Χρυσές Σφαίρες 2022: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (12/12) από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου οι υποψηφιότητες για τα πολυπόθητα βραβεία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Χρυσές Σφαίρες 2022.

Η τελετή των διάσημων βραβείων επιστρέφει φέτος στις οθόνες ύστερα από μια χρονιά μποϊκοτάζ από το Χόλιγουντ και τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην τελετή, αρχικά για να φανεί κατά πόσο οι υποψήφιοι πρόκειται να στηρίξουν. Οι Χρυσές Σφαίρες παραμένουν ωστόσο ένα πολύτιμο εργαλείο ενόψει των Όσκαρ, και γι'αυτό οι σημερινές υποψηφιότητες είναι σημαντικές, επιβεβαιώνοντας την ισχύ κάποιων θεωρητικών φαβορί, ενόψει της οσκαρικής περιόδου.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες λοιπόν, επιβεβαιώνεται η τεράστια φόρα του ανεξάρτητου χιτ επιστημονικής φαντασίας, "Τα Πάντα Όλα" (Everything Everywhere All at Once) με 6 υποψηφιότητες, πρακτικά σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες: Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ), Σκηνοθεσία, Σενάριο, ερμηνείες. Όπως και του Banshees of Inisherin του Μάρτιν ΜακΝτόνα (των "Τριών Πινακίδων") που προηγείται με 8 υποψηφιότητες: Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μουσική και 4 ερμηνευτικές υποψηφιότητες.

Αρκετές ακόμα από τις ταινίες που θεωρούνται αυτή τη στιγμή δυνατές στο οσκαρικό παιχνίδι δεν έχασαν απόσταση πετυχαίνοντας όσες σημαντικές υποψηφιότητες στόχευαν. Ταινίες όπως το "Babylon" του Ντάμιεν Σαζέλ (5 υποψηφιότητες αν και έχασε την Σκηνοθεσία), "The Fabelmans" του Στίβεν Σπίλμπεργκ (επίσης 5) και το "Tar" του Τοντ Φιλντ με την Κέιτ Μπλάνσετ με 3.

Το "Women Talking" παρόλο που προτάθηκε για σενάριο έχασε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες και ερμηνευτικές κατηγορίες και σίγουρα δεν είχε καλή μέρα, ενώ άλλες ταινίες-ερωτηματικά όπως το "Avatar: Way of the Water" (Ταινία, Σκηνοθεσία), το "Glass Onion" (Ταινία, Α' Ανδρικός Ρόλος) και το "Top Gun: Maverick" (Ταινία, Τραγούδι) έκαναν τα απολύτως απαραίτητα από πλευράς υποψηφιοτήτων-κλειδιά για να παραμείνουν στην συζήτηση δίχως να χάσουν πολύ έδαφος.

Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε την υποψηφιότητα του "Τρίγωνου της Θλίψης" για Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία ή Μιούζικαλ) λίγες ώρε μετά το θρίαμβό του στα βραβεία ευρωπαϊκού κινηματογράφου, την πολύ καλή εμφάνιση του "Πινόκιο" του Ντελ Τόρο με 3 υποψηφιότητες σε μια πολύ καλή χρονιά για το animation, αλλά και την διπλή υποψηφιότητα του ινδικού χιτ "RRR" στις κατηγορίες μη αγγλόφωνης ταινίας και τραγουδιού, παρόλο που δεν είναι η επίσημη πρόταση της Ινδίας για τα Όσκαρ.

Διαβάστε αναλυτικές τις φετινές υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία, Δράμα

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Καλύτερη Ηθοποιός, Δράμα

Cate Blanchett, Tar

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

Καλύτερος Ηθοποιός, Δράμα

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Καλύτερη Ταινία, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion

Triangle of Sadness

Καλύτερος Ηθοποιός, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Glass Onion

Adam Driver, White Noise

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes, The Menu

Καλύτερη Ηθοποιός, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor Joy, The Menu

Emma Thompson, Good Luck to You Leo Grande

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Καλύτερος Β' Αντρικός Ρόλος

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Καλύτερος Β' Γυναικείος Ρόλος

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere all at Once

Dolly de Leon, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, She Said

Καλύτερη Σκηνοθεσία

James Cameron, Avatar: The Way of Water

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, The Fabelmans

Καλύτερο Σενάριο

Tar

Everything Everywhere All At Once

The Banshees of Inisherin

Women Talking

The Fabelmans

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Guillermo del Toro's Pinocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

Decision to Leave

RRR

Καλύτερη Μουσική

The Banshees of Inisherin

Guillermo del Toro's Pinocchio

Women Talking

Babylon

The Fabelmans

Καλύτερο Τραγούδι

Carolina, Where the Crawdads Sing

Ciao Papa, Guillermo del Toro's Pinocchio

Hold My Hand, Top Gun: Maverick

Lift Me Up, Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, RRR

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Καλύτερη σειρά - Κωμωδία ή μιούζικαλ

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

Καλύτερη μίνι σειρά ή τηλεταινία

Black Bird

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam and Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicily

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε δραματική σειρά

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε κωμωδία ή μιούζικαλ

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan, Pam and Tommy

Καλύτερος β' ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam and Tommy





