Η "Πράσινη Θάλασσα" της Αγγελικής Αντωνίου τώρα και στο Netflix

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου "Για να δει τη θάλασσα" η ταινία της Αγγελικής Αντωνίου “Η Πράσινη Θάλασσα” είναι ένα έξοχο και συγκροτημένο δράμα χαρακτήρων, με συμμετοχές και αξιόλογες βραβεύσεις σε διεθνή φεστιβάλ.

Η "Πράσινη Θάλασσα" ( Ελλάδα–Γερμανία, 2020) μετείχε και διακρίθηκε στο αυστριακό Film Festival Kitzbuehel (βραβείο κοινού) στο Ηοf, στη Θεσσαλονίκη, στο Nashville, στο Rhode Island, στο Σίδνεϋ και στο "Europe! Voices of Women in Film" (2021). Απέσπασε το Βραβείο "Best of Show" στα IndieFEST Film Awards, ενώ στο Διεθνές φεστιβάλ της Χιροσίμα 2021 ήταν η πρώτη συμμετοχή ελληνικής ταινίας. Tο Νοέμβριο του 2021 απέσπασε το Βραβείο Χρυσός Έφηβος ANDE Cinema Donna στο 43ο Εfebo d' Oro φεστιβάλ στο Παλέρμο.

Σύντομα η ελληνική “Πράσινη Θάλασσα” θα “αγγίξει” κι άλλα κοινά, αφού επιλέχθηκε από το Netflix και θα γίνει σύντομα διαθέσιμη στο κοινό σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Η επίσημη πανευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας στο Netflix Europe έχει προγραμματισθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2022, με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του στην Ελλάδα, ο Co–CEO και Γενικός Διευθυντής Περιεχομένου του Netflix κ. Ted Sarandos ανακοίνωσε τη διάθεση της ταινίας στο Netflix Europe, κατά τη διάρκεια της κοινής του συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ταινία (με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό δίδυμο, την Αγγελική Παπούλια και τον Γιάννη Τσορτέκη) η Άννα, μια μυστηριώδης γυναίκα χωρίς μνήμη, αγωνίζεται να επανασυνδεθεί με το παρελθόν της. Στην κουζίνα της ταβέρνας του μοναχικού Ρούλα κοντά στο λιμάνι όπου βρίσκει καταφύγιο, ανάμεσα στις μυρωδιές των μπαχαρικών και τις παλιές συνταγές, η μαγειρική της ξυπνά αναμνήσεις και θεραπεύει. Η ζεστή αγκαλιά των θαμώνων και ο έρωτας, την βοηθούν να ξεκινήσει μια νέα ζωή, μέχρι που ο Ρούλα ανακαλύπτει την αληθινή ταυτότητα της Άννας…

Η "Πράσινη Θάλασσα" είναι ελληνογερμανική παραγωγή (ΙΝKAS Films /Αθήνα, Angeliki Antoniou Filmproduktion & Jost Hering Filme/ Βερολiνο) σε συμπαραγωγή με το ΕΚΚ, την ΕΡΤ, και την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕ, σε ελληνική διανομή Filmtrade και διεθνείς πωλήσεις Iuvit Media Sales.

