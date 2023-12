Ένα τελευταίο αντίο στο ιστορικό Ιντεάλ

Από πέρσι γνωρίζαμε πως ο εμβληματικός αυτός κινηματογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο του ξενοδοχειακού συμπλέγματος που δρα ανεξέλεγκτα πλέον στην Αθήνα και, σε αντίθεση με το έτερο ιστορικό σινεμά Άστορ που πήρε την πολυπόθητη διακήρυξη διατηρητέου ως προς τη χρήση κινηματογράφου, ατύχησε.

Μετά από 102 χρόνια συνεχούς λειτουργίας το ιστορικό Ιντεάλ, ο παλαιότερος σε λειτουργία κινηματογράφος της Αθήνας -στη μεγαλοπρεπή του αίθουσα του οποίου μπορεί κάποιος να θαυμάσει τα έργα του ζωγράφου Άγγελου Αντωνόπουλου- σταματά να λειτουργεί.

Στη θέση του προσεχώς θα δούμε άλλο ένα πολυτελές ξενοδοχείο να υποδέχεται τουρίστες. Τα αδέλφια Σπέντζου θα “παραδώσουν” τα κλειδιά στον ξενοδοχειακό όμιλο Μήτση στον οποίο εκμισθώθηκε από τον e-ΕΦΚΑ ολόκληρο κτίριο του Τσίλλερ, των 8.000 τ.μ., που στεγάζει και τα 830 τ.μ. του Ιντεάλ. Άλλη μία θυσία, λοιπόν, στον τουριστικό βωμό που σαρώνει τα πάντα στην πρωτεύουσα, η εμβληματική αυτή κινηματογραφική αίθουσα.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ EUROKINISSI

Τι να πρωτοπεί κάποιος για το Ιντεάλ. Είναι ένας από τους κινηματογράφους που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις αναμνήσεις των Αθηναίων. Γι΄αυτό και οι αντιδράσεις είναι πολλές, όχι μόνο του σινεφίλ, αλλά της πλειοψηφίας του κοινού. Τουτέστιν, δε βάζει λουκέτο ένα ακόμη σινεμά της πρωτεύουσας, αλλά ένα χώρος ορόσημο στον οποίο έχουμε δώσει όλοι ραντεβού για να δούμε αγαπημένες ταινίες.

“Σπίτι” των πολιτιστικών συντακτών που καλύπτουν κινηματογράφο, καθώς εκεί προβάλλονταν καθημερινά τα πρωινά οι δημοσιογραφικές προβολές, αίθουσα όπου έχουν κάνει πρεμιέρα ταινίες όπως η “Σιωπή των Αμνών” και το “Pulp Fiction”, αλλά και μόνιμο “στέκι” για τις Νύχτες Πρεμιέρας, το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας.

Και δημοσιογραφικό… σπίτι

Την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023, μετά τη δημοσιογραφική προβολή του “Καπετάν Μιχάλη” τραβήχτηκε από τον κινηματογραφιστή Μελέτη Μοίρα μια αναμνηστική φωτογραφία με τους δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν τις προβολές.

Αναμνηστική φωτογραφία δημοσιογράφων στο Ιντεάλ

“Είναι σαν να σκοτώνουν την Ακρόπολη του κινηματογράφου στην Αθήνα”

«Είμαστε ενωμένοι γιατί αυτοί οι κινηματογράφοι ισοδυναμούν με πολιτιστικά μνημεία. Το Ιντεάλ άνοιξε το 1921 και είναι σχεδόν τόσο παλιό όσο και ο ίδιος ο κινηματογράφος. Το να του κάνουν αυτό που θέλουν είναι σαν να σκοτώνουν την Ακρόπολη του κινηματογράφου στην Αθήνα. Είναι ντροπή ακόμη και να σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Χαρίτος, επικεφαλής της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Αντίο με Pulp Fiction

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας διοργανώνει την τελευταία προβολή ταινίας την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου

Στο φινάλε του υπερεπιτυχημένου αποχαιρετιστήριου αφιερώματός για το Ιντεάλ με τίτλο «THE LAST PICTURE SHOW», που διήρκεσε κάτι παραπάνω από έναν ολόκληρο μήνα, και προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση όσων θεατών δεν πρόλαβαν να βγάλουν εγκαίρως εισιτήριο για την sold out προβολή της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιεί αυτή την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου μια επαναληπτική προβολή του «PULP FICTION».

Θα είναι η τελευταία προβολή που θα φιλοξενήσει το εμβληματικό σινεμά δύο μόλις μέρες πριν η χρήση του ως αίθουσα πάψει οριστικά να υφίσταται. Παρόντες θα δηλώσουν όχι μόνο θεατές αλλά και οι εργαζόμενοι της αίθουσας, από τον πιο παλιό έως τον πιο καινούργιο, μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους.