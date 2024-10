Οι ελληνικές ταινίες του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Σαράντα έξι συνολικά ελληνικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, που έχουν ήδη διακριθεί στο εξωτερικό ή που ξεκινούν τώρα την πορεία τους, θα προβληθούν στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου.

Είκοσι δύο μεγάλου μήκους και είκοσι τέσσερεις μικρού μήκους ελληνικές ταινίες θα προβληθούν στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκηςστο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Για ακόμη μια χρονιά, το Φεστιβάλ στηρίζει σταθερά την ελληνική παραγωγή και τους εγχώριους δημιουργούς μέσα από μία σειρά καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών.

Στο 65ο ΦΚΘ θα δούμε σε πρώτη προβολή 18 ελληνικές ταινίες, ενώ εννέα από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό παίρνουν μέρος οι ταινίες Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο του Γιάννη Βεσλεμέ, Arcadia του Γιώργου Ζώη και Meat του Δημήτρη Νάκου. Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει επίσης τρεις ελληνικές συμμετοχές, και πιο συγκεκριμένα τις ταινίες Κυνήγι του Χρήστου Πυθαρά, Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή και Killerwood του Χρήστου Μασσαλά.

Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν τρεις ακόμη ελληνικές ταινίες: Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού του Κωστή Χαραμουντάνη, Μαλδίβες του Ντανιέλ Μπόλντα και CAFÉ 404 του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη.

Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής που ανέλαβε το έργο της προεπιλογής των ταινιών ήταν οι: Σπύρος Ιακωβίδης (σκηνοθέτης-παραγωγός), Χρήστος Μπακατσέλος (κριτικός κινηματογράφου) και Μίνα Ντρέκη (παραγωγός).

Ανεξάρτητα βραβεία

Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά. Φέτος, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε ένα νέο βραβείο, το βραβείο ΦΩΣ powered by ΔΕΗ.Υποψήφιοι για το βραβείο θα είναι πρωτοεμφανιζόμενες και πρωτοεμφανιζόμενοι ηθοποιοί, σε πρώτο ή δεύτερο ρόλο, σε ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Στην τελετή απονομής θα δοθούν δύο βραβεία: ένα σε γυναίκα ηθοποιό και ένα σε άνδρα ηθοποιό, τα οποία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ έκαστο. Την κριτική επιτροπή αποτελούν φέτος οι ηθοποιοί Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης. Η ΔΕΗ στηρίζει ως στρατηγικός συνεργάτης το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που υποστηρίζει Έλληνες και ξένους δημιουργούς, οι οποίοι δίνουν ζωή σε κάθε πλάνο και κάθε σκηνή μέσα από το έργο τους, καθώς και την πόλη που τόσα χρόνια έχει συνδεθεί με τον πολιτισμό και την 7η τέχνη.

Στο Φεστιβάλ θα απονεμηθούν και τα παρακάτω, καθιερωμένα πλέον, ανεξάρτητα βραβεία:

Τα Βραβεία Κοινού FISCHER- Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI). Το δεύτερο βραβείο της ΕΡΤ, το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής που απονέμεται σε ελληνική ταινία συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής Τρίτου Προγράμματος 90.9), Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6), Δημήτρης Νικολούδης (ερμηνευτής, Μουσικός Παραγωγός ραδιοφώνου ΕΡΤ3).

Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα (σκηνοθέτις-εκπαιδεύτρια), Χριστίνα Ιωακειμίδη (σκηνοθέτις) και Ιάσων Τριανταφυλλίδης (κριτικός κινηματογράφου).

Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (αξίας 3.000 ευρώ) απονέμεται σε ταινία που επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 65ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τη Μπέτυ Κακλαμανίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΘ), τον Βασίλη Δούβλη (σκηνοθέτη) και τον Παντελή Μαντζανά (διευθυντή φωτογραφίας).

Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου – FIPRESCI.

Το Βραβείο των ελλήνων κριτικών – ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι ταινίες Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο του Γιάννη Βεσλεμέ, Arcadia του Γιώργου Ζώη και Κρέας του Δημήτρη Νάκου.

Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους Έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή​​ θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου.

ARCADIA

Καθολικά προσβάσιμες προβολές

Στόχος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως. Για αυτό τον λόγο, προβάλλει ταινίες με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or hard of Hearing], τόσο στις αίθουσες όσο και στις online προβολές. Με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank προσβάσιμες θα γίνουν δύο ταινίες ορόσημα του ελληνικού σινεμά. Το κοινό του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο εμβληματικές ελληνικές ταινίες, τον Ιωάννη τον βίαιο της Τώνιας Μαρκετάκη και το Ληστεία στην Αθήνα του Βαγγέλη Σερντάρη.

Το εκκωφαντικό σκηνοθετικό ντεμπούτο της Τώνιας Μαρκετάκη, με τίτλο Ιωάννης ο βίαιος (1973), αντλεί έμπνευση από αληθινά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα κατά την ταραγμένη δεκαετία του ’60, σε ένα πρωτοποριακό (και όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα) δικαστικό δράμα: μια ταινία που αναμοχλεύει ψήγματα και θραύσματα από διάφορες αλήθειες, πιστοποιώντας πως η μία και μοναδική αλήθεια ισοδυναμεί με κυνήγι χίμαιρας. Ο Ιωάννης Ζάχος, ένας διαταραγμένος νεαρός χωρίς ψυχική και σεξουαλική ισορροπία, ζει τις ερωτικές φαντασιώσεις του μέσα από την εξαγνιστική βία, παλεύοντας να καλύψει με αυτό τον νοσηρό τρόπο το έλλειμμα ανδρισμού και την απουσία σεβασμού που αισθάνεται. Όταν συλλαμβάνεται, ομολογεί τα εγκλήματά του, προς μεγάλη ανακούφιση της αστυνομίας, που έχει κατηγορηθεί από τον Τύπο για αναποτελεσματικότητα. Διερευνώντας σε βάθος την εγγενή θεατρικότητα που κρύβει μέσα της κάθε απόπειρα απονομής δικαιοσύνης και αναπαράστασης εγκλημάτων, η ταινία της Μαρκετάκη ανατέμνει μια σειρά από ανελέητες συγκρούσεις (κοινωνία-άτομο, πνεύμα του νόμου-γράμμα του νόμου), σκιαγραφώντας παράλληλα ένα ασφυκτικό και δυσοίωνο πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής.

Το εμβληματικό αστυνομικό φιλμ του Βαγγέλη Σερντάρη Ληστεία στην Αθήνα (1969) θα προβληθεί με όρους καθολικής προσβασιμότητας στο 65ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, εν όψει της 50ής επετείου από την ίδρυσή της. Τρεις νέοι, ορμώμενοι από την οικονομική ένδεια και τη ζοφερή προοπτική μιας χαμηλοτάβανης ζωής, αποτολμούν μια ριψοκίνδυνη ληστεία στο κέντρο της Αθήνας. Παρότι αρχικά το σχέδιο στέφεται με επιτυχία σκορπίζοντας έναν πρόσκαιρο (και μετέπειτα σπαρακτικό) ενθουσιασμό, η συνέχεια καταλήγει μια άγρια κατηφόρα προς την αναπόδραστη απελπισία. Το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Βαγγέλη Σερντάρη, θαρρείς βγαλμένο από το πιο αρχετυπικό και στιλάτο νουάρ καταστατικό, σκιαγραφεί μια Αθήνα ανήλιαγη και ασφυκτική, αποτυπώνοντας το δράμα και τις ανοιχτές πληγές μιας ολόκληρης εποχής. Με υποδειγματικό εσωτερικό τέμπο, τολμηρές εκφραστικές επιλογές στο μοντάζ και στην πλανοθεσία και ρεαλιστικές ερμηνείες που σε γραπώνουν από τον γιακά, η Ληστεία στην Αθήνα στέκει ακόμη και σήμερα ως σημείο αναφοράς ενός ανεξάρτητου ελληνικού σινεμά που επανεφευρίσκει τις καθιερωμένες συμβάσεις και νόρμες.

Το πρόγραμμα των καθολικά προσβάσιμων προβολών θα είναι διαθέσιμο σε Μπράιγ. Επίσης, 24 ελληνικές ταινίες θα προβληθούν με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες με ελληνικούς υπότιτλους και στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Μετά το τέλος της 65ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες για κάθε άλλη μελλοντική προβολή, κινηματογραφική ή σε άλλο μέσο, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.

CAFE 404

Ειδική προβολή

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Finos Film διοργανώνουν μία ειδική προβολή. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί η εμβληματική κωμωδία του ελληνικού σινεμά, Δεσποινίς διευθυντής (1964) του Ντίνου Δημόπουλου, με την υπέροχη μουσική του σπουδαίου μαέστρου και συνθέτη Μίμη Πλέσσα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η Λίλα Βασιλείου αναλαμβάνει τη διεύθυνση μιας τεχνικής εταιρείας έχοντας διαρκώς στο πλευρό της τον υπερπροστατευτικό πατέρα της. Θέλοντας να δώσει προτεραιότητα στην καριέρα της ως επιστήμονα, παραμελεί τη θηλυκότητά της, αποθαρρύνοντας το φλερτ του υφισταμένου της υπομηχανικού και λάτρη του γυναικείου φύλου, Αλέκου Σαμιωτάκη. Όταν τον ερωτεύεται, παροτρύνεται από την ξαδέλφη της να μεταμορφωθεί σε ναζιάρικο θηλυκό.

Ανακαλύψτε την πρόσφατη ελληνική παραγωγή:

Επίσημη Πρώτη

Πρωτοεμφανιζόμενοι, πολλά υποσχόμενοι σκηνοθέτες, καθώς και έμπειροι δημιουργοί μάς εμπιστεύτηκαν φέτος τις ταινίες τους, οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα τους στη Θεσσαλονίκη. Σας παρουσιάζουμε τις ελληνικές ταινίες του 65ου ΦΚΘ.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο – Γιάννης Βεσλεμές

Τρία αδέρφια κατασκευάζουν μια χρονομηχανή με σκοπό να επαναφέρουν τη νεκρή μητέρα τους στη ζωή. Όταν ο εκκεντρικός πατέρας τους κάνει την εμφάνισή του, το πείραμα ξεφεύγει από τον έλεγχό τους, και ξεκινάει η χωροχρονική περιδίνησή τους εκεί που το παρελθόν και το παρόν γίνονται ένα, σε αυτή την κωμική όσο και αλλόκοτη εξερεύνηση του πένθους. Πρωταγωνιστούν: Πάνος Παπαδόπουλος, Γιώργος (Τζούλιο) Κατσής, Άρης Μπαλής, Sandra Abuelghanam Sarafanova, Αλεξία Καλτσίκη, Dominique Pinon.

MEAT

Κρέας – Δημήτρης Νάκος

Σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας, ο Τάκης ετοιμάζει τα εγκαίνια του νέου του κρεοπωλείου. Την προηγούμενη μέρα, ο γιος του, Παύλος, σκοτώνει τον γείτονα που διεκδικεί μέρος της γης τους. Μοναδικός μάρτυρας είναι ο Χρήστος, ένας νεαρός από την Αλβανία που ο Τάκης έχει στη δούλεψή του από μικρό. Ο Τάκης πρέπει να αποφασίσει ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Πρωταγωνιστούν: Ακύλλας Καραζήσης, Κώστας Νικούλι, Παύλος Ιορδανόπουλος, Μαρία Καλλιμάνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Ναταλία Swift.

Arcadia – Γιώργος Ζώης

Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη του τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα καταφθάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί, αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους. Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Αγγελική Παπούλια, Έλενα Τοπαλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης.

Meet the Neighbors+

Κυνήγι – Χρήστος Πυθαράς

Ο Γιάννης, ένας μοναχικός σιδεράς, βρίσκει ευχαρίστηση στο κυνήγι. Ο διπλανός του γείτονας, ο Ηλίας, κακομεταχειρίζεται τον σκύλο του. Ενόσω ο Ηλίας δουλεύει τα βράδια σεκιούριτι, ο σκύλος μένει κλεισμένος στο μπαλκόνι, κλαίγοντας και γαβγίζοντας ασταμάτητα. Όταν ο Γιάννης χάσει την από χρόνια αποξενωμένη μητέρα του, η σύγκρουση με τον Ηλία μοιάζει αναπόφευκτη. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπελής, Βασίλης Αναστασίου, Μελέτης Γεωργιάδης, Βασιλική Δέλιου, Σωτήρης Τσακομίδης, Χρύσα Αγγελοπούλου, Κωστής Τσακομίδης.

RIVIERA

Ριβιέρα – Ορφέας Περετζής

Ένας άρρωστος φοίνικας, ένα καταδικασμένο καλοκαιρινό ειδύλλιο και μια μητέρα που θέλει να τα αφήσει όλα πίσω της. Αυτό θα είναι το τελευταίο καλοκαίρι της Άλκηστις στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πρωταγωνιστούν: Εύα Σαμιώτη, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Κώστας Κορωναίος, Μυρτώ Μεϊτάνη-Καστρινάκη.

Killerwood – Χρήστος Μασσαλάς

Ο Τίτος, ένας νεαρός σκηνοθέτης, ετοιμάζει την καινούργια του ταινία – ένα θρίλερ για μια σειρά ανεξιχνίαστων φόνων στη σύγχρονη Αθήνα. Έχουν όλοι αυτοί οι φόνοι τελεστεί από τον ίδιο κατά συρροή δολοφόνο; Είναι όλα στη σφαίρα της μυθοπλασίας; Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Δαούσης, Έλσα Λεκάκου, Ρούλα Πατεράκη, Τζόυς Ευείδη, Φοίβος Παπαδόπουλος, Μιχάλης Πητίδης, Εύα Κουμαριανού, Rafael Papad, Νίκος Αρβανίτης, Αφροδίτη Κατερινοπούλου, Γιώργος Κατσούλας, Γιάννης Παπαδόπουλος, Πηνελόπη Βαλτή, Gabriel Yared.

KILLERWOOD

>>Film Forward

Κιούκα πριν το τέλος του καλοκαιριού – Κωστής Χαραμουντάνης

Ένας πατέρας με τα δίδυμα ενήλικα παιδιά του ταξιδεύουν στον Πόρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με το οικογενειακό ιστιοφόρο. Χωρίς να το γνωρίζουν, τα αδέλφια συναντούν τη βιολογική τους μητέρα η οποία τα εγκατέλειψε όταν ήταν μωρά. Αυτή η συνάντηση θα καταλήξει σε μια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης για όλους τους εμπλεκόμενους. Πρωταγωνιστούν: Συμεών Τσακίρης, Έλσα Λεκάκου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου, Αφροδίτη Καποκάκη.

Μαλδίβες – Ντανιέλ Μπόλντα

Ένας δάσκαλος μουσικής που ζει σε μία απομονωμένη ορεινή περιοχή με τον σκύλο του, ονειρεύεται να ξεφύγει από το κρύο, λαχταρώντας μια ζωή κάτω από τον καυτό ήλιο δίπλα στη θάλασσα. Όταν ο σκύλος του εξαφανίζεται, ο απόηχος ενός άλλου κόσμου αρχίζει να διεισδύει στην καθημερινότητά του, φέρνοντας μαζί του ένα κύμα αλλόκοτων βιωμάτων που αναστατώνουν τη ζωή του. Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Δρόσος Σκώτης, Ανδρέας Μαριάνος, Μπάμπης Μακρίδης.

CAFÉ 404 – Αλέξανδρος Τσιλιφώνης

Ο Τζίμι παλεύει να κρατήσει ζωντανό το ξεχασμένο Café 404. Μια μυστηριώδης τσάντα φέρνει την ελπίδα για σωτηρία, αλλά με τι κόστος — η απληστία, οι εγκληματίες και η αστυνομία βυθίζουν τα πάντα στο χάος, απειλώντας το καθετί γύρω τους. Πρωταγωνιστούν: Ντιμίτρι Γκριπάρι, Τζερόμ Καλούτα, Margaux Καραγιάννη, Αντώνης Τσιoτσιόπουλος, Μαρία Ναυπλιώτου.

MALDIVES

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Έχω κάτι να πω – Στράτος Τζίτζης

Η κωμωδία ενός σκεπτόμενου ανθρώπου που θέλει να πάρουν σοβαρά τις φιλοσοφικές του απόψεις, ενώ αυτός δεν είναι παρά ένας αποτυχημένος σκηνοθέτης. Ο Σταύρος διδάσκει σε μια σχολή κινηματογράφου. Θέλει τα σενάρια να έχουν κάποιο βαθύ νόημα. Έτσι, έχει ελάχιστους σπουδαστές στην τάξη του και χάνει τη δουλειά του. Αποφασίζει να γράψει τις σκέψεις του για το βαθύτερο νόημα σε ένα βιβλίο. Αυτό, όμως, δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κανέναν. Τότε, βρίσκει μια απρόσμενη αναγνώστρια… Πρωταγωνιστούν: Αντίνοος Αλμπάνης, Ζέτα Δούκα, Γιάννης Ζουγανέλης, Ματίλντα Τζίτζη, Βίβιαν Κοντομάρη, Χρήστος Σαπουντζής, Αναστασία Δέλτα, Φένια Αποστόλου.

Η κάλτσα – Κύρος Παπαβασιλείου

Ένας σκηνοθέτης με οικονομικά προβλήματα έχει ένα ατύχημα που τον αφήνει προσωρινά ανάπηρο. Παίρνει βοήθεια από έναν ξάδερφο που είναι μόνιμα ανάπηρος. Ο σκηνοθέτης αποφασίζει να κάνει ταινία το όλο συμβάν και τις μέρες που περνά με τον ξάδελφο, αλλά όλοι μπαίνουν εμπόδιο στη δημιουργία της ταινίας, και ειδικά η κοπέλα που τον τραυμάτισε. Πρωταγωνιστούν: Φίλιππος Γιαννηκούρης, Κύρος Παπαβασιλείου, Εύη Χατζηπιερή, Μάριος Κωνσταντίνου.

Θολός βυθός – Ελένη Αλεξανδράκη

1949. Ο Γιάννης, γιος αντάρτη, ξεριζώνεται και εκτοπίζεται στις Παιδουπόλεις της Φρειδερίκης, όπου χειραγωγούνται οι ιδέες και οι επιθυμίες του. Εφιάλτες και σκοτεινά αισθήματα για τον πατέρα του στοιχειώνουν την καρδιά του. Ενήλικας πια, επαναπροσδιορίζει την ύπαρξή του. Αποφασίζει να πάει να τον συναντήσει. Η αληθινή ιστορία του συγγραφέα Γιάννη Ατζακά. Πρωταγωνιστούν: Φίλιππος Μηλίκας, Μάριος-Κωνσταντίνος Γαλετζάς, Κωνσταντίνος Αθανασάκης, Αινείας Τσαμάτης, Αγνή Στρουμπούλη, Σίμος Κακάλας, Στέλιος Μάινας, Εύη Σαουλίδου, Αγλαΐα Παπά, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Katia Leclerc O’Wallis, Κάτια Γκουλιώνη, Ευδοξία Ανδρουλιδάκη, Θέμης Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη, Ανδρέας Μαριανός, Μανώλης Μαυροματάκης.

Λούλα LeBlanc – Στέργιος Πάσχος

26 Σεπτεμβρίου 1999.

Ο Αλέκος είναι νεκρός. Η έφηβη εγγονή του, Μαργαρίτα, αρνείται πεισματικά να πάει στην κηδεία και εκμεταλλεύεται την απουσία των γονιών της για να οργανώσει ένα αυτοσχέδιο πάρτι στο σπίτι.

Τρεις μέρες νωρίτερα.

Χωρίς να γνωρίζει πως πρόκειται για το τελευταίο του βράδυ, ο Αλέκος παρευρίσκεται σε μια συγκέντρωση παλιών φίλων με αφορμή τα γενέθλια της Λούλας, του πρώτου του έρωτα, η οποία τώρα πάσχει από άνοια. Πρωταγωνιστούν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Μισέλ Βάλεϊ, Δανάη Νίλσεν, Έλενα Τοπαλίδου, Τάκης Βαμβακίδης, Μαρία Κοραχάη, Γιώργος Ζιάκας.

Πανίδα – Στρατούλα Θεοδωράτου

Μια φωτορεπόρτερ, ένας αρχιτέκτονας κι o πατέρας του, ο οποίος πάσχει από άνοια, εγκλωβίζονται στο κέντρο της Αθήνας μια μέρα που εκτυλίσσονται εκτεταμένα επεισόδια. Και οι τρεις εμπλέκονται σε μια μεγάλη πυρκαγιά με δεκάδες νεκρούς. Η συμβίωση φέρνει συγκρούσεις, καθώς σχέσεις εξάρτησης και συσσωρευμένος θυμός αναδύονται. Η αναζήτηση της αλήθειας μοιάζει ανέφικτη. Πρωταγωνιστούν: Έλενα Μαυρίδου, Αντώνης Μυριαγκός, Γιώργος Μωρόγιαννης, Ηλέκτρα Νικολούζου.

Το ποτάμι – Χάρης Ραφτογιάννης

Αυτό που αποκαλείται «πρόοδος» για εκείνον είναι απειλή για εκείνη. Ένα τροχαίο ατύχημα τους φέρνει κοντά. Η οργασμική γεύση των Nuggets τούς φέρνει ακόμα πιο κοντά. Αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα για να είναι μαζί. Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Ilire Vinca, Χάρης Φραγκούλης.

Magic Trap – Νίκος Βεργίτσης

Η Πανδώρα και ο Πλάτωνας, τα πιο ερωτευμένα πλάσματα στη Γη, έχουν ένα μυστικό: τα «Δάκρυα της θλίψης» τους πραγματοποιούν κάθε ευχή. Μετά από σχέση 300 χρόνων, η Πανδώρα λέει στον Πλάτωνα πως δεν μπορεί να τον ξαναδεί, γιατί μια προφητεία λέει ότι θα πεθάνει στην 300ή επέτειό τους. Εντωμεταξύ, η εξωγήινη Flame έρχεται στη Γη για να σταματήσει το κακό. Με τις φωνές των: Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστης Χαλκιάς, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Τάσος Λέκκας, Φίλιππος Σοφιανός, Γιάννης Βούρος, Σοφία Φιλιππίδου,Νατάσα Κομματά Ειρήνη Βεργίτση, Νίκος Βεργίτσης.

Wishbone – Πέννυ Παναγιωτοπούλου

Ο Κώστας, νεαρός σεκιουριτάς σε δημόσιο νοσοκομείο, μετά τον ξαφνικό θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του αναγκάζεται να αναλάβει την ανιψιά του, αλλά και να βρει χρήματα για να σώσει το σπίτι τους από τα χρέη. Ενώ έχει χάσει κάθε ελπίδα, ένας τραυματιοφορέας τού προτείνει να τον βοηθήσει. Το τίμημα, όμως, θα είναι μεγάλο. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Καράμπαμπας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Αλεξάνδρα Σακελλαρόπουλου, Γαρουφαλίνα Κοντόζου, Έλενα Μαυρίδου, Ευθαλία Παπακώστα, Μυρτώ Αλικάκη, Νικόλας Παπαγιάννης, Αντρέας Νάτσιος, Μαρία Κατσανδρή.

Ξεπερνώντας τα σύνορα / Στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα σύνορα» παρουσιάζονται σε πρεμιέρα ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, γυρισμένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Utopolis – Vladimir Subotić

Ο Σαμ, ένας νεαρός πρόσφυγας στο εργοτάξιο της Utopolis, μας συστήνει τον Τιμούρ, έναν άλλο πρόσφυγα. Πηγαίνει στην καντίνα της περιοχής, όπου συναντούν τον Γιάννη και τον Σωτήρη, φρουρούς της γειτονιάς. Ο Γιάννης, φανερά απογοητευμένος, κατηγορεί τους πρόσφυγες για τα δεινά του, ενώ υποπτεύεται τον Τιμούρ και τον ακολουθεί στη Utopolis. Ο καυγάς τους οδηγεί σε μια βαθιά τρύπα αποκαλύπτοντας μυστικά του παρελθόντος. Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Goran Bogdan, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Peter Okechukwu, Κατερίνα Μαυρογεώργη.

Μια δεύτερη ματιά

Brando with a Glass Eye – Αντώνης Τσώνης

Όταν ο Λούκας λαμβάνει μια πρόσκληση να σπουδάσει υποκριτική στη Νέα Υόρκη, κάνει μια ένοπλη ληστεία για τα χρήματα. Στη διάρκεια της ληστείας ο Λούκας τραυματίζει σοβαρά έναν αθώο και στη συνέχεια τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο, αναπτύσσοντας μια αναπάντεχη φιλία χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Καλλιμάνη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Ξένια Ντάνια, Χαρά Μάτα Γιαννάτου.

Μικρού μήκους ελληνικές ταινίες

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα παρουσιαστούν όλες οι βραβευμένες ελληνικές ταινίες, από όλα τα εγχώρια και διεθνή διαγωνιστικά προγράμματα του πρόσφατου 47ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες θα προβληθούν και σε ειδικό τμήμα στο Film Market, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση sales agents και εκπρόσωποι φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους του εξωτερικού.

Οι 24 ταινίες που θα προβληθούν είναι οι: