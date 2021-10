Batgirl: Ο Brendan Fraser θα παίξει τον "κακό" της ταινίας απέναντι στη Leslie Grace

Πλάι στην εκθαμβωτική Leslie Grace που θα υποδυθεί την Batgirl (κατά κόσμον Barbara Gordon) στην ομότιτλη ταινία των Warner Bros. και DC θα δούμε τον Brendan Fraser, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη... κακού.

Σύμφωνα με πηγές του Deadline, ο 52χρονος σήμερα Fraser πιθανότατα θα ερμηνεύσει τον πυρομανή Firefly, έναν από τους πιο γνωστούς κακοποιούς του σύμπαντος της DC. Ο Firefly / Garfield Lynns είναι δημιούργημα των France Herron και Dick Sprang. Έκανε το ντεμπούτο του ως κλέφτης το 1952 στο τεύχος Detective Comics #184. Την δεκαετία του '80 πήρε μια πιο σκοτεινή χροιά, καθώς από ληστής έγινε ψυχοπαθής πυρομανής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας έχει εμφανιστεί σε πολλές διαφορετικές εκδοχές τόσο στα κόμικ όσο και στη μικρή οθόνη, όπου έκανε την εμφάνισή του μεταξύ άλλων στη σειρά "Arrow" (εκεί τον ενσάρκωνε ο Andrew Dunbar) και στο "Gotham" ως Lady Firefly (την υποδύθηκαν οι Michelle Veintimilla και Camila Perez). Θα είναι ωστόσο η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε ταινία.

O Fraser είναι γνωστός για τον ρόλο του Rick O'Connell στην τριλογία "The Mummy" (1999-2008), ενώ τον έχουμε δει και στα "School Ties" (1992), "George of the Jungle" (1997), "Bedazzled" (2000), "Looney Tunes: Back in Action" (2003), "Crash" (2004) και "Journey to the Center of the Earth" (2008). Τηλεοπτικά έχει παίξει στα "Texas Rising" (2015), "The Affair" (2016-17) και "Trust" (2018), ενώ είναι ενεργό μέλος της υπερηρωικής ομάδας "Doom Patrol" από το 2019. Αναμένουμε τα "The Whale" του Darren Aronofsky, "Killers of the Flower Moon" του Martin Scorsese και "Brothers", πλάι στους Josh Brolin και Peter Dinklage.

Η ταινία Batgirl

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο "κρατά" η ηθοποιός και τραγουδίστρια Leslie Grace (In the Heights), ενώ πιθανή είναι η επιστροφή του J.K. Simmons ως James Gordon. Στο καστ θα δούμε επίσης τον Jacob Sippio (πιθανώς στον ρόλο του κακού Killer Moth). Οι Adil El Arbit και Bilall Fallah θα αναλάβουν να σκηνοθετήσουν το σενάριο της Christina Hodson.

Η ταινία ανακοινώθηκε αρχικά το 2017, όταν ο Joss Whedon είχε προσληφθεί για να γράψει και να σκηνοθετήσει την ταινία πριν αποχωρήσει το 2018. Θα είναι η τρίτη κατά ταινία της DC με κεντρικό χαρακτήρα υπερηρωίδα (μετά το αποτυχημένο "Catwoman" με τη Halle Berry και τη "Wonder Woman" με την Gal Gadot).

Πρόκειται για τη δεύτερη κινηματογραφική ενσάρκωση της Barbara Gordon, μετά την Alicia Silverstone που υποδύθηκε τον χαρακτηρά στην ταινία "Batman & Robin" (1997) του αείμνηστου Joel Schumacher. Η Batgirl καταμετρά πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις σε σειρές όπως το "Batman" (1967) με την εξαιρετική Yvonne Craig, το Birds of Prey (2002) με την Dina Meyer, Gotham (2019) με τη Jeté Laurence και Titans (2021) με τη Savannah Welch.

Η ταινία "Batgirl" θα κάνει το ντεμπούτο της το 2022 στο HBO Max και μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται η προβολή της σε κινηματογραφικές αίθουσες.

