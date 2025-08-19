Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει ποια είναι η καλύτερη ταινία του

Ο Κουέντιν Ταραντίνο μίλησε σε podcast και αποκάλυψε ποια ταινία θεωρεί ότι είναι το αριστούργημά του, ποια είναι η αγαπημένη του ταινία και ποια εκείνη που ήταν “γεννημένος να γυρίσει”.

Ίσως το ποια ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο είναι η καλύτερή του να είναι και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στον κινηματογράφο. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δίνει τη δική του απάντηση, ενώ παράλληλα μοιράζεται ποια είναι η προσωπική του αγαπημένη και ποια ταινία θεωρεί πως ήταν «γεννημένος να κάνει».

Μιλώντας στο podcast The Church of Tarantino, ο 62χρονος σκηνοθέτης δήλωσε πως το πολεμικό δράμα του 2009, Inglourious Basterds, είναι η καλύτερη από τις εννέα ταινίες του, ενώ το φιλμ του 2019 Once Upon a Time … in Hollywood είναι το αγαπημένο του.

«Αλλά πιστεύω ότι το Kill Bill είναι η απόλυτη ταινία του Ταραντίνο, καμία άλλη δεν θα μπορούσε να έχει γίνει έτσι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο δίπτυχο με τις πολεμικές τέχνες. «Κάθε πτυχή της έρχεται κατευθείαν από τη φαντασία, το υποσυνείδητο, τις αγάπες, τα πάθη και τις εμμονές μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι το Kill Bill είναι η ταινία που γεννήθηκα να κάνω, το Inglourious Basterds είναι το αριστούργημά μου, αλλά το Once Upon a Time … in Hollywood είναι η αγαπημένη μου».

Ο Ταραντίνο είναι γνωστός για το ότι γράφει όλα τα σενάρια των ταινιών που έχει σκηνοθετήσει από το ντεμπούτο του με το Reservoir Dogs το 1992. Όταν η συζήτηση έφτασε στα σενάρια, είπε: «Πιστεύω ότι το Inglourious Basterds είναι το καλύτερο σενάριό μου, και τα Hateful Eight και Once Upon a Time … in Hollywood ακολουθούν».

«Αλλά υπάρχει μια πτυχή του Hateful Eight που θεωρώ πιθανώς η καλύτερη σκηνοθεσία που έχω κάνει πάνω στο υλικό μου, δηλαδή το σενάριο είναι γραμμένο, είναι γερό», συνέχισε. «Δεν χρειάζεται να το δημιουργήσω εκ νέου, όπως στο Kill Bill – είναι εκεί, είναι σωστό, και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που έχω προσφέρει ως σκηνοθέτης».

Ο Ταραντίνο αποφάσισε να μην σκηνοθετήσει το σίκουελ του Once Upon a Time … in Hollywood, που ακολουθεί τον Ρικ (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο) και τον κασκαντέρ του, Κλιφ (Μπραντ Πιτ), στο Λος Άντζελες του 1969. Αντ’ αυτού παρέδωσε τα ηνία στον Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος θα σκηνοθετήσει το The Adventures of Cliff Booth για το Netflix. Ο Ταραντίνο παραμένει σεναριογράφος και παραγωγός.

«Πιστεύω ότι εγώ και ο Ντέιβιντ Φίντσερ είμαστε οι δύο καλύτεροι σκηνοθέτες», είπε. «Οπότε το γεγονός ότι ο Φίντσερ θέλει πραγματικά να διασκευάσει τη δουλειά μου δείχνει έναν βαθμό σοβαρότητας απέναντί της που πρέπει να ληφθεί υπόψη».

Θέλει να τηρήσει τη δέσμευση του να αποσυρθεί μετά την 10η ταινία του, όπως είχε δηλώσει παλαιότερα.

Η τελευταία ταινία του Ταραντίνο είχε φημολογηθεί ότι θα είναι το The Movie Critic, με πρωταγωνιστή τον Πιτ, για έναν κυνικό κριτικό κινηματογράφου στην Καλιφόρνια του 1977. Όμως το 2024 ο Ταραντίνο εγκατέλειψε τα σχέδια, επιβεβαιώνοντας στο ίδιο podcast ότι το ακύρωσε επειδή έμοιαζε υπερβολικά με προηγούμενη δουλειά του.