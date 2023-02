Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός - Στα σκαριά νέα σειρά ταινιών

Έφτασε η στιγμή που όλοι οι φανς του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών" περιμένανε εδώ και χρόνια, με τις Warner Bros και New Line να ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας για την πραγματοποίηση περισσότερων ταινιών του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών" και "Χόμπιτ".

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν οι ταινίες αυτές πρόκειται να είναι sequels που θα συνεχίζουν τα γεγονότα μετά την επική τριλογία του Peter Jackson ή prequels, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πρόκειται για μία ταινία αλλά για σειρά ταινιών.

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros Discovery, David Zaslav, ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/02) ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την παραγωγή "πολλών" ταινιών βασισμένων στα βιβλία του JRR Tolkien. Το κόστος της συμφωνίας με την Embracer Group, τη σουηδική εταιρεία παιχνιδιών που κατέχει τα δικαιώματατου Τόλκιν στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Οι ταινίες θα αναπτυχθούν μέσω της εταιρείας παραγωγής New Line Cinema της Warner Bros, η οποία δημιούργησε και την τριλογία που γύρισε ο σκηνοθέτης Peter Jackson μεταξύ 2001 και 2003. Οι ταινίες αυτές απέφεραν σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε όλο τον κόσμο, ενώ η τρίτη σε συνέχεια ταινία, "Η επιστροφή του βασιλιά", κέρδισε 11 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Σε κοινή δήλωσή τους στο Variety, ο Jackson και οι δύο στενότεροι συνεργάτες του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, οι Fran Walsh και Philippa Boyens δήλωσαν ότι η Warner Bros και η Embracer "μας ενημέρωσαν για κάθε βήμα" σχετικά με τις νέες ταινίες.

"Ανυπομονούμε να μιλήσουμε μαζί τους περαιτέρω για να ακούσουμε το όραμά τους για το franchise που προχωράει ήδη", δήλωσαν οι Jackson, Walsh και Boyens.

Η Embracer απέκτησε τα δικαιώματα για τις ταινίες, τα παιχνίδια, τα εμπορεύματα, τα θεματικά πάρκα και τις ζωντανές παραγωγές του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όταν αγόρασε την Middle-earth Enterprises το 2022.

"Μετά την πρόσφατη εξαγορά της Middle-earth Enterprises, είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι συνεργασίας με τη New Line Cinema και τη Warner Bros Pictures, φέρνοντας τον ασυναγώνιστο κόσμο του JRR Tolkien πίσω στη μεγάλη οθόνη με νέους και συναρπαστικούς τρόπους", δήλωσε ο Lee Guinchard, διευθύνων σύμβουλος της Embracer Freemode.

"Καταλαβαίνουμε πόσο αγαπητά είναι αυτά τα έργα και συνεργαζόμενοι με τους συνεργάτες μας στη New Line Cinema και τη Warner Bros Pictures, σκοπεύουμε να τιμήσουμε το παρελθόν, να κοιτάξουμε στο μέλλον και να τηρήσουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας και αξιών παραγωγής".

Οι νέοι επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της Warner Bros, Mike De Luca και Pam Abdy, οι οποίοι επιβλέπουν τις ταινίες της Warner και της New Line, βρίσκονται πίσω από τη νέα πολυετή συμφωνία που σημαίνει ότι το στούντιο θα μπορεί να αναπτύξει ταινίες μεγάλου μήκους βασισμένες τόσο στα βιβλία του Τόλκιν "Lord of the Rings" όσο και στο "The Hobbit".

Οι De Luca και Abdy δήλωσαν ότι η New Line "έκανε ένα άνευ προηγουμένου άλμα πίστης" στον κόσμο του Τόλκιν πριν από δύο δεκαετίες, αλλά σηματοδότησαν ότι οι όποιες νέες ταινίες δεν θα επανεξετάζουν απαραίτητα όσα κάλυψαν οι ταινίες του Jackson, λέγοντας: "Για όλη την έκταση και τη λεπτομέρεια που με αγάπη συμπτύχτηκε στις δύο τριλογίες, το τεράστιο, πολύπλοκο και εκθαμβωτικό σύμπαν που ονειρεύτηκε ο JRR Tolkien παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο".

Ο Zaslav, υπεύθυνος για σημαντικές περικοπές στην Warner Bros Discovery μετά τον όμιλο μέσων ενημέρωσης που σχηματίστηκε από τη συγχώνευση των WarnerMedia και Disovery Inc πέρυσι, έχει μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξουν περισσότερα κινηματογραφικά franchises για να αποφέρουν κέρδη. Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε την Πέμπτη ζημίες ύψους 2,1 δισ. δολαρίων, οι οποίες αποδίδονται κυρίως σε περικοπές από τη συγχώνευση.

Η New Line και η Warner Bros Animation εργάζονται για την ταινία The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, μια ταινία κινουμένων σχεδίων που διαδραματίζεται 183 χρόνια πριν από τα γεγονότα του The Lord of the Rings. Η ταινία, η οποία επεκτείνει την ιστορία του Χελμ Χάμερχαντ, ενός θρυλικού ηγέτη του βασιλείου του Ρόχαν, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Απρίλιο του 2024.

Η Amazon συνεχίζει να κατέχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η πρώτη σειρά του τεχνολογικού γίγαντα, The Lord of the Rings: The Rings of Power, κόστισε περισσότερα από 450 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί.

