρων, εσπεριδοειδών και ακτινιδίων σε 15 ξεχωριστές επιδρομές και 14 περιπτώσεις κλοπής αγροτικού εξοπλισμού.

Καταδικάστηκε σε 22 χρόνια για διάφορες κατηγορίες που σχετίζονται με τη μαφία και το Μάιο του 2003 ενημέρωσε πως θα συνεργαστεί με την ιταλική δικαιοσύνη. Αυτό δεν έσβησε τα επιπλέον 20 χρόνια που του επιβλήθηκαν για το ρόλο του στη διαμάχη Oppidio μεταξύ αντίπαλων φυλών για τον έλεγχο της περιοχής.

Σήμερα ο Saro είναι 81 ετών.