Fantastic Four: Οι ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία της Marvel

Μετά από ένα θρίλερ διαπραγματεύσεων με τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ ανακοινώθηκαν οι νέοι πρωταγωνιστές του MCU που θα ενσαρκώσουν τους Fantastic Four.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η Marvel επιφύλασσε μια μεγάλη ανακοίνωση για το μέλλον του MCU κι έδωσε στη δημοσιότητα τα μεγάλα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν στο πολυαναμενόμενο reboot των Fantastic Four για το MCU!

Ειδικότερα, μετά από ένα θρίλερ διαπραγματεύσεων με τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλυγουντ (μεταξύ των οποίων η Margot Robbie και ο Adam Driver) οι νέοι πρωταγωνιστές του MCU είναι: ο Pedro Pascal (“The Mandalorian”, “Last of Us”) στον ρόλο του Mister Fantastic, η Vanessa Kirby (“The Crown”) στον ρόλο της Invisible Woman, ο Joseph Quinn (“Stranger Things”) ως Human Torch και ο Ebon Moss-Bachrach (“The Bear”, “Andor”) στον ρόλο του Thing.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 25 Ιουλίου του 2025 (γεγονός που σημαίνει ότι τα γυρίσματα ξεκινούν οσονούπω, εάν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει…)

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση της Marvel:

Η ανακοίνωση για τον ερχομό των Τεσσάρων Φανταστικών στο MCU είχε γίνει ήδη από το 2019, στο φεστιβάλ Comin-Con του San Diego. Ακολούθησαν ωστόσο εξελίξεις που δεν επέτρεψαν νεότερες ανακοινώσεις (πολλοί σκηνοθέτες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το φιλμ αποσύρθηκαν, ενώ η Disney κλήθηκε να διαχειριστεί αρκετές κρίσεις (μεταξύ των οποίων οι καταγγελίες των εργαζόμενων στα ειδικά εφέ, η αγωγή που υπέβαλε η Scarlet Johansson σχετικά με τη διανομή της ταινίας “Black Widow”, η απεργία των σεναριογράφων του Χόλυγουντ, η απεργία των ηθοποιών και η χαμηλή απόδοση των τελευταίων projects του MCU κ.ά…)

Τελικώς, πέντε σχεδόν χρόνια μετά, η Marvel απέκτησε το χρυσό καστ της για το νέο μεγαλόπνοο franchise, στο οποίο ποντάρει πολλά. Τον τελευταίο χρόνο οι διαρροές για το casting οργίαζαν: Τα σενάρια μεταξύ άλλων έκαναν λόγο για μαραθώνιες συζητήσεις με τον Adam Driver, ο οποίος προοριζόταν για τον ρόλο του Mister Fantastic. Ο ηθοποιός ωστόσο ήταν δυσαρεστημένος με το σενάριο που δεν τον είχε ως πρωταγωνιστή, καθώς η ιστορία κατά πηγές φέρεται να παρουσιάζεται μέσα από την οπτική της Invisible Woman, καθιστώντας τη εκείνη κεντρική χαρακτήρα της ταινίας. Για τον ρόλο αυτής μάλιστα, η Marvel προσέγγισε την “Barbie” Margot Robbie, η οποία φέρεται να ζήτησε αμοιβή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που ήθελαν να δώσουν. Ο ρόλος έτσι πήγε κατευθείαν στη Vanessa Kirby, η οποία είχε δημοσίως εκφράσει στα media την επιθυμία της να υποδυθεί στο MCU όποιον ρόλο της προτείνουν.

Μια άλλη φήμη ήθελε τη Mila Kunis να είναι η επικρατέστερη επιλογή για τον ρόλο του Thing (πιθανώς θα επρόκειτο για gender swap).

Εδώ το επίσημο λογότυπο της επερχόμενης ταινίας:

Ποιοι είναι οι Fantastic Four

Οι Fantastic Four, μια τετραμελής “οικογένεια” που μετά από ένα ταξίδι της στο διάστημα απέκτησε υπερηρωικές δυνάμεις, αποτελεί ένα κόμικ – ναυαρχίδα της Marvel. Έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση τον Νοέμβριο του 1961 και ήταν η πρώτη ομάδα υπερηρώων που δημιούργησαν οι Stan Lee και Jack Kirby (προηγούνται δηλαδή των Avengers και των X-men).

Την ομάδα των F4 απαρτίζουν οι:

Reed Richards (Mister Fantastic), ένας επιστήμονας με μυαλό λαμπρότερο από αυτό του Tony Stark (Iron Man) και την υπερδύναμη όλο του το σώμα να έχει απίστευτη πραγματικά ελαστικότητα (σκεφτείτε κάτι σαν τεράστιο λάστιχο)

(Mister Fantastic), ένας επιστήμονας με μυαλό λαμπρότερο από αυτό του Tony Stark (Iron Man) και την υπερδύναμη όλο του το σώμα να έχει απίστευτη πραγματικά ελαστικότητα (σκεφτείτε κάτι σαν τεράστιο λάστιχο) Sue Storm (Invisible Woman), σύζυγος του Reed, έχει την ικανότητα να γίνει αόρατη και να δημιουργεί ισχυρά ενεργειακά πεδία

(Invisible Woman), σύζυγος του Reed, έχει την ικανότητα να γίνει αόρατη και να δημιουργεί ισχυρά ενεργειακά πεδία Johnny Storm (Human Torch), αδερφός της Sue και νεότερο μέλος της φαμίλιας. Μπορεί να μετατρέψει ολόκληρο το σώμα του σε φωτιά, να πετάξει και να εκτοξεύσει πύρινες ριπές

(Human Torch), αδερφός της Sue και νεότερο μέλος της φαμίλιας. Μπορεί να μετατρέψει ολόκληρο το σώμα του σε φωτιά, να πετάξει και να εκτοξεύσει πύρινες ριπές Ben Grimm (The Thing), αδελφικός φίλος του Reed, όλο του το σώμα έχει μετατραπεί σε πέτρα. Έχει ενισχυμένη δύναμη και είναι (σχετικά) άτρωτος.

Οι τέσσερις ήρωες απέκτησαν τις υπερ-δυνάμεις τους, όταν πραγματοποίησαν ένα ταξίδι στο διάστημα και εκτέθηκαν σε κοσμικές ακτίνες. Επιστρέφοντας ζωντανοί στη Γη, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό. Σε αντίθεση με τους X-men, δεν διατηρούν κρυφή την ταυτότητά τους.

Η ομάδα έχει μεταφερθεί σε σειρά animation ουκ ολίγες φορές, ενώ μεταφέρθηκε και σε live action ταινία δύο φορές επίσημα – και μία ανεπίσημα – μέχρι σήμερα. Η πρώτη και ανεπίσημη ήταν το 1994, μια low bugget παραγωγή που θύμιζε κακή τηλεταινία σε σκηνοθεσία Oley Sassone με πρωταγωνιστές τους Alex Hyde-White, Rebecca Staab, Jay Underwood και Michael Bailey Smith, η οποία δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Κόπιες της ωστόσο έχουν διαρρεύσει και πλέον θεωρείται ένα cult what if.

Η δεύτερη φορά ήταν το 2005 (και ακολούθησε ένα sequel το 2007): Ο σκηνοθέτης Tim Story εμπνεύστηκε ένα family adventure film, με αρκετές δόσεις χιούμορ, το οποίο έτυχε καλής υποδοχής από το κοινό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντήσαμε τους Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans και Michael Chiklis. Ακολούθησε το sequel “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer”, το οποίο δεν πήγε τόσο καλά (ούτε τόσο άσχημα) ωστόσο τα σχέδια για τρίτη ταινία ακυρώθηκαν.

Η τρίτη και κυριολεκτικά “φαρμακερή” ήταν το 2015: Η Marvel εμπιστεύτηκε τον πολλά υποσχόμενο και ανερχόμενο (τότε) σκηνοθέτη Josh Trank, ο οποίος κατά τις φήμες αποδείχτηκε ιδιαίτερα “εκρηκτικός” χαρακτήρας και δύσκολος στη συνεργασία. Στα γυρίσματα ακούστηκε ότι έφτασε να πιαστεί στα χέρια με τον πρωταγωνιστή Miles Teller, ενώ το στούντιο επενέβη τόσο για να ξαναγραφτεί το τελικό σενάριο της ταινίας όσο και για να γίνει νέο μοντάζ της κόπιας που παρουσίασε ο Trank. Το αποτέλεσμα εάν και είχε δυνατή πρόθεση και “σκοτεινή” διάθεση, παραμένει μια απογοήτευση. Τους άλλους ρόλους έπαιξαν οι Kate Mara, Michael B. Jordan και Jamie Bell.