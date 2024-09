Έρχεται το sequel της ταινίας “Τα Πάθη του Χριστού” – Τι θα δούμε

Με τους ηθοποιούς Jim Caviezel – Francesco De Vito και με σκηνοθέτη τον Mel Gibson θα επιστρέψει το “The Passion of the Christ” (Τα Πάθη του Χριστού).

Μετά από χρόνια αναμονής, το πολυαναμενόμενο sequel του “The Passion of the Christ” (Τα Πάθη του Χριστού) προχωράει, με τα γυρίσματα να ξεκινούν το 2025. Ο σκηνοθέτης της, Mel Gibson, βρίσκεται ήδη στη Μάλτα, όπου αναζητά τοποθεσίες για τη νέα ταινία με τίτλο The Passion of the Christ: Resurrection.

Σύμφωνα με το Unboxholics.gr, ο Jim Caviezel θα επιστρέψει στον ρόλο του Ιησού Χριστού, ενώ αναμένεται να επιστρέψει και ο Francesco De Vito ως Peter. Η ταινία στοχεύει να αποδώσει την ιστορική και πνευματική ατμόσφαιρα του πρωτότυπου φιλμ, με πιθανές τοποθεσίες γυρισμάτων στο Ισραήλ και το Μαρόκο.

Το The Passion of the Christ, που κυκλοφόρησε το 2004, έγινε μια παγκόσμια επιτυχία, με εισπράξεις πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Από την κυκλοφορία του κιόλας, ο Gibson επιθυμούσε να επεκτείνει την ιστορία, με το σενάριο του sequel τώρα να έχει υποστεί πολλές αλλαγές.

Το σενάριο υπογράφει ο Randall Wallace, που είχε συνεργαστεί με τον Gibson στην πρωτότυπη ταινία και είχε λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ με το Braveheart. Ο Wallace επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι το σενάριο ολοκληρώθηκε, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την παραγωγή.

Ο Gibson υπαινίχθηκε ότι η νέα ταινία θα έχει μια μη γραμμική αφήγηση, εξερευνώντας “το παρελθόν και άλλους τομείς”. Αυτό δημιούργησε εικασίες για το ότι η ταινία ίσως εμβαθύνει στη διαδρομή του Ιησού στην Κόλαση, ένα θέμα βασισμένο στη θεολογία της Καθολικής Εκκλησίας.

Καθώς αναμένεται το sequel, ο Gibson ετοιμάζεται και για την κυκλοφορία του νέου του σκηνοθετικού εγχειρήματος, Flight Risk, με πρωταγωνιστή τον Mark Wahlberg.