Avatar: The Way of Water: Το τρέιλερ που αποδεικνύει πως αυτή θα είναι η πιο εντυπωσιακή ταινία της χρονιάς

Αν υπάρχει ένα κινηματογραφικό στοίχημα μεγαλύτερο από όλα, είναι το “Avatar: The Way of Water” του Τζέιμς Κάμερον. Όχι απλά της φετινής χρονιάς, αλλά πολύ παραπάνω. Ένα μπλοκμπάστερ που βρίσκεται σε διάφορα στάδια ετοιμασιών εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με άλλο ένα σίκουελ να έχει ήδη γυριστεί κι άλλα δύο να είναι έτοιμα να μπουν σε παραγωγή.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει πρώτα να φανεί αν το κοινό ζητά περισσότερες ιστορίες από τον κόσμο της Πανδώρας.

Avatar: The Way of Water AP PHOTO/CHRIS PIZZELLO

Το 2009, στο πρώτο “Avatar”, ο Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή τον “Τιτανικό”, που έστεκε για πάνω από μια δεκαετία ως η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών. Το “Avatar”, με μια πρωτοποριακή χρήση 3D περιβάλλοντος, ταξίδεψε τους θεατές σε έναν άλλο κόσμο λέγοντας μια απλή αλλά αποτελεσματική ιστορία αισθημάτων και περιβαλλοντικής αφύπνισης.

Μια ταινία που, σε μια πρόσφατη επιτυχημένη επανέκδοση, έδειξε πως ακόμα τραβά το ενδιαφέρον του κόσμου. Γράφαμε τότε πως «η αρμονία στα ζωγραφισμένα τοπία της ταινίας άλλαξε τα δεδομένα αλλά ακόμα και 13 χρόνια μετά είναι λιγοστοί οι δημιουργοί που έχουν καταφέρει στα αλήθεια να δουν το CGI ως παλέτα κι όχι ως αισθητική εισβολή– απλά συγκρίνετε μια ταινία της Marvel με τον κόσμο του “Avatar”».

Τώρα, το σίκουελ βρίσκεται προ των πυλών. Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Σάλι (του Τζέικ, της Νεϊτίρι και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Το νέο τρέιλερ υπονοεί λιγοστά σημεία πλοκής, όμως μας δείχνει ακόμα περισσότερο από τον απίστευτα εντυπωσιακό κόσμο του φιλμ, που τώρα επεκτείνεται. Βλέποντας αυτό το τρέιλερ, αναρωτιόμαστε: Θα είναι αυτή η πιο αποστομωτικά όμορφη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς;

Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 15 Δεκεμβρίου από την Feelgood. Ως τότε, θέλουμε απλώς να θυμίσουμε ότι ο Τζέιμς Κάμερον δεν χάνει ποτέ!

Avatar: Δείτε το νέο τρέιλερ

