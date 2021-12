"Η εξουσία του σκύλου" κατέκτησε τη Νέα Υόρκη

Η 27η Μαρτίου 2022 αργεί ακόμα… Αλλά, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν και δεν εμφανιστεί καμιά κορονομετάλλαξη-λαίλαπα στο μεταξύ, εκείνη την μέρα θα απονεμηθούν τα Όσκαρ για το 2021. Ήταν μια χρονιά που, σε αντίθεση με το «καραντινάτο» ’20, καμώθηκε πως όλα καλά, πως το σινεμά επέστρεψε στις αίθουσες (και το χρήμα στο ταμείο), και γενικά πως προχωράμε απτόητοι… Βέβαια, τα πράματα δεν είναι κι ακριβώς έτσι, αφού η κινηματογραφική βιομηχανία ούτε την χασούρα της εξανέμισε, ούτε και ξέρει ακόμα τι της πέπρωται σε βάθος χρόνου –τα μεγάλα στούντιο, όπως ξέρουμε, εκπονούν μακρόπνοους σχεδιασμούς πενταετίας και βάλε.

Εν πάση περιπτώσει, τα προεόρτια και οι ζυμώσεις για τα μαρτιάτικα βραβεία έχουν ήδη αρχίσει, ενώ οι πρώτες απονομές βραβείων της σεζόν που σε λίγο κλείνει εκλαμβάνονται όπως συνήθως ως ενδεικτικές του τι θα παιχτεί στα Όσκαρ. Βέβαια, ούτε και σ’ αυτήν την περίπτωση τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι –έχουμε δει, κι αν έχουμε δει, ταινίες που άλλοι τις παίνεψαν και τις βράβευσαν να μην σταυρώνουν ούτε καν υποψηφιότητα στα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας…

Στις αρχές του μήνα, ας πούμε, ο Κύκλος Σινεκριτικών Νέας Υόρκης (NYFCC) ανακοίνωσε τους αποδέκτες των βραβείων που, κατά την κρίση του, διακρίθηκαν κινηματογραφικώς το 2021. Με έτος ίδρυσης το 1935 και μέλη 50-τόσους δημοσιογράφους από κορυφαία έντυπα σαν το Time, το Vanity Fair ή το Variety, ο NYFCC θεωρείται (και είναι) από τις πιο εκλεκτικές και κουλτουριάρικες ενώσεις της υπερατλαντικής συμπολιτείας. Επίσης είναι παραδοσιακά από τις πρώτες που απονέμουν βραβεία μες στην σεζόν. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στην ετυμηγορία των Νεοϋορκέζων σινεκριτικών στις βασικές κατηγορίες:

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Μπεν Κάμπερμπατς για την ερμηνεία του στο «Η εξουσία του σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον. Αν και αρκετοί κριτικοί γκρίνιαξαν ότι ο 45χρονος Άγγλος ηθοποιός δεν ήταν αρκετά «πρωτόγονος» για τον ρόλο του καουμπόι Φιλ Μπέρμπανκ (διαφωνώ ολότελα), οι Νεοϋορκέζοι συνάδελφοι είχαν άλλη άποψη. Την τελευταία 10ετία, οι μισοί από όσους βράβευσε το NYFCC έφτασαν σε οσκαρική υποψηφιότητα, μα μόνο δύο κέρδισαν τελικά: ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις για το «Λίνκολν», και ο Κέισι Άφλεκ για το «Μια πόλη δίπλα στην θάλασσα».

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Lady Gaga για την ερμηνεία της στο «Ο οίκος Gucci» του σερ Ρίντλεϊ Σκοτ. Εδώ, η πλειονότητα των απανταχού κριτικών μάλλον δεν ενθουσιάστηκε με την ταινία, μερικοί ούτε με την απόδοση της πρωταγωνίστριας. Αλλά, εκτός του ότι η ούτως ή άλλως ιταλικής καταγωγής Gaga είναι δουλευταρού και δεν κάνει τσαπατσουλιές, ε, είναι και βέρα Νεοϋορκέζα. Πάντως, οι τελευταίες τρεις βραβευμένες του NYFCC δεν έφτασαν ποτέ στα Όσκαρ, ενώ η τελευταία που το πήρε ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ για το «Θλιμμένη Τζάσμιν» το 2013.

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Β’ Ανδρικού Ρόλου

Κόντι Σμιτ-ΜακΦι για την ερμηνεία του στο «Η εξουσία του σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον. Ο 25χρονος Αυστραλός με το λιπόσαρκο σουλούπι και το παράξενο βλέμμα αρέσει (δικαίως) στον κομβικό ρόλο του θηλυπρεπούς φιλοξενούμενου στο ράντσο των Μπέρμπανκ, και μπορεί να φτάσει μέχρι τα βραβεία της Ακαδημίας. Συγχρόνως, σ' αυτή την κατηγορία, τα τελευταία 10 χρόνια, μόνο τρεις φορές η επιλογή των Νεοϋορκέζων κριτικών δεν συνέπεσε με τις οσκαρικές υποψηφιότητες.

Πολ Τόμας Άντερσον TODD WILLIAMSON/INVISION/AP





Β’ Γυναικείου Ρόλου

Κάθριν Χάντερ για την ερμηνεία της στο «Η τραγωδία του Μακμπέθ» (The Tragedy of Macbeth) του Τζόελ Κόεν. Ξεκάθαρη έκπληξη, η βράβευση της 64χρονης ελληνικής καταγωγής Αγγλο-Αμερικάνας ηθοποιού (του θεάτρου, πρωτίστως), που υποδύεται… τις τρεις μάγισσες σε αυτή την ασπρόμαυρη, εντελώς σινεφίλ εκδοχή του ενός εκ των αδελφών Κόεν για την σαιξπηρική τραγωδία. Στα Όσκαρ μάλλον δεν θα δούμε ούτε την Χάντερ, μα ούτε και τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Φράνσις ΜακΝτόρμαντ που ενσαρκώνουν το ζεύγος Μακμπέθ.

Καλύτερου Σεναρίου

Πολ Τόμας Άντερσον για το σενάριο στο «Πίτσα γλυκόριζας» (Licorice Pizza) του ίδιου. Τεράστιο όνομα που δύσκολα θα αγνοηθεί από τα μέλη της Ακαδημίας (τουλάχιστον ως προς τις υποψηφιότητες). Ο Άντερσον είδε την ρομαντική του δραμεντί ενηλικίωσης, που εκτυλίσσεται την δεκαετία του ’70, να βραβεύεται πρόσφατα από το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικής (NBR) ως καλύτερη ταινία της χρονιάς. Πάντως, το 2017, το βραβείο σεναρίου του NYFCC για την «Αόρατη κλωστή» έφερε στον Άντερσον οσκαροϋποψηφιότητα…

Η Νεοζηλανδή σκηνοθέτρια Τζέιν Κάμπιον RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP

Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Τζέιν Κάμπιον για την σκηνοθεσία της στο «Η εξουσία του σκύλου». Συνολικά τρία, συνεπώς, τα νεοϋορκέζικα βραβεία για την στιβαρή και υπέροχη ταινία της 67χρονης Νεοζηλανδέζας σκηνοθέτριας, σεναριογράφου και παραγωγού. Παραγωγή του Netflix, σε σενάριο της Κάμπιον που βασίζεται σε μυθιστόρημα του Τζον Σάβατζ και εκτυλίσσεται πριν έναν αιώνα στην Μοντάνα των ΗΠΑ, το φιλμ είναι σχεδόν βέβαιο πως θα παίξει δυνατά και στα Όσκαρ.

Σκηνή από το "Drive My Car" του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι AP

Καλύτερης Ταινίας

Ριουσούκε Χαμαγκούτσι για το «Drive My Car» (Doraibu mai kâ). Εκπληξάρα ολκής, καθώς το λεπτών αποχρώσεων δράμα, που βασίζεται σε ιστορία του μέγιστου Χαρούκι Μουρακάμι, δεν μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Χόλιγουντ. Βέβαια, το φιλμ σάρωσε στις Κάννες κερδίζοντας τον Χρυσό Φοίνικα, και τα βραβεία σεναρίου, FIPRESCI και Οικουμενικής Επιτροπής, ενώ είναι ήδη η πρόταση της Ιαπωνίας για το Διεθνές Όσκαρ. Πάντως, η περσινή επιλογή Καλύτερης Ταινίας του NYFCC –το ανεξάρτητο δράμα της Κέλι Ράιχαρτ «Η πρώτη αγελάδα» (The First Cow)– αγνοήθηκε ολότελα από την Ακαδημία…





