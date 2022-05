Ο Γιώργος Λάνθιμος εξήγησε τι σημαίνει ο τίτλος της νέας του ταινίας, "Βληχή"

Μπορεί το βράδυ της Τετάρτης ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος να δήλωσε “παρών” στον μεγάλο αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με το Μονακό για τη Euroleague μαζί με την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Έμμα Στόουν, το μεσημέρι όμως της Πέμπτης βρέθηκε στην Εθνκή Λυρική Σκηνή προκειμένου να μιλήσει σε σχετική συνέντευξη Τύπου με Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους για τη νέα του μικρού μήκους ταινία “Βληχή”.

Λίγο πριν είχαμε παρακολουθήσει το press preview της ταινίας, που αποτελεί μια ιδιαίτερη σύμπραξη διαφορετικών μορφών τέχνης σε ένα ενιαίο σύνολο και αποτελεί καρπό του πρωτοποριακου προγράμματος The Artist on The Composer,που διασυνδέει σύγχρονους καλλιτέχνες με την κλασική μουσική και την όπερα.

Η Ελίνα Κοντούρη, ο Γιώργος Κουμεντάκης, η Έμμα Στόουν και ο Γιώργος Λάνθιμος NATALIA TSOUKALA

Το νέο αυτό κινηματογραφικό έργο παρουσιάζεται με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Η επιμέλεια του προγράμματος είναι του Γιώργου Κουμεντάκη, Καλλιτεχνικού Διευθυντή Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελίνας Κουντούρη, Διευθύντριας ΝΕΟΝ.

Σημειώστε πως η ταινία μικρού μήκους Βληχή θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, συνοδεία μουσικών συνόλων, στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2022 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ. Η παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Λάνθιμου και συμμετέχουν οι ηθοποιοί Έμμα Στόουν και Νταμιάν Μποννάρ, οι οποίοι θα παραστούν στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Η ταινία γυρίστηκε στην Τήνο τον Φεβρουάριο του 2020. Το μουσικό σενάριο της ταινίας αποτελείται από έργα των Γ. Σ. Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ και Τόσιο Χοσοκάβα, τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά από μουσικούς της ΕΛΣ, τη Χορωδία της ΕΡΤ και τη σολίστ Αγγελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και διεύθυνση χορωδίας Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε ο Γιώργος Λάνθιμος, σημείωσε πως «Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα η πρόταση από τη Λυρική και τον ΝΕΟΝ, καθώς με αυτή την ταινία γυρίζω σε ένα πρώιμο στάδιο του κινηματογράφου, ασπρόμαυρο, χωρίς λόγια. Ήταν πρόκληση και ταυτόχρονα έμπνευση ότι είναι μια ταινία βουβή που παρουσιάζεται με τον συγκεκριμένο τρόπο και με τη συνοδεία ζωντανής ορχηστρικής μουσικής. Ηθελα να γυρίσω σε αυτό το αρχικό στάδιο του κινηματογράφου. Κάπως να ξαναπιάσω τα πράγματα από την αρχή, να πω μια ιστορία χωρίς λόγια, μόνο με μουσική”.

Μάλιστα σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για την “προσωπική” του σχέση με τη μουσική και για το γεγονός πως ποτέ δεν έχει παρουσιάσει ταινία του με μουσική γραμμένη ειδικά για αυτήν, σημείωσε πως ο ρόλος που θέλει να έχει η μουσική στις ταινίες του είναι πολύ ιδιαίτερος και για τον λόγο αυτό επέλεγε εκ των υστέρων τις μουσικές που πίστευε πως τις υπηρετούν. “Δε θέλω η μουσική ούτε να είναι περιγραφική, ούτε να υπαγορεύει αυτό που εγώ δείχνω, η λειτουργία της θέλω να είναι διαφορετική” εξήγησε, ενώ ταυτόχρονα μας αποκάλυψε πως στην επόμενη ταινία του, η μουσική είναι γραμμένη ειδικά για αυτήν.

Για την υπόθεση της ταινίας σημείωσε πως ναι μεν για αυτόν ο θάνατος, η ζωή και το σεξ αποτελούν έναν αέναο κύκλο που δεν τον σκέφτεται συνειδητά στις ταινίες του.

Ο τίτλος "Βληχή" και το νησί της Τήνου

“Επισκέπτομαι την Τήνο πολύ τα τελευταία χρόνια, έχω αρχίσει να γνωρίζω το νησί, να το μαθαίνω. Τη Βληχή την συνέλαβα άλλωστε εκεί, δε θα μπορούσα να τη γυρίσω αλλού”. Όσο για τον περίεργο - αλλά εύηχο- τίτλο της ταινίας, ομολόγησε πως δεν γνώριζε εκ των προτέρων την ύπαρξη της λέξης “Βλήχη” (σημ. βέλασμα προβάτου ή κατσικιού), ήθελε όμως στον τίτλο να υπάρχει η ζωώδης έννοια του βελάσματος. “Έψαξα πολύ για το αν υπάρχει μία λέξη που να σημαίνει το βέλασμα. Όταν είδα τη "βληχή", μου άρεσε και το πώς ακούγεται και το πώς φαίνεται γραμμένη” εξήγησε.

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμμα Στόουν MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Η σχέση του με την Στόουν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ήταν ιδιαίτερα προστατευτικός με την δημοφιλή και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Έμμα Στόουν. Παραδέχθηκε μάλιστα πως η σχέση τους είναι μία σχέση βαθιάς φιλίας. Μία σχέση που ο ένας παρακινεί τον άλλον, τον προκαλεί και ποτέ δεν βαριούνται αυτήν την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

Ο Γιώργος Κουμεντάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ, δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συνεργασία αυτή. Μας διάβασε και το σημείωμα που έγραψε όταν μήνες πριν είδε την ταινία στο τελικό της μοντάρισμα: «Από μικρός στα μέρη που έζησα άκουγα απίστευτες ιστορίες που στριφογυρίζουν από γενιά σε γενιά και αποτυπώνονται στο γέρικο σκαμμένο δέρμα όσων τις αφηγούνται. Στις ιστορίες εκείνες, όπου το σεξ μπλέκεται με την πίστη, τη φύση, την απιστία και τον θάνατο, ποτέ δεν είσαι βέβαιος για το τι πραγματικά έχει συμβεί και τι είναι κομμάτι του φαντασιακού. Μια τέτοια ιστορία είδα στη Βληχή, μεταξύ ονείρου και ρεαλισμού. Στις μαυρόασπρες εικόνες της ταινίας είδα την ιστορία του κινηματογράφου μέσα από τη μοναδική κινηματογραφική προσωπικότητα του Λάνθιμου, με έναν απίστευτα σύγχρονο τρόπο. Ως άνθρωπο της μουσικής, αυτό που με εντυπωσίασε πάνω από όλα είναι ο τρόπος που αποκτά φωνή η ταινία, μέσα από τα μουσικά έργα που τη συνοδεύουν ζωντανά. Αυτή η σύμπραξη των τεχνών προσφέρει μια νέα βιωματική εμπειρία για το κοινό και έναν νέο δρόμο για μας».

Τέλος, η Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του ΝΕΟΝ, σημείωσε πως «το πρωτοποριακό και φιλόδοξο πρόγραμμα The Artist on the Composer ξεκίνησε με τον κοινό σκοπό να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες του σύγχρονου πολιτισμού να προσφέρει νέα αφηγήματα. Στη συνεργασία μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή πειραματιζόμαστε και δημιουργούμε μια ιδιαίτερη σύμπραξη των τεχνών, στην προκειμένη περίπτωση μια πρωτόγνωρη συνάντηση του πειραματικού σινεμά και της κλασικής μουσικής, προσφέροντας έναν βιωματικό τρόπο θέασης».

Το πρόγραμμα The Artist on the Composer, μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσεων, κάθε καλλιτέχνης συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα.

Η πρώτη ανάθεση στο πλαίσιο του προγράμματος το 2019 ήταν στον καλλιτέχνη Νίκο Ναυρίδη, ο οποίος δημιούργησε μια εικαστική εγκατάσταση όπου συνεργάστηκαν μουσικοί, χορογράφοι και περφόρμερ, και αποδομούσε τις οπερατικές αρχές ενός κλασικού μουσικού θεάματος.

Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες, μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τον ΝΕΟΝ/The Artist on the Composer/Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ) – Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)/Δεύτερη ανάθεση Γιώργος Λάνθιμος: Βληχή/6, 7, 8 Μαΐου 2022/Ώρες: 18.00, 20.00, 22.00/Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ/Εισιτήρια: 10 ευρώ (το εισιτήριο στηρίζει το έργο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής)/Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)

Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος/Πρωταγωνιστούν: Έμμα Στόουν, Νταμιάν Μποννάρ/Μουσική: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ / Κνουτ Νύστεντ, Τόσιο Χοσοκάβα/Τσίμπαλο: Αγγελίνα Τκάτσεβα/Σενγκ: Γου Γουέι/Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος/Με τη συμμετοχή του κουαρτέτου «Μαρία Κάλλας» και της Χορωδίας της ΕΡΤ/Σκηνικά: Άννα Γεωργιάδου/Κοστούμια: Άγγελος Μέντης/Χορογραφία: Χρήστος Παπαδόπουλος/Διεύθυνση φωτογραφίας: Θοδωρής Μιχόπουλος/Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης/Executive producer: Ρεμπέκκα Σκίννερ/Παραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου. Η παραγωγή, από πλευράς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας.

