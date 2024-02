Hugh Jackman: Οι πρώτες εικόνες του με τη θρυλική μάσκα του Wolverine στο “Deadpool 3”

Στις πρώτες εικόνες που διέρρευσαν από επίσημα promo υλικά του Deadpool 3, έχουμε και μια εικόνα για το πώς θα είναι ο Hugh Jackman φορώντας πλέον τη θρυλική μάσκα του Wolverine.

To “Deadpool 3” είναι αναμφίβολα μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες του 2024. Και αυτό τόσο γιατί ο Ryan Reynolds επιστρέφει στον ρόλο που τον καθιέρωσε, όσο και γιατί η ταινία σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Hugh Jackman ως Wolverine.

Το τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς Deadpool θα επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για το κοινό με τη φημολογία να κορυφώνεται τις τελευταίες εβδομάδες για cameo εμφανίσεις μεγάλων αστέρων: Μεταξύ αυτών εικάζεται ότι θα επιστρέψουν ο Ben Affleck ως Daredevil, η Jennifer Garner ως Elektra καθώς και αρκετοί από τους X-men (ήδη έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες του Tyler Mane ως Sabretooth από το πλατό).

Εμφάνιση στην ταινία θα κάνει και η… θρυλική μάσκα του Wolverine: Ο διάσημος ήρωας των κόμικς από την πρώτη εμφάνισή του το 1974 (στις σελίδες του Incredible Hulk #180 και #181) φορά μια μάσκα με “αυτά” σε κίτρινες-μπλε αποχρώσεις συνήθως, η οποία αποτελεί το σήμα κατατεθέν του (κάτι σαν τη μαύρη κουκούλα του Μπάτμαν). Στις κινηματογραφικές μεταφορές του χαρακτήρα ωστόσο, σκηνοθέτες και ενδυματολόγοι απέφυγαν να δώσουν στον Hugh Jackman να φορέσει τη μάσκα, με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε λόγος ο Wolverine να κρύψει το πρόσωπό του. Λογικό από τη σεναριακή σκοπία μεν, απογοητευτικό για τους hardcore φανς δε…

Την “αδικία” αυτή έρχεται να διορθώσει το “Deadpool 3”. Στις πρώτες εικόνες που διέρρευσαν από επίσημα promo υλικά, έχουμε και μια εικόνα για το πώς θα είναι ο Hugh Jackman φορώντας πλέον τη θρυλική μάσκα του ήρωα.

Δείτε τις εικόνες:

Ως προς την υπόθεση, του έργου, εικάζεται ότι Deadpool και Wolverine θα ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά της Cassandra Nova (θα την υποδυθεί η Emma Corrin, γνωστή από την ερμηνεία της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στο “The Crown” και ως Darby Hart στο “Murder at the end of the World”), η οποία φημολογείται ότι θα μπορεί να σπάσει τα τείχη του Multiverse και άρα να διεισδύσει σε άλλα σύμπαντα (δικαιολογώντας έτσι τη σύνδεση του MCU με το κινηματογραφικό σύμπαν των X-men της FOX). Να σημειωθεί ότι η Cassandra Nova, εάν όντως είναι η “κακιά” της ταινίας, στα κόμικς είναι η δίδυμη αδερφή του καθηγητή Xavier.

Το “Deadpool 3” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο του 2024.