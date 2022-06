MFI Script 2 Film Workshops 2022: Ανακοινώθηκαν οι συμμετοχές

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (MIK) μετά από 23 χρόνια επιτυχημένης πορείας, σε πείσμα των προκλήσεων της εποχής μας, εξασφάλισε και πάλι τους ευρωπαϊκούς & εθνικούς πόρους για να διοργανώσει και φέτος το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων & κινηματογραφικών σχεδίων, MFI Script 2 Film Workshops. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2000 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα του ΜΙΚ παραμένει το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε και χρηματοδοτείται από το Creative Europe MEDIA / training τιμώντας τη χώρα μας και συνεισφέροντας ουσιαστικά στην εγχώρια οπτικοακουστική αγορά. Ταυτόχρονα, είναι και ένα από τα ελάχιστα προγράμματα πανευρωπαϊκά, που λαμβάνουν συνεχώς χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός και το επίπεδο των αιτήσεων έχει διαρκώς ανοδική πορεία, κάτι που μας κάνει περήφανους. Συγκεκριμένα, από τις 143 αιτήσεις και 233 δημιουργούς (σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς) από 42 χώρες (ανάμεσα στις οποίες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Φινλανδία, Χόνγκ Κόνγκ, Ινδία, Ιράν, Ιρλανδία, Αίγυπτο, Περού, Καναδά, Μάλτα & Νιγηρία), επιλέχθηκαν 56 κινηματογραφιστές με 25 σενάρια ταινιών, 3 σχέδια τηλεοπτικών σειρών, 6 υπό ανάπτυξη ντοκιμαντέρ και 7 εκπαιδευόμενοι βοηθοί καθηγητές. 3 σχέδια ταινιών & 1 τηλεοπτική σειρά, επιλέχθηκαν φέτος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις εκτός γκρουπ.

ADVERTISING

Συνολικά 63 συμμετέχοντες από όλες τις μεριές της Ευρώπης και του κόσμου θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες για την μαγευτική ηφαιστειακή Νίσυρο, όπου μαζί με τους καθηγητές, το προσωπικό, τους προσκεκλημένους και τους σπουδαστές, θα δημιουργήσουν μια οικογένεια 100 και πλέον ατόμων, που για δύο εβδομάδες θα εργαστούν εντατικά και θα γνωρίσουν τη χώρα μας, συνεισφέροντας στην τοπική ανάπτυξη & ευημερία.

Όπως και πέρσι, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί φέτος, σχεδόν εξολοκλήρου δια ζώσης, χωρίς βέβαια να παραβλέπονται τα πολύ σημαντικά ψηφιακά εργαλεία των προηγούμενων χρόνων. Οι διαλέξεις και τα masterclasses θα είναι διαθέσιμα και διαδικτυακά σε όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτύξουν τα έργα τους τη στιγμή που πραγματικά το χρειάζονται.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι φέτος αποφασίσαμε να δώσουμε 2 υποτροφίες σε 2 projects (1 ταινία & 1 σειρά) από την Ουκρανία, για να εκφράσουμε έτσι ενεργά τη συμπαράστασή μας.

Ακολουθεί η λίστα των επιλεγμένων projects (ανά εθνικότητα και αλφαβητικά)

MFI FILM LAB

BULGARIA

Neda Morfova - LOVE WILL TEAR US APART

CROATIA/GERMANY

Mariana Jukica\u0009& Jessica Landt - BEBA

CYPRUS

Simon Farmakas - REPAIR

GREECE

Dimitris Papagiannopoulos & Yorgos Teltzidis - BARREN LAND

Elina Fessa - THE GIRL WITH THE SUN IN HER EYES

IRAN

Sogol Rezvani Dehaghani - WITH LOVE AND SQUALOR

ITALY

Daniela De Francesco & Claudio Esposito - DREAMCATCHERS

PaoloTaddei - REMO

Margherita Panizon & Marco Borromei\u0009THE DONKEY WHO LEARNED TO TALK

LATVIA

Andris Gauja - THE COLLABORATOR

LITHUANIA

Greta Griniute - INDEPENDENT CHILD

PALESTINE

Muayad Alayan & Rami AlayanO LITTLE TOWN OF BETHLEHEM

POLAND

Hanna Rachalska - BREATHS

SLOVAKIA

Tereza Dodokova, Martin Hnat & Toma Gic - MINA

Gabriela Gazova - WHATEVER, LOL

SPAIN

Elena Manrique - A LAMP IN THE SUNLIGHT

Neus Ballús - AWAKE

Rubén Rojo Aura - A WALL UNDER WATER

Laura Garcia Alonso & Pol Cortecans - RUNNER

Xavier Artigas - THE FORCE

Sara Gutierrez, Nuria Roura & Ines Massa - UNKIND PEOPLE

Nicolás Méndez - WHEN I SING, MOUNTAINS DANCE

SPAIN/ITALY

Guillem Miró & Ana Inés Fernández - MARIO

TURKEY/GERMANY

Veysel Çelik & Asiye Alimci Celik - HETEROTOPIA

UKRAINE

Christina Tynkevych & Veronika Stepanchuk - KOSHETZ \u0009

Outside Groups- Film Lab

CYPRUS

Marinos Kartikkis - DIVERSION

CYPRUS/GREECE

Aliki Danezi Knutsen - EASTERN MEDITERRANEAN

GREECE

Menos Deliotzakis - FANI

MFI SERIES LAB

FINLAND

Ninni Saajola - STATE OF GRACE

GREECE

Theo Papadoulakis, Alexandra Katsarou & Ioanna Davi - PLACIER

Thelyia Petraki, Aris Kaplanidis & Elias Roumeliotis - THE LITTLE DEVIL

Outside Groups- Series Lab

UKRAINE

Marina Stepanska - RIVALS

MFI DOC LAB

GERMANY

Cordelia Dvorák - AND SUDDENLY THE REVOLUTION HAS A FEMALE FACE

GREECE

Thanasis Kafetzis & Dimitris Zahos - MY NAME IS LOXANDRA AND I AM AN ACTRESS

Yannis Bletas - PROTAGONIST EROS

IRELAND/ROMANIA

Irina Maldea & Brendan Culleton - MOSCOW NIGHTS

ITALY

Marco Bergonzi, Michael Petrolini & Simone Catania - HONEYDEW

SYRIA

Zaina Erhaim - OUR FEMININE WARS

Participants without a project (trainer trainees)

Kat Cazanis

Stratis Chatzielenoudas

Ismene Daskaroli

Elias Demetriou

Maria Langousi

Pavlos Sifakis

Danai Xylogianni Gkontria

Observers

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

Katerina Karpouzi

Galateia Kondi

Nikos Papachiou

Penny Pipili

Giannis Stamatiou

Hellenic Film & Television School Stavrakos

Vasilis Kourdouklas

IEK AKMI

Aggeliki Vairaktaraki

MFI Script 2 Film Workshops

Τα εργαστήρια MFI Script 2 Film Workshops υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Creative Europe / MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τους Δήμους Νισύρου & Ρόδου και την ΕΡΤ

Συνεργάζονται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Forum Συμπαραγωγών Crossroads, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και την Αγορά Thessaloniki Doc Market το Sofia Meetings, το Meetings On The Bridge, την αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογάφου της Κύπρου, Dot on the Map, το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τη Σχολή Σταυράκου και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Διοργανώνει σε συνεργασία με την Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Sofia Meetings, το EAVE, ACE, MIDPOINT, μία σειρά διαλέξεων Industry Talks κατά τη διάρκεια των Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Σόφιας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις