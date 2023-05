Επιστρέφει το 7ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου - Έναρξη με ταινία για τη χούντα στην Αργεντινή

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA επιστρέφει για 7η χρονιά, μεταξύ 25-31 Μαΐου, για να σημάνει για μια ακόμη φορά την έναρξη της θερινής κινηματογραφικής σεζόν, και να αναδείξει τον κινηματογραφικό πλούτο των ισπανόφωνων χωρών.

Με ξεχωριστή χαρά, το 7ο FeCHA ανακοινώνει τους πρώτους τίτλους του φετινού πλούσιου προγράμματός του, όπως και τους καλεσμένους του.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με την ταινία ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 1985 (Argentina, 1985) του Σαντιάγκο Μίτρε, με πρωταγωνιστές τους Ρικάρντο Νταρίν και Πίτερ Λανσάνι. Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, η ταινία ξετυλίγει το κουβάρι της πραγματικής ιστορίας του δικαστικού αγώνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα της Χούντας της Αργεντινής και να καταλογιστούν ευθύνες στους στρατηγούς της δικτατορίας.

Η αυλαία του Φεστιβάλ θα πέσει με την ταινία 75 ΜΕΡΕΣ (75 Días) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μαρκ Ρομέρο, βασισμένη στα ανατριχιαστικά γεγονότα της πραγματικής υπόθεσης που συγκλόνισε την Ισπανία και έμεινε γνωστή στην ιστορία ως «Οι Φόνοι της Αλκάσερ».

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ (Historias Para no Contar) του Σεσκ Γκάι





Το 1ο Φεστιβάλ FeCHA έκανε το 2016 ποδαρικό με την ταινία «Τρούμαν» και φέτος ο σκηνοθέτης της, Σεσκ Γκάι, θα επισκεφτεί για πρώτη φορά το Φεστιβάλ με τη νέα του κωμική ταινία ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ (Historias Para No Contar). Βραβευμένος με Goya Καλύτερης Ταινίας και Σεναρίου για την ταινία «Τρούμαν», ο Γκάι είναι ένας από τους καλύτερους σύγχρονους Ισπανούς σκηνοθέτες, ενώ οι ταινίες του έχουν κερδίσει καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία. Στην Ελλάδα έχουν προβληθεί μεταξύ άλλων οι ταινίες του "Ένα Πιστόλι σε Κάθε Χέρι", "Τρούμαν", και "Οι Γείτονες Από Πάνω".

Ο Ισπανός βραβευμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Φέλιξ Βισκαρέτ είναι ο δεύτερος καλεσμένος του 7ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας. Παράλληλα με την παρουσία του στην προβολή της ταινίας ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ (No Mires a Los Ojos), ο Βισκαρέτ θα παρουσιάσει ένα masterclass με θέμα τη συγγραφή σεναρίου που βασίζεται σε λογοτεχνικό έργο.

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με ελεύθερη είσοδο. Ο σκηνοθέτης είναι βραβευμένος με Goya Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου για την ταινία «Bajo Las Estrellas», ενώ έχει υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της μίνι σειράς τεσσάρων επεισοδίων παραγωγής Netflix, «Cuatros Estaciones en Habana», που βασίζονται στα αστυνομικά μυθιστορήματα του Κουβανού συγγραφέα Λεονάρδο Παδούρα.

Η αφίσα του 7ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA αποτίει φόρο τιμής στον Ισπανό καλλιτέχνη Joan Miró, με αφορμή τα 130 χρόνια από τη γέννησή του.

Η αφίσα του 7ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας αποτίει φόρο τιμής στον Ισπανό καλλιτέχνη Joan Miró, με αφορμή τα 130 χρόνια από τη γέννησή του.

Οι προβολές του 7ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA θα πραγματοποιηθούν στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνίς Cinemaχ Europa Cinemas και Αελλώ Cinemax, ενώ παράλληλες προβολές και δράσεις θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Exile Room και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πληροφορίες για τις πρώτες ταινίες του 7ου FeCHA

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 1985 (Argentina, 1985) του Σαντιάγκο Μίτρε | Ταινία Έναρξης

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 1985 (Argentina, 1985) του Σαντιάγκο Μίτρε | Ταινία Έναρξης





Η ταινία "Αργεντινή, 1985" είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία των απίθανων ηρώων Χούλιο Στρασέρα, Λουίς Μορένο Οκάμπο και της νεαρούς ηλικίας νομικής τους ομάδας, σε μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ όπου, υπό συνεχείς απειλές, τόλμησαν να ασκήσουν δίωξη στην πιο αιματηρή στρατιωτική δικτατορία της Αργεντινής, ενάντια στις πιθανότητες και τον χρόνο, για να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα της Χούντας και να καταλογιστούν ευθύνες στους στρατηγούς της δικτατορίας. Το δικαστικό δράμα του Σαντιάγκο Μίτρε με πρωταγωνιστές τους Ρικάρντο Νταρίν και Πίτερ Λανσάνι, που ρίχνει φως σε μια ιστορικά σκοτεινή περίοδο της πρόσφατης ιστορίας της Αργεντινής, έχει κερδίσει 17 βραβεία και 39 συνολικά υποψηφιότητες, μέσα στα οποία Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας και Καλύτερης Ιβηρο-Αμερικανικής Ταινίας στα Βραβεία Goya. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και για Βραβείο Bafta Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

75 ΜΕΡΕΣ (75 Días) του Μαρκ Ρομέρο | Ταινία Λήξης

75 ΜΕΡΕΣ (75 Días) του Μαρκ Ρομέρο | Ταινία Λήξης

Βασισμένη στα γεγονότα της πραγματικής υπόθεσης που συγκλόνισε την Ισπανία και έμεινε γνωστή στην ιστορία ως "Οι Φόνοι της Αλκάσερ". Το 1992 στο Αλκάσερ, μια μικρή πόλη της Ισπανίας κοντά στη Βαλένθια, τρία κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών, εξαφανίστηκαν ένα βράδυ ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν με ωτοστόπ στο διπλανό χωριό, όπου γινόταν ένα σχολικό πάρτι. 75 μέρες μετά βρέθηκαν τα πτώματά τους. Τριάντα χρόνια μετά, ο Ισπανός σκηνοθέτης Μαρκ Ρομέρο επανεξετάζει την αληθινή ιστορία που συγκλόνισε ένα ολόκληρο έθνος, για την ακραία βιαιότητα των εγκλημάτων, την αμφιλεγόμενη αστυνομική έρευνα και την διεφθαρμένη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η ταινία «75 Μέρες» θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο

στους κινηματογράφους από την Rosebud.21.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ (Historias Para no Contar) του Σεσκ Γκάι | Παρουσία του σκηνοθέτη

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ (Historias Para no Contar) του Σεσκ Γκάι | Παρουσία του σκηνοθέτη

Η νέα κωμική ταινία του Σεσκ Γκάι ("Ένα Πιστόλι σε Κάθε Χέρ", "Τρούμαν", και "Οι Γείτονες Από Πάνω"). Μια σπονδυλωτή ιστορία πέντε κεφαλαίων, με φανταστικούς χαρακτήρες διαφορετικών ηλικιών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής. Μια πληθωρική κωμωδία χαρακτήρων με τους Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μαριμπέλ Βερντού, Άννα Καστίγιο, Τσίνο Νταρίν και Χαβιέρ Ρέι που καταπιάνεται με τις αστείες καταστάσεις, στις οποίες έχουμε βρεθεί όλοι μας, αλλά που ευχόμαστε να μην τις ήξερε κανείς ή να μπορούσαμε να τις ξεχάσουμε. Πέντε ιστορίες και μαζί μια σαρκαστική, αλλά και τρυφερή οδή στην ανικανότητα των ανθρώπων να τιθασεύουν τα συναισθήματά τους, ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι πρέπει.

Η ταινία «Αυτά που δεν Λέγονται» θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο στους κινηματογράφους από την One from the Heart.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ (No Mires a Los Ojos) του Φέλιξ Βισκαρέτ | Παρουσία του σκηνοθέτη

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ (No Mires a Los Ojos) του Φέλιξ Βισκαρέτ | Παρουσία του σκηνοθέτη

Ο Δαμιάν μόλις απολύθηκε από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν για 20 χρόνια. Μετά από έναν έντονο και βίαιο διαπληκτισμό με το πρώην πια αφεντικό του, θα του ξεφύγει και θα κρυφτεί στο πρώτο μέρος που θα βρει: στο εσωτερικό μιας ντουλάπας που έχει φορτωθεί σε ένα φορτηγάκι. Πριν προλάβει να βγει, η ντουλάπα μεταφέρεται στην κρεβατοκάμαρα ενός ζευγαριού, της Λουθία και του Φέντε, ένα ζευγάρι συνομηλίκων του που μένουν με την έφηβη κόρη τους, Μαρία. Μια παρόρμηση θα οδηγήσει τον Δαμιάν να μείνει με την οικογένεια ως μια κρυφή παρουσία και να τους παρατηρεί, μέσα από τις σκιές. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ισπανού συγγραφέα Χουάν Χοσέ Μιγιάς.

Το 7ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 25-31 Μαΐου 2023.

Το 7ο FeCHA πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Athens City Festival από τον Δήμο Αθηναίων.

