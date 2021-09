Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Μαντς Μίκελσεν ζητά εκδίκηση

Σήμερα ξεχωρίζουν οι περιπέτειες ενός ιππότη του Αρθούρου στον “Πράσινο Ιππότη” και μια ομάδα ανδρών που ζητούν εκδίκηση στους “Εκκεντρικούς”. Πρεμιέρα και για τη νέα περιπέτεια της Marvel, “O Shang-Chi κι ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών”.

Οι κριτικές των ταινιών της εβδομάδας:

Ο Shang-Chi κι ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

(“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, 2ω12λ)

Ο Σανγκ-Τσι, μάστερ του κουνγκ φου, θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του όταν έρχεται κοντά στην οργάνωση των Δέκα Δαχτυλιδιών και η αληθινή φύση του αποκαλύπτεται. Ο Σίμου Λιου γίνεται ο νέος υπερήρωας της Marvel, σε μια ταινία που επιχειρεί να φέρει το γνωστό υπερηρωικό σύμπαν στις διαδρομές των περιπετειών πολεμικών τεχνών του Χονγκ Κονγκ.

Μπορεί η “Black Widow” να ήταν η πρώτη ταινία της 4ης Φάση του MCU όμως ο “Σανγκ-Τσι” είναι η πρώτη περιπέτεια του παρόντος, δείχνοντας προς μια νέα, απρόσμενη κατεύθυνση για την μεγάλη σάγκα της Marvel. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο σκηνοθέτης του “Short Term 12” ενώ το μεγάλο ατού του φιλμ είναι εκ των πραγμάτων η παρουσία του Τόνι Λιουνγκ στον ρόλο του Μάνταριν, καθώς ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς στον κόσμο εισέρχεται κι αυτός με τη σειρά του στον κόσμο των υπερηρώων.

Ο Πράσινος Ιππότης

2.5 / 5

(“The Green Knight”, Ντέιβιντ Λάουρι, 2ω10λ)

Βασισμένο σε ένα ποίημα του 14ου αιώνα, το φιλμ εξιστορεί την περιπέτεια του απρόσεκτου ανιψιού του βασιλιά Αρθούρου, Γκάουεν (Ντεβ Πατέλ στο ρόλο), ο οποίος ένα χρόνο μετά την μονομαχία του με τον Πράσινο Ιππότη, θα πρέπει τώρα να τον συναντήσει ξανά και να υπερβεί μια σειρά από θανάσιμες δοκιμασίες. Ο Ντέιβιντ Λάουρι (“A Ghost Story”, “Ain’t Them Bodies Saints”) προσεγγίζει με νέα σκοπιά ένα κλασικό κείμενο, το οποίο φαντάζεται ως μια μουντή εξερεύνηση του ίδιου μας του εαυτού υπό συνθήκες εξωτερικής πίεσης. Καταφέρνει να δημιουργήσει μια υπνωτιστική ατμόσφαιρα που σέβεται την παράδοση του θρύλου, όμως δεν ξεφεύγει από μια κινηματογραφική μονοτονία επαναλαμβανόμενων οπτικών κι αισθητικών ιδεών, τη στιγμή που κι η προσέγγισή του τελικά κοιτά την ιστορία με έναν ελαφρώς επιφανειακό τρόπο. Η ταινία προτείνεται για θεατές σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο mood, κατά το οποίο οπωσδήποτε θα εκτιμήσουν την ατμόσφαιρα, το ρυθμό και την εικαστική διάσταση του ιπποτικού παραμυθιού που δημιουργεί ο Λάουρι.

Οι Εκκεντρικοί

2.5 / 5

(“Riders of Justice / Retfærdighedens ryttere”, Άντερς Τόμας Γιένσεν, 1ω56λ)

Ένας μισθοφόρος στο Αφγανιστάν θα επιστρέψει εσπευσμένα πίσω στην κόρη του, Ματίλντε, όταν η γυναίκα του πέφτει θύμα ενός τραγικού ατυχήματος επιβαίνοντας το τρένο. Ήταν η κακή τύχη ή μήπως όχι; Μια ομάδα αγνώστων θα τον επισκεφθεί και θα προσπαθήσει να τον πείσει πως το ατύχημα ήταν στην πραγματικότητα μια οργανωμένη απόπειρα αποσιώπησης μάρτυρα, με την γυναίκα του να είναι απλώς μια παράπλευρη απώλεια. Ο σεναριογράφος του “Μετά το Γάμο” σκηνοθετεί για μια ακόμα φορά τον Μαντς Μίκελσεν, κι η άνεση του ενός με τον άλλον φαίνεται από τη σιγουριά με την οποία ο ηθοποιός μετατοπίζεται ανάμεσα στους διαφορετικούς τόνους στους οποίους λειτουργεί η ταινία, άλλοτε νηφάλιο κοινωνικό δράμα κι άλλοτε μαύρη κωμωδία με στοιχεία αγωνίας. Ο Μίκελσεν είναι αναμενόμενα εξαιρετικός στο ρόλο ενός άντρας που κι ο ίδιος προσπαθεί να να βρει ένα συναισθηματικό κέντρου βάρους ύστερα από την παράλογη τραγωδία που τον μετατοπίζει. Είναι αυτό το στοιχείο που δίνει μια αίσθηση του διαφορετικού σε ένα φιλμ που κατά τα άλλα καταπιάνεται με γνώριμες ιδέες και με έναν τρόπο αρκετά γνώριμο κι αναμενόμενο, όσο κι αν προσπαθεί διαρκώς να πείσει περί του αντιθέτου.

Κυκλοφορούν επίσης

Αυτά Που Λέμε κι Αυτά Που Κάνουμε: Σε διακοπές στην Γαλλική εξοχή, μια έγκυος τριών μηνών δέχεται την επίσκεψη του αγοριού της ξαδέρφης της. Για τέσσερις μέρες είναι εκεί μόνοι τους περιμένοντας την επιστροφή της ξαδέρφης, κι ανταλλάζουν ερωτικές και αισθηματικές ιστορίες που τους φέρνουν όλο και πιο κοντά. Μια έξοχα πλεγμένη ερωτική δραμεντί πάνω στα κοινωνικά πλέγματα που μας ενώνουν και μας χωρίζουν, καθώς και το ρόλο των ιστοριών που λέμε στον εαυτό μας. Υποψήφιο για 14 βραβεία Σεζάρ, με πρωταγωνιστή τον Νιλς Σνάιντερ.

Best Sellers: Ένας κακόκεφος συγγραφέας που έχει αποσυρθεί, ξεκινά μια τελευταία τουρνέ προώθησης βιβλίου προκειμένου να βοηθήσει μια νεαρή εκδότρια. Μόνο που στην πραγματικότητα, κάνει ό,τι μπορεί για να τη σαμποτάρει. Κεφάτη δραματική κομεντί με τον Μάικλ Κέιν και την Όμπρεϊ Πλάζα πάντα απολαυστικούς.

Ταξίδι στην Κριμαία: Ένας πατέρας κι ένας γιος ξεκινούν το ταξίδι της μεταφοράς της σωρού του μεγάλου γιου (που πέθανε στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας) από το Κίεβο, προκειμένου να τον θάψουν στην Κριμαία. Δυνατό, πολυβραβευμένο οικογενειακό δράμα με φόντο μια διαλυμένη χώρα, που έρχεται από το τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών.

Σε επανέκδοση

Οι Εραστές του Αρκτικού Κύκλου: Ο Ότο κι η Άνα γνωρίζονται ως παιδιά, τυχαία. Η ιστορία τους συνεχίζεται στην πορεία των επόμενων χρόνων για να κορυφωθεί στον αρκτικό κύκλο. Ένα ρομαντικό δράμα πάνω στην κυκλική φύση της ύπαρξης και την δύναμη του έρωτα, ιδιαίτερα αγαπητό στη χώρα μας, γυρισμένο από τον Χούλιο Μέντεμ (“Το Σεξ και η Λουσία”).

Η Τροτέζα: Πρώην αστυνομικός ερωτεύεται μια πόρνη κι είναι έτοιμος να τα δώσει όλα για τον έρωτά της, προσπαθώντας να την σώσει από αυτή τη ζωή υποδυόμενος κάποιον που δεν είναι. Ο Μπίλι Γουάιλντερ σκηνοθετεί ξανά τους Σίρλεϊ ΜακΛέιν και Τζακ Λέμον λίγα χρόνια μετά τον θρίαμβο της “Γκαρσονιέρας”. Το αποτέλεσμα δεν είναι εξίσου αγέραστο όσο εκείνου του αριστουργήματος, αλλά διαθέτει στιγμές κωμικής και ερμηνευτικής ιδιοφυίας κι έναν αδύνατο να του αντισταθείς σκρούμπολ ρυθμό.

