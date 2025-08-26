Η Έμα Στόουν αγνώριστη στην πρώτη αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Η πρώτη αφίσα του “Bugonia” ενθουσίασε τους φανς του Λάνθιμου. Η Έμα Στόουν σε ανατρεπτική εμφάνιση έχει ήδη κερδίσει όλα τα βλέμματα, και η αγωνία για την ταινία μεγαλώνει.

Η επερχόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, με τίτλο «Bugonia», προκαλεί ήδη έντονη αίσθηση, μόλις λίγες ημέρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στις 28 Αυγούστου.

Στην πρώτη αφίσα του “Bugonia” η Έμα Στόουν εμφανίζεται sci-fi με ξυρισμένο κεφάλι, εμφάνιση που παραπέμπει σε… Σιγκούρνι Γουίβερ και εποχές Alien.

Το “Bugonia” είναι ριμέικ της νοτιοκορεατικής cult ταινίας “Save the Green Planet” και αποτελεί τη νέα συνεργασία του Λάνθιμου με τη βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Στόουν.

Η Emma Stone AP Photo/Chris Pizzello

Δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν την ισχυρή διευθύντρια μιας πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας, πεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με σκοπό την καταστροφή του πλανήτη. Η ταινία εξετάζει την ένταση μεταξύ της πραγματικότητας και της παράνοιας, ενώ αναδεικνύει τις ψυχολογικές συνέπειες του καπιταλισμού και της κοινωνικής αποξένωσης.

Συμμετέχουν επίσης οι: Τζέσι Πλίμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν και Σταύρος Χαλκιάς. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι, γνωστός από το Succession. Η ταινία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο φεστιβάλ και ήδη θεωρείται φαβορί για βραβεία.

Υπενθυμίζεται πως για τη συγκεκριμένη ταινία ο σκηνοθέτης είχε αιτηθεί να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ακρόπολη, αίτημα το οποίο απέρριψε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

82ο Φεστιβάλ της Βενετίας – Μεγάλα ονόματα και πολιτικά μηνύματα

Το πρόγραμμα του 82ου Φεστιβάλ της Βενετίας περιλαμβάνει νέες ταινίες από σκηνοθέτες όπως ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Frankenstein), ο Νόα Μπόμπακ (Jay Kelly), ο Μπένι Σαφντί (The Smashing Machine) και η Καουτέρ Μπεν Χανία (The Voice of Hind Rajab).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα ντοκιμαντέρ, με συμμετοχές από τη Λουκρέσια Μαρτέλ, τη Σοφία Κόπολα και τον Βέρνερ Χέρτζογκ, ενώ πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο Αλεξάντερ Πέιν.

Η Μόστρα ανοίγει τον δρόμο για την οσκαρική σεζόν

Η Βενετία, ως το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ του φθινοπώρου, συνεχίζει να αποτελεί τον πιο ισχυρό προάγγελο για την κούρσα των βραβείων. Θυμίζουμε ότι πολλές από τις ταινίες που θριάμβευσαν στα Όσκαρ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στη Μόστρα. Το “Bugonia” ενδέχεται να ακολουθήσει την ίδια πορεία, κάνοντας τον Γιώργο Λάνθιμο ακόμα πιο καθοριστικό παίκτη στο σύγχρονο κινηματογραφικό τοπίο.

Το “Bugonia” θα προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα και θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα, πλάι σε έργα των Παρκ Τσαν-γουκ, Τζιμ Τζάρμους, Κάθριν Μπίγκελοου, Πάολο Σορεντίνο και άλλων σπουδαίων δημιουργών.