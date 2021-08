Φεστιβάλ Βενετίας: 10 ταινίες που περιμένουμε με κομμένη την ανάσα

Για άλλη μια χρονιά, το Φεστιβάλ Βενετίας θα δώσει τον παλμό της νέας κινηματογραφικής σεζόν. Το κατάφερε μέχρι και πέρυσι, σε μια περίοδο κατά την οποία δε συνέβαινε κανένα Φεστιβάλ και η ίδια η ιδέα του σινεμά έμοιαζε ξένη.

Πέρσι ήταν το Nomadland που βραβεύτηκε με το Χρυσό Λιοντάρι ξεκινώντας την πορεία του προς τον οσκαρικό θρίαμβο. Τη χρονιά πριν, το σοκαριστικό Χρυσό Λιοντάρι είχε πάρει το Joker. Νωρίτερα, το Roma του Alfonso Cuaron και το Shape of Water του Guillermo del Toro πήραν το μεγάλο βραβείο, πριν φτάσουν κι εκείνα στα Όσκαρ.

(Πριν από όλα αυτά, το Χρυσό Λιοντάρι είχε πάει στο 4ωρο The Woman Who Left του Lav Diaz. Πραγματικά μοιάζει σαν μια άλλη εποχή, ενός άλλου Φεστιβάλ. Ακόμα και τότε όμως: Το La La Land ήταν η ταινία έναρξης, οδηγώντας την Emma Stone στο δικό της Όσκαρ.)

Φέτος το πρόγραμμα του Φεστιβάλ επανέρχεται στα προ πανδημίας επίπεδα σταρ δύναμης, με τα μεγάλα στούντιο να προσγειώνουν τις μεγάλες τους οσκαρικές ελπίδες στο Λίντο ελπίζοντας για λάμψη, hype, θόρυβο, και ίσως κάποιο βραβείο που θα ωθήσει ταινίες για τους επόμενους μήνες. Ανάμεσά τους νέες ταινίες από Paolo Sorrentino και Pedro Almodovar, μια διασκευή Elena Ferrante γυρισμένη στην Ελλάδα, φιλμ τρόμου σαν το Halloween Kills και το Last Night in Soho, και πολυαναμενόμενες παραγωγές σε επίπεδο μπλοκμπάστερ (Dune) αλλά και ανεξάρτητο (The Card Counter του Paul Schrader).

Spencer

Τι είναι… Βιογραφικό δράμα για την πριγκίπισσα Diana που εστιάζει στην περίοδο του 1991 όπου η Diana αποφασίζει να δώσει τέλος στον γάμο της με τον Κάρολο.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Σκηνοθετεί ο Pablo Larrain, που μέσα από ταινίες σαν το Neruda και το Jackie έχει δείξει κατ’επανάληψη πως μπορεί να κάνει θαύματα με αντισυμβατικής δομής βιογραφίες που δε θυμίζουν σε τίποτα παραδοσιακές βιογραφίες. Στον κεντρικό ρόλο η Kristen Stewart, μια συναρπαστική ηθοποιός με συναρπαστικές επιλογές, και στο σενάριο ο Steven Knight του Locke και του Peaky Blinders.

The Card Counter

Τι είναι… Η ιστορία ενός πρώην στρατιωτικού ανακριτή που το γυρνάει στη χαρτοπαιξία ενώ τα φαντάσματα των παλιότερων αποφάσεών του τον στοιχειώνουν ακόμα.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Στο ρόλο είναι ο πάντα φανταστικός Oscar Isaac με ένα καστ που συμπεριλαμβάνει τη θεά Tiffany Hadish και τον Willem Dafoe. Η προηγούμενη φορά που ο Paul Schrader σκηνοθέτησε ταινία έκανε επίσης πρεμιέρα στη Βενετία και ήταν το εκπληκτικό First Reformed με τον Ethan Hawke, μια από τις σημαντικότερες ταινίες του ανεξάρτητου αμερικάνικου κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια. Τώρα, ο Schrader ολοκλήρωσε το Card Counter εν μέσω πανδημίας (αρχικά, τα γυρίσματα διακόπηκαν απότομα πέντε μέρες πριν την ολοκλήρωσή τους) με την εταιρεία παραγωγής να περιμένει υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή για την κυκλοφορία.

Madres Paralelas

Τι είναι… Η ιστορία δύο μανάδων που γεννάνε την ίδια μέρα.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Γιατί είναι η νέα ταινία του Almodovar μετά το Πόνος και Δόξα, και μια ακόμα συνεργασία του με την Penelope Cruz. Είναι η ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ.

The Lost Daughter

Τι είναι… Οι διακοπές μιας γυναίκας στη θάλασσα παίρνουν σκοτεινή στροφή όταν ανακαλύπτει πως οι πάντες εκεί αρχίζουν να γερνάνε πιο γρήγορα… Όχι, άλλο είναι αυτό. Σε αυτή την παραλία, η γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με τις σκιές του παρελθόντος της.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Maggie Gyllenhaal, γυρισμένο στην Ελλάδα, βασισμένο σε βιβλίο της Elena Ferrante, με ένα πολύ δυνατό καστ (Olivia Colman, Dakota Johnson, Paul Mescal, Ed Harris, Peter Sarsgaard), και με ήδη τεράστιο hype. (Οι δύο πρώτες δημοσιογραφικές προβολές της ταινίας γέμισαν πριν προλάβουμε να κάνουμε refresh- τελικά βρήκαμε θέσεις για την τρίτη, τη νυχτερινή.)

The Hand of God

Τι είναι… Η ιστορία ενηλικίωσης ενός αγοριού στη Νάπολη των 80s, όταν ύστερα από ένα ατύχημα, ο Diego Maradona «του σώζει τη ζωή».

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Είναι η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Paolo Sorrentino (Il Divo, La Grande Bellezza) και από όσα ήδη είναι γνωστά πρόκειται για την πιο προσωπική δουλειά του μέχρι σήμερα. Αν κρίνουμε κι από το teaser, ένα κάποιο κλάμα πρόκειται να συμβεί.

The Power of the Dog

Τι είναι… Ένας φοβερός και τρομερός ραντσέρης βλέπει τον αδερφό του να φέρνει στο σπίτι μια νέα σύζυγο και τον γιο της, και αρχίζει να τους κακομεταχειρίζεται μέχρι που βλέπει τον εαυτό του απέναντι στην πιθανότητα μιας νέας αγάπης.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Η επιστροφή της μεγάλης Jane Campion. Η πρώτη -και μέχρι πολύ προσφάτως, μοναδική- γυναίκα με Χρυσό Φοίνικα, στην πρώτη της ταινία από το Bright Star του 2009. Πρωταγωνιστούν ο Benedict Cumberbatch, η Kirsten Dunst κι ο Jesse Plemons.

Dune

Τι είναι… Ο γιος μιας αριστοκρατικής οικογένειας έχει στην ευθύνη του την προστασία του πιο σημαντικού στοιχείου ολόκληρου του γαλαξία.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Η διασκευή του έπους επιστημονικής φαντασίας του Frank Herbert έρχεται από τον Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049, Incendies) που σπανίως αστοχεί έτσι κι αλλιώς, και με ένα απίστευτο καστ που περιλαμβάνει Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard και πάρα πολλούς ακόμα. Αντικείμενο έτσι κι αλλιώς κινηματογραφικών θρύλων, από την «αποτυχημένη» διασκευή του David Lynch μέχρι την όντως αποτυχημένη απόπειρα του Jodorowsky, που εξιστορήθηκε στο σημαντικό ντοκιμαντέρ Jodorowsky’s Dune. Τι θα καταφέρει ο Villeneuve; Θα το ξέρουμε σύντομα, σε αυτό που αναμένεται ως η ταινία-event της φετινής Βενετίας.

Last Night in Soho

Τι είναι… Κοπέλα που θέλει να γίνει σχεδιάστρια μόδας βρίσκεται κάπως μετατοπισμένη στα 60s, όπου συναντά μια wannabe τραγουδίστρια. Όμως πίσω από το γκλάμουρ της σκηνής και της εποχής, και τα νοσταλγικά όνειρα του παρελθόντος, βρίσκεται κάτι πολύ σκοτεινότερο.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Giallo χροιές στην παράδοση ενός Argento (ή, αν ψάχνουμε πιο μοντέρνο σημείο αναφοράς, ενός Peter Strickland) από τον πάντα ενδιαφέροντα και συχνά εντυπωσιακό σκηνοθέτη Edgar Wright (Scott Pilgrim, Shaun of the Dead) με πρωταγωνίστριες τις φανταστικές Anya Taylor-Joy και Thomasin McKenzie. Φαίνεται διαβολεμένα απολαυστικό.

Halloween Kills

Τι είναι… Το νέο κεφάλαιο της σάγκα της Laurie Strode και του Michael Myers.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Γιατί το προ λίγων ετών Halloween του David Gordon Green δεν ήταν καθόλου κακό, και τώρα το ίδιο τιμ επιστρέφει για να συνεχίσει αυτό που αναμένεται να είναι μια μοντέρνα τριλογία ως σίκουελ του κλασικού αριστουργήματος του John Carpenter (ο οποίος επιστρέφει, γράφοντας τη μουσική). Η Jamie Lee Curtis μάλιστα θα βρεθεί στη Βενετία προκειμένου να τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας της, οπότε ίσως μάθουμε και κάτι παραπάνω για τη σχέση της με αυτό το, έτσι κι αλλιώς, παρανοϊκό franchise.

The Last Duel

Τι είναι… Βασιλιάς καλεί ιππότη σε μονομαχία προκειμένου να λυθεί μια διαφωνία.

…και γιατί μας ενδιαφέρει; Γιατί οι μονομάχοι της εν λόγω τελευταίας μονομαχίας είναι οι Matt Damon και Adam Driver, γιατί πρωταγωνίστρια είναι η Jodie Comer του Killing Eve, γιατί ακούγεται πως το σενάριο έχει γραφτεί με διαφορετικές οπτικές, από διαφορετικούς ανθρώπους ώστε να εξυπηρετεί μια Rashomon-τύπου αφήγηση, κι επειδή είναι η μία από τις δύο φετινές ταινίες του ακούραστου Ridley Scott (η άλλη είναι το επίσης πολυαναμενόμενο House of Gucci), του οποίου θυμίζουμε πως το σκηνοθετικό ντεμπούτο ήταν το απολαυστικό Duellists. Ένα επίσης δράμα εποχής για δύο άντρες που αντιμάχονται για κάποια ασήμαντη αφορμή, διαμέσου των δεκαετιών. Αν είναι κάτι αντίστοιχο, θα περάσουμε φανταστικά.

*To 78o Φεστιβάλ Βενετίας διεξάγεται 1-10 Σεπτεμβρίου.

