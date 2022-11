Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: 13 μονόλεπτες ταινίες στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στο ζήτημα της οπαδικής βίας που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στη χώρα μας, προκήρυξε διαγωνισμό για τη δημιουργία μονόλεπτων ταινιών από νέους και νέες 18-30 ετών.

Η πρόσκληση του Φεστιβάλ συνάντησε μεγάλη αποδοχή, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 70 συμμετοχές. Στη συνέχεια, τριμελής κριτική επιτροπή επέλεξε τις 13 καλύτερες ταινίες, οι οποίες θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 63 ης διοργάνωσης, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις 17:00, στην αίθουσα Τάκης Κανελλόπουλος, στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

ADVERTISING

Στην ίδια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και η ειδική προβολή πεντάλεπτης ταινίας, η οποία βασίζεται σε πραγματικό περιστατικό οπαδικής βίας. Πρόκειται για την ταινία Soccer as an excuse for violence, του Μάικλ Ντουκάκις, που μας μεταφέρει την προσωπική μαρτυρία του ηθοποιού και σεναριογράφου από την επίθεση χούλιγκαν στο Θέατρο Τέχνης, τον Φεβρουάριο του 2011.

Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον σκηνοθέτη Δημήτρη Γκότση, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας Γιάννη Σακαρίδη και τη δημοσιογράφο Έλσα Ποιμενίδου, επέλεξε 13 ταινίες.

Στις πέντε ταινίες που ξεχώρισε η κριτική επιτροπή θα απονεμηθεί βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

12, Σκηνοθεσία: Μαρία Ελένη Σκαρόνη

Ο 12τος Άνδρας, Σκηνοθεσία: Δημήτριος Μάλλινης

43 Σελίδες, Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανίτσας

The Bet, Σκηνοθεσία: Ντίνος Παπαγεωργίου, Σάββας Παπαγεωργίου

Casuals, Σκηνοθεσία: Ζωή Σιγαλού, Παναγιώτης Σιγαλός

Game over Radio, Σκηνοθεσία: Ανδρέας Παύλου

Matador, Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Μπούλιος, Αλέξανδρος Καρυπίδης

Αγόρια Λύκοι, Σκηνοθεσία: Νοέμη Βασιλειάδου

Άθλος, Σκηνοθεσία: Ευτυχία Ιωσηφίδου

Αιτιοκρατία, Σκηνοθεσία: Σταύρος Πέτσας

Αχρωμία, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Βελισαρίου

Και εγώ έπαιζα μπάλα, Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Λαγκαδινός

Χάσαμε τη Μπάλα, Σκηνοθεσία: Μαρία Τσιόλη

Ειδική προβολή: Soccer as an excuse for violence, Michael Doukakis

Το Φεστιβάλ ευχαριστεί για την υποστήριξη τη Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη, η οποία τιμά την μνήμη του Άλκη, υποστηρίζει τα θύματα οπαδικής βίας και αγωνίζεται για την αλλαγή της οπαδικής κουλτούρας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις