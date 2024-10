Ένα διαφορετικό κινηματογραφικό φεστιβάλ: “Ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί”

Για μια εβδομάδα στον κινηματογράφο Τριανόν, το φεστιβάλ Untold μας φέρνει σημαντικές ελληνικές ταινίες που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ στις αίθουσες.

Η NOTRADITIONAL AMKE, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ, παρουσιάζει το 2ο Untold Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών, από τις 17 έως τις 23 Οκτωβρίου 2024. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε σύγχρονες ελληνικές ταινίες και προσφέρει με ανανεωμένη ενέργεια και φρέσκο βλέμμα ένα δυναμικό πρόγραμμα με έργα που πειραματίζονται με τη φόρμα και αγγίζουν την πραγματικότητα με θάρρος.

Σε μια σταθερά δυσμενή συνθήκη για τους δημιουργούς ταινιών, σε μια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει καλά-καλά αν έχει λειτουργικό κινηματογραφικό κρατικό φορέα, το να κάνεις μια ταινία είναι ένας άθλος από μόνο του – πόσο μάλλον, ταινίες απαιτητικές, που πειραματίζονται, που τολμάνε. Γνωρίζοντας πως ίσως, να μην καταφέρεις καν να συναντήσεις το κοινό στην αίθουσα.

Στη δεύτερη εμφάνισή του, το φεστιβάλ Untold έχει σκοπό να αναδείξει αυτές ακριβώς τις ταινίες και να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να τις βρει. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, που δεν έχουν βρει ευρεία διανομή αλλά αξίζουν την προσοχή του κοινού. Ανάμεσά τους συναντάμε και σημαντικά φιλμ για τα οποία σας έχουμε γράψει στο παρελθόν – από το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ “Tack” που έχει ως σημείο εκκίνησης της υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου και το ελληνικό #meToo, μέχρι την ήδη καλτ, πανέμορφη και αποστομωτικά πειραματική επαναπροσέγγιση μιας διάσημης ιστορίας του Στίβεν Κινγκ.

Οι προβολές πραγματοποιούνται καθημερινά στις 20:30 και κάθε προβολή πραγματοποιείται παρουσία σκηνοθέτη ή και άλλων συντελεστών και ακολουθεί Q&A.

Πρόγραμμα Προβολών του Φεστιβάλ

Timekeers of Eternity

Πέμπτη 17/10: Με Αξιοπρέπεια (Δημήτρης Κατσιμίρης | 2022 | 75’)

Παρασκευή 18/10: Ο Ραψωδός (Νίκολαϊ Χάμελ | 2023 | 87’)

Σάββατο 19/10: Tack (Βάνια Τέρνερ | 2024 | 96’)

Κυριακή 20/10: The Timekeepers of Eternity (Αριστοτέλης Μαραγκός | 2021 | 64’)

Δευτέρα 21/10: ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης (Ιωσήφ Βαρδάκης | 2023 | 71’)

Τρίτη 22/10: Γυάλα (Κωνσταντίνος Φραγκούλης | 2023 | 80’)

Τετάρτη 23/10: Ο «Untold» Νίκος Αντωνόπουλος – Σημείο (2024, 27′) & Χελώνα (2023, 24′) ακολουθεί η μουσική performance «Μπλε Κλωστή» του ίδιου

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν και με Αγγλικούς υπότιτλους.

Συνοπτική παρουσίαση των ταινιών

Tack

Πέμπτη 17/10, Ώρα 20:30 | Με Αξιοπρέπεια

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κατσιμίρης | 2022 | 75’

Ο Δημήτρης Κατσιμίρης μέσα από αυτή την ταινία προσφέρει μια έντονη κοινωνική κριτική, εστιάζοντας στην πίεση που νιώθουν οι οικογένειες όταν πρέπει να φροντίσουν ηλικιωμένους συγγενείς. Η ταινία κέρδισε το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Παρασκευή 18/10, Ώρα 20:30 | Ο Ραψωδός

Σκηνοθεσία: Νίκολαϊ Χάμελ | 2023 | 87’

Ένα μοντέρνο νουάρ που ακολουθεί έναν μικροαπατεώνα στην καρδιά της Αθήνας. Μια γλυκόπικρη ιστορία για τον Αίσωπο, έναν άνθρωπο που μπλέκει με τη λογοτεχνία, την απάτη και τη ζωή του, γεμάτη ανατροπές.

Σάββατο 19/10, Ώρα 20:30 | Tack

Σκηνοθεσία: Βάνια Τέρνερ | 2024 | 96’

Ένα ισχυρό ντοκιμαντέρ για την υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου και το ελληνικό #MeToo, που ερευνά τη σεξουαλική κακοποίηση και την αναζήτηση δικαιοσύνης.

Κυριακή 20/10, Ώρα 20:30 | The Timekeepers of Eternity

Σκηνοθεσία: Αριστοτέλης Μαραγκός | 2021 | 64’

Ένα πειραματικό φιλμ εμπνευσμένο από τον Στίβεν Κινγκ που ενσωματώνει μοναδικές τεχνικές μοντάζ και αφήγησης. Προβάλλονται επίσης οι μικρού μήκους ταινίες του Μαραγκού «If You Have No Place to Cry» και «A Portrait».

Δευτέρα 21/10, Ώρα 20:30 | ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης

Σκηνοθεσία: Ιωσήφ Βαρδάκης | 2023 | 71’

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της Ελλάδας και το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλοφίλων Ελλάδος.

Τρίτη 22/10, Ώρα 20:30 | Γυάλα

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Φραγκούλης | 2023 | 80’

Ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά τις συνέπειες της απομόνωσης και της απώλειας μνήμης.

Τετάρτη 23/10, Ώρα 20:30: Ο «Untold» Νίκος Αντωνόπουλος

Το Untold φέρνει στο προσκήνιο τη δουλειά του εξαιρετικού μουσικού και κινηματογραφιστή Νίκου Αντωνόπουλου, γνωστού από τη δουλειά του μέσα από το συγκρότημα Usurum. Προβολή των μικρού μήκους «Σημείο» (2024, 27′) και «Χελώνα» (2023, 24′), ακολουθεί η μουσική performance «Μπλε Κλωστή» του ίδιου.

Βραβείο κοινού

Κατά την έξοδο διενεργείται ψηφοφορία κοινού στις κάλπες του Τριανόν.

Η ταινία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό θα εξασφαλίσει την προβολή της στον Κινηματογράφο Τριανόν για μία εβδομάδα, και θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, εφόσον το επιτρέπει η καταλληλότητά της και το επιθυμούν οι συντελεστές της, στο πρόγραμμα σχολικών εκπαιδευτικών προβολών που πραγματοποιεί ο κινηματογράφος Τριανόν.

Με Αξιοπρέπεια