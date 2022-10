“Ο επαναστάτης του Χόλιγουντ”: Το BBC "ρίχνει φως" στην οσκαρική καριέρα του σπουδαίου συνθέτη Χανς Ζίμερ

Η ζωή και η καριέρα του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Χανς Ζίμερ πρόκειται να εξερευνηθούν στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC, “Hans Zimmer: Hollywood Rebel”. Η ταινία θα καταγράφει την 40χρονη καριέρα του 65χρονου συνθέτη, που ξεκίνησε από τη μεταπολεμική Γερμανία και κατέκτησε το Χόλιγουντ.

Στο ντοκιμαντέρ “Hollywood Rebel” ο Χανς Ζίμερ αλλά και πολύ γνωστοί σκηνοθέτες του Χόλιγουντ - όπως οι: Ρον Χάουαρντ, Κρίστοφερ Νόλαν, Στιβ ΜακΚουίν, Ντενί Βιλνέβ, Στίβεν Φρίαρς κ.ά. - διηγούνται μία καριέρα σαν παραμύθι.

Ο Γερμανός συνθέτης, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει δημιουργήσει μουσική για μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες: The Lion King, Pirates Of The Caribbean, Gladiator, The Dark Knight, Batman Begins, Dune και πολλές άλλες. Στην μακρόχρονη πορεία του στον χώρο του θεάματος έχει δημιουργήσει μια πραγματική “σχολή” κινηματογραφικής σύνθεσης για τις επόμενες γενιές.

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάζει και τη συνεργασία του συνθέτη με το BBC στις υπέροχες σειρές Planet Earth II, το Blue Planet II και το Frozen Planet II.

Ελπίζω αυτό το ντοκιμαντέρ να σας εμπνεύσει και να σας ενθαρρύνει να κυνηγήσετε χωρίς απολογίες τα πάθη σας

Η ταινία-πορτρέτο θα αποκαλύψει και πολλά μυστικά της τέχνης του: πώς καταφέρνει να μας τρομάξει, να μας συγκινήσει να μας εμψυχώσει. Αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ, ο ίδιος ο Χανς Ζίμερ είπε: “Είναι τιμή μου που μοιράζομαι αυτή την εικόνα για την καριέρα και τη ζωή μου με το κοινό του BBC. Ελπίζω αυτό το ντοκιμαντέρ να σας εμπνεύσει και να σας ενθαρρύνει να κυνηγήσετε χωρίς απολογίες τα πάθη σας και να κατανοήσετε βαθύτερα τα μουσικά θέματά μου και πάνω απ' όλα, τη μουσική”.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Φράνσις Χάνλι είπε σχετικά: “Ο αριθμός των ταινιών για τις οποίες έχει γράψει μουσική ο Χανς Ζίμερ και ξεχωρίζουν τα τελευταία 40 χρόνια είναι εντυπωσιακός”. ‘Ήταν η δουλειά των ονείρων μου να τον κινηματογραφήσω καθισμένο στο keyboard μέσα στο στούντιό του να μου δείχνει ζωντανά τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, τους ήχους που δημιουργεί και τις ιδέες που κρύβονται πίσω από κάποια από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά κομμάτια του”.

Ο Ζίμερ έχει κερδίσει δύο Όσκαρ (The Lion King και Dune) και τέσσερα Grammy, ενώ έχει προταθεί για δύο βραβεία Emmy και ένα θεατρικό βραβείο Tony. Το όνομά του βρίσκεται και στη λίστα με τις Top 100 Ιδιοφυΐες εν ζωή, σύμφωνα με την The Daily Telegraph.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στο BBC Two στην 16 Οκτωβρίου.

