Μια νέα κινηματογραφική ζώνη εγκαινιάζεται στο Cinobo Πατησίων

To σινεμά της Πατησίων με το πιο ανήσυχο και εκλεκτικό πρόγραμμα, φέρνει στη μεγάλη οθόνη λιγότερο γνωστά, βραβευμένα φεστιβαλικά διαμάντια.

Το ήδη πολύ ενεργό σινεμά της Πατησίων –πρώην Αλεξάνδρα και νυν Cinobo Πατησίων– παρουσιάζει μια νέα ζώνη προβολών που έρχεται να προστεθεί σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις νέες προτάσεις με τις δυνατές ρετροσπεκτίβες.

Η νέα ενότητα θα δώσει στο κοινό την ευκαιρία να δει αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη σύγχρονα διαμάντια του παγκόσμιου σινεμά, διαλεγμένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου.

Με τίτλο Πατησίων Exclusives, η ζώνη αυτή προτείνει ένα εναλλακτικό σύστημα διανομής ταινιών που υπό άλλες συνθήκες δύσκολα θα έβρισκαν το δρόμο προς την κινηματογραφική αίθουσα. Τα Πατησίων Exclusives ξεκινούν αυτή την εβδομάδα με ειδικές προβολές της ταινίας “Μην Πετάξεις Τίποτα” (Hoard) της Λούνα Καρμούν, βραβευμένης στο Φεστιβάλ Βενετίας και τις Νύχτες Πρεμιέρας, και θα συνεχιστούν ως το κλείσιμο της σεζόν.

Θα ακολουθήσουν τα “Made in England: The Films of Powell and Pressburger” (30/1), “Girls Will be Girls” (13/2), “Some Rain Must Fall” (27/2), “Soundtrack to a Coup D’Etat” (27/3), “Toxic” (10/4).

Η ΤΑΙΝΙΑ “ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ”

Το βρετανικό σινεμά του μέλλοντος μας συστήνεται με αυτό το παράτολμο ντεμπούτο ενός μεγάλου σκηνοθετικού ταλέντου με επιρροές από τον Νιλ Τζόρνταν και την Άντρεα Άρνολντ. Εκπληκτική ερμηνεία από τη νεοφερμένη πρωταγωνίστρια, ενώ ξεχωρίζει ο Τζόζεφ Κουίν του “Stranger Things” και μια αίσθηση μαγείας που δεν λέει να ξεκολλήσει από το δέρμα σου.

Στην ταινία, η 10χρονη Μαρία ζει με τη μαμά της στο Λονδίνο του 1984, σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια και αγάπη. Παρά την ψύχωση που ορίζει τη ζωή της, η Σύνθια είναι αφιερωμένη στην κόρη της, μαζεύοντας άχρηστα αντικείμενα για να της τα προσφέρει σε ένδειξη απόλυτης αφοσίωσης. Μέχρι που μια μέρα η Μαρία ξεριζώνεται βίαια από το ονειρικό σκουπιδοφρούριο της παιδικής της ηλικίας, για να παραδοθεί στα χέρια μιας τρυφερής θετής μητέρας και μιας πιο φυσιολογικής ενηλικίωσης. Όταν όμως ένας παλιός γνώριμος εμφανίζεται από το παρελθόν, οι κρυφές πληγές έρχονται ξανά στην επιφάνεια.

Η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ Βενετίας και τιμήθηκε με βραβείο Σεναρίου στις Νύχτες Πρεμιέρας. Κυκλοφορεί στις 16 Ιανουαρίου στο Cinobo Πατησίων, και στη συνέχεια θα στριμάρει στο Cinobo.