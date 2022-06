MFI Script 2 Film Workshops: Το πλούσιο πρόγραμμα με τα projects στη Νίσυρο

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (MIK) είναι περήφανο που, μετά από 23 χρόνια επιτυχημένης πορείας, σε πείσμα των προκλήσεων της εποχής μας, διοργανώνει και πάλι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίων & κινηματογραφικών σχεδίων, MFI Script 2 Film Workshops, σχεδόν εξ ολοκλήρου δια ζώσης.

Θα πραγματοποιηθεί στη Νίσυρο, 24 Ιουνίου-7 Ιουλίου.

ADVERTISING

Το εξαιρετικά εντατικό και πλούσιο πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει:

• Τετάρτη, 30/7, 12:30 – Διάλεξη από την Isabelle Fauvel με θέμα την Επιμέλεια Σεναρίου.

• Σάββατο, 25/6, 9:00 – Παρουσιάσεις των συμμετεχόντων και διάλεξη από τον πολύ γνωστό ισπανό παραγωγό Simon de Santiago με θέμα: «Ξαναβλέποντας το σενάριο από τη σκοπιά της παραγωγής».

• Κυριακή, 26/6, 18:30 – Διάλεξη «Γράφοντας για ντοκιμαντέρ» από τους εκλεκτούς καθηγητές μας Ove Jensen & Marco Gastine.

• Δευτέρα, 27/6, 18:30 – Διαδικτυακή διάλεξη πάνω στο «Παράδοξο του Σεναριογράφου» από τον πολύ έμπειρο καθηγητή σεναρίου Christian Routh (καθηγητής και συν-Διευθυντή Σπουδών του SCRIPTEAST).

• Τετάρτη, 29/6, 18:30 – Διάλεξη από την Martina Bleis (διευθύντρια του Φόρουμ Συμπαραγωγών της Berlinale) με τίτλο: «Διεθνείς συμπαραγωγές και Φόρουμ Συμπαραγωγών».

• Πέμπτη, 30/6 – Διάλεξη από την Isabelle Fauvel με θέμα «Μαιευτική: Η επιθυμία για την υλοποίηση μιας ταινίας από τη σκοπιά μιας μαίας».

• Παρασκευή, 1/7, 21:00 (πλατεία ηρώων) – Προβολή της ταινίας «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ» (2018) του Muayad Alayan, που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του ΜΙΚ, MFI Script 2 Film Workshops.

• Σάββατο, 2/7, 18:30 - Διαδικτυακή διάλεξη από τον ειδικό στο marketing Nicolò Gallio (PHD) «Συνδέοντας τις Ιστορίες: από το σενάριο στο κοινό (δύο case-studies από τα εργαστήρια του MFI 2022)».

• Κυριακή, 3/7, 18:30 – Παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και των κινήτρων που παρέχει (Cash Rebate και Φοροαπαλαγές) από τον Στέλιο Κραουνάκη παρουσίαση των Αγορών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από τη Διευθύντριά τους Γιάννα Σαρρή & και προβολή δύο επεισοδίων της σειράς THE DAY (Βέλγιο, 2018) από τους Julie Mahieu & Jonas Geirnaert που θα κάνουν ένα masterclass την επόμενη μέρα.

• Δευτέρα 4/7, 18:30 – Masterclass με τους Julie Mahieu & Jonas Geirnaert «The Day: Πώς να πεις δύο φορές την ίδια ιστορία».

• Τρίτη 5/7, 21:00 (πλατεία ηρώων) – Προβολή της ελληνικής ταινίας DIGGER (2020) του Τζώρτζη Γρηγοράκη που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του ΜΙΚ, MFI Script 2 Film Workshops.

Να σημειωθεί ότι, με την εξαίρεση των δύο ανοιχτών προβολών, που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Ηρώων στο Μανδράκι Νισύρου, όλες οι άλλες εκδηλώσεις θα γίνουν στο Γυμνάσιου του Μανδρακίου, που είναι και ο βασικός χώρος διεξαγωγής του εργαστηρίου φέτος στη Νίσυρο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΙΚ

Ανάπτυξη σεναρίου & project

• Χριστίνα Λαζαρίδη, (διευθύντρια σπουδών ΜΙΚ, διευθύντρια του τμήματος σεναρίου στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Columbia της Ν. Υόρκης, με υποψηφιότητες για Όσκαρ στο ενεργητικό της)

• Jan Fleischer (καθηγητής σεναρίου στην FAMU, τ. National Film and Television School του Λονδίνου)

• Νίκος Παναγιωτόπουλος, συγγραφέας, σεναριογράφος (καθηγητής στο ΕΑΠ και στη Σχολή Σταυράκου)

• Ana Sanz Magallón, επιμελήτρια σεναρίων (με πάνω από 30 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές),

• Δημήτρης Εμμανουηλίδης σκηνοθέτης-σεναριογράφος (επιμελητής σεναρίου σε συνεργασία με διάφορα προγράμματα ανάπτυξης σεναρίου κλπ.)

• Michel Sabbe σεναριογράφος για κινηματογράφο και τηλεόραση, συνεργάτης της Βελγικής RTBF

• Ove Jensen, καθοδηγητής ανάπτυξης ντοκιμαντέρ, με τεράστια εμπειρία στο χώρο του ντοκιμαντέρ, συνεργάτης με το EDN, το European Film Market, Sunny Side of the Doc και το MIPDOC

• Marco Gastine, πολυβραβευμένος σκηνοθέτης με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης ντοκιμαντέρ.

• Pavel Jech (πρώην διευθυντής της FAMU International, πανεπιστήμιο Yale, του Berlinale Talent Campus και του MIDPOINT)

• Christian Routh καθηγητής και συν-Διευθυντής Σπουδών του SCRIPTEAST με έδρα την Ισπανία, με τεράστια εμπειρία στο χώρ της ανάπτυξης ταινιών.

• Δημήτρης Γιατζουζάκης, σκηνοθέτης-σεναριογράφος (καθηγητής στη σχολή Σταυράκου)

Παραγωγή και Υλοποίηση

• Simon de Santiago (παραγωγός ταινιών όπως «Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ», «ΑΓΟΡΑ», «REGRESSION» του Alejandro Amenábar και «BIUTIFUL» του Alejandro González Iñárritu)

• Martina Bleis, industry expert / συμπαραγωγές (διευθύντρια του φόρουμ συμπαραγωγών της Berlinale)

• Marjorie Bendeck, industry expert / pitching (συν-διευθύντρια του Φεστιβάλ Connecting Cottbus)

• Isabelle Fauvel (παραγωγός με τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη project, συνεργάτιδα σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το TFL και ACE Producers)

• Nicolò Gallio (PHD Film Marketing & Audience Development)

Ενώ θα φιλοξενούμε φέτος στο πρόγραμμα δύο εκλεκτούς δημιουργούς από το Βέλγιο, τους Julie Mahieu & Jonas Geirnaertι, δημιουργούς της πολύ επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς: THE DAY (2018)

Οι διαλέξεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμες ζωντανά αλλά και μαγνητοσκοπημένα, μετά τη διάρκεια των σεμιναρίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες και να έχουν στη διάθεσή τους όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία για να εξελίξουν τη δουλειά τους.

Τα εργαστήρια MFI Script 2 Film Workshops υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Creative Europe / MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τους Δήμους Νισύρου & Ρόδου και την ΕΡΤ

Το ΜΙΚ με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Forum Συμπαραγωγών Crossroads, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και την Αγορά Thessaloniki Doc Market το Sofia Meetings, το Meetings On The Bridge, την αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογάφου της Κύπρου, Dot on the Map, το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τη Σχολή Σταυράκου και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Διοργανώνει σε συνεργασία με την Αγορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Sofia Meetings, το EAVE, ACE, MIDPOINT, μία σειρά διαλέξεων Industry Talks κατά τη διάρκεια των Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Σόφιας.

