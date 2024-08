Φιάσκο για… Όσκαρ στο ΥΠΠΟ – Αποσύρονται 20 ελληνικές ταινίες από τη διαδικασία επιλογής

Απάντηση χωρίς απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το φιάσκο της οσκαρικής επιλογής, και αποχώρηση 20 ταινιών από τις “αδιαφανείς ενέργειες” της διαδικασίας.

Ύστερα από την αρχική ερώτηση-καταγγελία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, την ανακοίνωση 4 σωματείων που ζητούν εξηγήσεις για τις «μεθοδεύσεις που δεν τιμούν» το Υπουργείο, την παραίτηση ενός μέλους της επιτροπής για λόγους ευθιξίας, και την ανάρτηση του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτου που μιλά για «φιάσκο με φόντο την επιλογή της ελληνικής πρότασης για το Όσκαρ διεθνούς ταινίας», το Υπουργείο Πολιτισμού απαντά με ανακοίνωσή του στον ξεσηκωμό σύσσωμης της κινηματογραφικής κοινότητας.

Και το κάνει δίχως να απαντά σε κανένα από τα επί της ουσίας ερωτήματα που όλα τα παραπάνω άτομα και φορείς έχουν δικαίως θέσει.

Σε αντίδραση σε αυτή την ανακοίνωση, η ελληνική κινηματογραφική κοινότητα ξεσηκώνεται: 20 από τις 23 ταινίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εκπροσωπήσουν την χώρα στα Όσκαρ, αποσύρονται από την διαδικασία σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΞΑΦΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ

Θυμίζουμε πως το ζήτημα προέκυψε όταν η Ακαδημία Κινηματογράφου αποκάλυψε πως 4 άνθρωποι του χώρου (ο σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος, η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη, η κριτικός κινηματογράφου Λήδα Γαλανού και η σεναριογράφος Κάλλια Παπαδάκη) είχαν λάβει επιβεβαίωση για συμμετοχή τους στη γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού την ταινία που θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ.

Ενώ τα άτομα είχαν λάβει επιβεβαίωση, με τον Βασίλη Κεκάτο να έχει οριστεί Πρόεδρος, και links για θέαση όλων των ταινιών να έχουν αποσταλεί σε όλους και όλες, ξαφνικά και δίχως εξήγηση, το Υπουργείο αλλάζει ρότα, ανακοινώνει στους 4, πως όλη η επικοινωνία δύο εβδομάδων έγινε «εκ παραδρομής», και μέσα σε λίγες ώρες είχε ανακοινωθεί μια εντελώς διαφορετική επιτροπή.

Πρόεδρος της νέας επιτροπής ορίστηκε ο σεναριογράφος Έβαν Σπηλιωτόπουλος (“G.I. Joe: Snake Eyes”, “Οι Άγγελοι του Τσάρλι”) και αντιπρόεδρος ο κριτικός κινηματογράφου Δημήτρης Δανίκας, ο οποίος έχει διαγραφεί από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι η σεναριογράφος Χριστίνα Λαζαρίδη, ο σκηνοθέτης-animator Παναγιώτης Ράππας, ο σκηνοθέτης Σπύρος Ταραβήρας, ο ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η σκηνοθέτης Ασημίνα Προέδρου, η οποία και παραιτήθηκε κάνοντας αναφορά σε «παλινωδίες και ανεπίτρεπτες διαδικασίες […] τις οποίες αρνούμαι να νομιμοποιήσω».

Η Ακαδημία Κινηματογράφου εύλογα, ζητά να μάθει «ποιός και γιατί αποφάσισε την αντικατάσταση των συναδέλφων με συνοπτικές διαδικασίες» και κατά πόσο «υπήρξε πίεση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για αλλαγή μελών της επιτροπής από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετιζόμενο με τις υποψήφιες ταινίες».

Τώρα το Υπουργείο απαντά, δίχως στην ουσία να απαντά σε κανένα από τα δύο αυτά ερωτήματα.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρχικά, και σε σχέση με το αίτημα της Ακαδημίας Κινηματογράφου να περάσει από το σώμα των ψηφοφόρων η απόφαση για την οσκαρική εκπροσώπηση της χώρας, η ανακοίνωση αναφέρει πως «Το ΥΠΠΟ παραμένει θεματοφύλακας της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται όχι μόνον η αντικειμενικότητα αλλά και το κύρος της επιτροπής», η οποία «συγκροτήθηκε από πρόσωπα υψηλού κύρους σχετιζόμενα με τον θεσμό και έχοντας επιδείξει σημαντικά δείγματα γραφής στον ίδιο το θεσμό», καθώς «έτσι διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας και της επιλογής της πλέον κατάλληλης ταινίας να εκπροσωπήσει την χώρα μας.»

Η υπεράσπιση της ακεραιότητας της διαδικασίας τη στιγμή που οι άνθρωποι του χώρου είναι σε ξεσηκωμό είναι μάλλον άτοπη εδώ, ενώ την ίδια στιγμή η φράση φαίνεται τελείως άκομψη απέναντι στα άτομα των οποίων η συμμετοχή είχε αρχικά επιβεβαιωθεί στην επιτροπή από το Τμήμα Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων του ΥΠΠΟ. Τη στιγμή που ως Πρόεδρος μάλιστα είχε αρχικά οριστεί ο Βασίλης Κεκάτος, που έχει βραβευτεί με Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους στο φεστιβάλ των Καννών.

Σχετικά με τον ορισμό της επιτροπής, η ανακοίνωση αναφέρει πως «πριν από την 13η Αυγούστου δεν είχε πραγματοποιηθεί ο ορισμός επιτροπής» και πως «αυτό επιβεβαιώνεται και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , με μία απλή σας αναζήτηση». Και πάλι το ζήτημα εδώ είναι άλλο: 4 άνθρωποι του χώρου, με αποδεδειγμένο κύρος, βρίσκονταν επί δύο εβδομάδες (σύμφωνα με την Ακαδημία και με τον Βασίλη Κεκάτο) σε συνεννοήσεις με ανθρώπους του Υπουργείου, έχοντας λάβει επιβεβαιώσεις για τη συμμετοχή τους, καθώς και links για θέαση των ταινιών.

Είναι προφανές πως για να συμβούν τέτοιες διαδικασίες απαιτείται κάτι πολύ περισσότερο από έναν άνθρωπο που πιθανώς ενεργεί εκτός πλαισίου, όπως αφήνει να εννοηθεί το κλείσιμο της ανακοίνωσης όπου αναφέρεται πως «για το θέμα της “εκ παραδρομής” της δήθεν απόφασης, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ΥΠΠΟ».

Το δεδομένο λοιπόν εδώ είναι πως εκ μέρους του Υπουργείου κινήθηκαν διαδικασίες για να οριστούν άτομα κύρους στην επιτροπή (όπως καταγγέλλει η Ακαδημία Κινηματογράφου, κι όπως επιβεβαιώνει ο Βασίλης Κεκάτος), αλλά τελευταία στιγμή και μέσα σε ένα διάστημα λίγων ωρών, ορίστηκε έξαφνα μια επιτροπή αποτελούμενη από διαφορετικά πρόσωπα.

Η Ακαδημία Κινηματογράφου, και 4 σωματεία επαγγελματιών του χώρου ζητούν να μάθουν το γιατί, καθώς και αν υπήρξε πίεση από άτομα σχετιζόμενα με υποψήφιες ταινίες. Απάντηση ακόμα δεν έχει δοθεί, σε κανένα από τα δύο ερωτήματα.

Αναλυτικά η απάντηση του υφυπουργού πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα:

Προς Δ.Σ.

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ)

Ένωση Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ)

Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Έργων (ΣΑΠΟΕ)

Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (ΕΕΝ)

Ένωση Παραγωγών Έργων Επικοινωνίας (PACT)

Το Υπουργείο Πολιτισμού, παγίως, αντιμετωπίζει με διαφάνεια και σοβαρότητα τον ύψιστο θεσμό στον χώρο του κινηματογράφου, των βραβείων OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Αναφορικά με την επιστολή σας και τα ερωτήματά σας ,που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, σχετικά με την σύσταση της επιτροπής για την επιλογή της ελληνικής υποψηφιότητας, σας ενημερώνουμε:

Το ΥΠΠΟ έχει στην αρμοδιότητά του την επιλογή και συγκρότηση της επιτροπής, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες που συμμετέχουν στις ανάλογες διαγωνιστικές διαδικασίες και μάλιστα, με υψηλού επιπέδου, εκπροσωπήσεις. Το ΥΠΠΟ παραμένει θεματοφύλακας της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίζεται όχι μόνον η αντικειμενικότητα αλλά και το κύρος της επιτροπής.

Πριν από την 13η Αυγούστου δεν είχε πραγματοποιηθεί ο ορισμός επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , με μία απλή σας αναζήτηση. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η επιλογή των μελών της επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους συγκροτήθηκε από πρόσωπα υψηλού κύρους σχετιζόμενα με τον θεσμό και έχοντας επιδείξει σημαντικά δείγματα γραφής στον ίδιο το θεσμό. Έτσι διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας και της επιλογής της πλέον κατάλληλης ταινίας να εκπροσωπήσει την χώρα μας.

Σημειώνεται ότι για το θέμα της «εκ παραδρομής» της δήθεν απόφασης, έχουν

ήδη κινηθεί οι διαδικασίες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του ΥΠΠΟ.

Με εκτίμηση

Ιάσων Φωτήλας

Υφυπουργός Πολιτισμού

ΣΥΣΣΩΜΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μετά την παραπάνω απάντηση του Υπουργείου, σε ανοιχτή επιστολή αποχώρησης από τη διαδικασία, που υπογράφουν σκηνοθέτες και παραγωγοί 20 ταινιών της φετινής παραγωγής, σημειώνεται πως «με λύπη μας διαπιστώνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις κατά τη συγκρότηση της επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει ποια ταινία θα επιλεχθεί. Παρεμβάσεις που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικασίας».

«Ως εκ τούτου αρνούμαστε να συμπράξουμε σε αδιαφανείς ενέργειες, που απαξιώνουν τον ελληνικό κινηματογράφο και τους επαγγελματίες του, και αναγκαζόμαστε να αποσύρουμε τις ταινίες μας από την ως άνω διαδικασία».

Αναφέρουν οι δημιουργοί πως: «Οι παραπάνω ανεύθυνοι και πρόχειροι χειρισμοί εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ εγείρουν ερωτήματα και εύλογες υπόνοιες για τη στόχευση τέτοιων ενεργειών. Θυμίζουν δε τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας, που έχουν καταργηθεί από το 2009. Πρακτικές από τις οποίες οι επαγγελματίες του ελληνικού σινεμά δώσαμε αγώνες για να απεμπλακούμε, πρακτικές που δεν ταιριάζουν σε ένα σύγχρονο κράτος που θέλει να ονομάζεται ευρωπαϊκό, και που εκθέτουν και θα εκθέσουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη χώρα μας διεθνώς».

«Οι απορίες είναι εύλογες: Τι μεσολάβησε ανάμεσα στην πρόταση που έγινε στις/στους συγκεκριμένες/νους επαγγελματίες να αναλάβουν τις θέσεις του προέδρου και των μελών της επιτροπής (πρόταση που επισφραγίστηκε γραπτά με την αποστολή των συνδέσμων των ταινιών μας) και στον εν τέλει μη ορισμό τους; Τι είναι αυτό που οδήγησε στις συγκεκριμένες ανορθόδοξες και πρωτοφανείς ενέργειες; Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται για την συγκρότηση της επιτροπής και αν ναι, αυτές οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν ή όχι;», ρωτά η επιστολή.

Και επιπλέον τονίζεται πως «η μεταχείριση μιας έμπειρης στη συγκεκριμένη διαδικασία υπαλλήλου ως εξιλαστήριου θύματος – όπως φαίνεται πως είναι η θέση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ για το ζήτημα – ούτε μας ικανοποιεί ούτε αποκαθιστά το κύρος και την εγκυρότητα της διαδικασίας».

Οι ταινίες που βρίσκονταν στη λίστα επιλογής για τη φετινή εκπροσώπηση στα Όσκαρ ήταν συνολικά 23 και σύμφωνα με αυτή την ανοιχτή επιστολή, από την διαδικασία αποχωρούν οι εξής 20:

“Εξέλιξη” (Περικλής Χούρσογλου), “Κουραμπιέδες από χιόνι” (Γιάννης Τσιμιτσέλης), “Animal” (Σοφία Εξάρχου), “Ladies in waiting” (Ιωάννα Τσουκαλά), “Η Μητέρα του Σταθμού” (Κωστούλα Τωμαδάκη), “Άκουσέ με” (Μαρία Ντούζα), “Tranzit” (Κάρολος Ζωναράς), “Επιχείρηση Άστρο” (Βασίλης Τσικάρας), “Αδέσποτα κορμιά” (Ελίνα Ψύκου), “Dolls of Dresden” (Γιώργος Καλομενόπουλος), “Embryo Larva Butterfly” (Κύρος Παπαβασιλείου), “Επαγγελματίας Υπνοβάτης” Βασίλης Ραΐσης, “Πολύδροσο” (Αλέξανδρος Βούλγαρης), “Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα” (Χρήστος Ανδριανόπουλος), “Μέντιουμ” (Χριστίνα Ιωακειμίδη), “Avant Drag!” (Φιλ Ιερόπουλος), “Γιάννης Σπανός Πίσω απ’ τη μαρκίζα” (Άρης Δόριζας), “Το καλοκαίρι της Κάρμεν” (Ζαχαρίας Μαυροειδής), “Νυχτερινός εκφωνητής” (Ρένος Χαραλαμπίδης), “Ο τελευταίος ταξιτζής” (Στέργιος Πάσχος).

Στη διαδικασία παραμένουν οι ταινίες “Φόνισσα” (Εύα Νάθενα), “Μινόρε” (Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας) και “Ο Καπετάν Μιχάλης” (Κώστας Χαραλάμπους).

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή των δημιουργών:

Προς τους:

Υπουργό Πολιτισμού, κα. Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργό Πολιτισμού, κο. Ιάσονα Φωτήλα

Κοινοποίηση:

Γενική Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού, κα. Ελένη Δουνδουλάκη

Προϊσταμένη Τμήματος Κινηματογραφίας και Ο/Α Μέσων, κα. Ελένη Τουμπανάκη

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Οι παρακάτω υπογράφουσες και υπογράφοντες, σκηνοθέτες και παραγωγοί κινηματογραφικών ταινιών που έχουμε υποβάλει τη συμμετοχή της ταινίας μας στη διαδικασία επιλογής της ταινίας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα βραβεία ΟΣΚΑΡ στην κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους – διαδικασία που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις – με λύπη μας διαπιστώνουμε μια σειρά από παρεμβάσεις κατά τη συγκρότηση της επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει ποια ταινία θα επιλεχθεί. Παρεμβάσεις που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Ως εκ τούτου αρνούμαστε να συμπράξουμε σε αδιαφανείς ενέργειες, που απαξιώνουν τον ελληνικό κινηματογράφο και τους επαγγελματίες του, και αναγκαζόμαστε να αποσύρουμε τις ταινίες μας από την ως άνω διαδικασία.

Συγκεκριμένα, στις 11 Αυγούστου 2024 εστάλησαν από το ΥΠ.ΠΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι σύνδεσμοι των ταινιών μας (vimeo link κ.λ.π.) σε τουλάχιστον τέσσερις επαγγελματίες του κινηματογράφου, με τις οποίες και τους οποίους είχε προηγηθεί επικοινωνία εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ, για να τους προταθεί η θέση του προέδρου και των μελών της επιτροπής που θα γνωμοδοτούσε για την ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα βραβεία ΟΣΚΑΡ, θέση που οι εν λόγω επαγγελματίες αποδέχτηκαν.

Δύο μέρες μετά, στις 13 Αυγούστου 2024, τα συγκεκριμένα μέλη της επιτροπής έλαβαν νέο γραπτό μήνυμα με το οποίο το ΥΠ.ΠΟ τα ενημέρωνε πως τελικά δε θα είναι μέλη της επιτροπής, χωρίς να τους εξηγούνται οι λόγοι του μη ορισμού τους εν τέλει. Την ίδια ημέρα, λίγες ώρες μετά, στη Διαύγεια του ΥΠ.ΠΟ αναρτήθηκε η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής, χωρίς φυσικά τη συμμετοχή καμίας και κανενός από τις/τους συγκεκριμένες/νους τέσσερις επαγγελματίες.

Οι παραπάνω ανεύθυνοι και πρόχειροι χειρισμοί εκ μέρους του ΥΠ.ΠΟ εγείρουν ερωτήματα και εύλογες υπόνοιες για τη στόχευση τέτοιων ενεργειών. Θυμίζουν δε τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας, που έχουν καταργηθεί από το 2009. Πρακτικές από τις οποίες οι επαγγελματίες του ελληνικού σινεμά δώσαμε αγώνες για να απεμπλακούμε, πρακτικές που δεν ταιριάζουν σε ένα σύγχρονο κράτος που θέλει να ονομάζεται ευρωπαϊκό, και που εκθέτουν και θα εκθέσουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση τη χώρα μας διεθνώς.

Επιπλέον, στέλνοντας το ΥΠ.ΠΟ τους συνδέσμους των ταινιών μας σε άτομα που – για άγνωστους λόγους – δεν συμπεριέλαβε τελικά στην επιτροπή, αντί να προστατεύσει – ως όφειλε – την πνευματική μας ιδιοκτησία, την οποία όλες και όλοι εμείς του εμπιστευτήκαμε, την μεταχειρίστηκε με τρόπο παράνομο, ανεύθυνο και προσβλητικό για τους δημιουργούς υπό όποια ιδιότητα (σκηνοθέτες και παραγωγοί).

Οι απορίες είναι εύλογες: Τι μεσολάβησε ανάμεσα στην πρόταση που έγινε στις/στους συγκεκριμένες/νους επαγγελματίες να αναλάβουν τις θέσεις του προέδρου και των μελών της επιτροπής (πρόταση που επισφραγίστηκε γραπτά με την αποστολή των συνδέσμων των ταινιών μας) και στον εν τέλει μη ορισμό τους; Τι είναι αυτό που οδήγησε στις συγκεκριμένες ανορθόδοξες και πρωτοφανείς ενέργειες; Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται για την συγκρότηση της επιτροπής και αν ναι, αυτές οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν ή όχι;

Επισημαίνουμε τέλος, πως η μεταχείριση μιας έμπειρης στη συγκεκριμένη διαδικασία υπαλλήλου ως εξιλαστήριου θύματος – όπως φαίνεται πως είναι η θέση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΠΟ για το ζήτημα – ούτε μας ικανοποιεί ούτε αποκαθιστά το κύρος και την εγκυρότητα της διαδικασίας.

Αξίζει σε όλες και σε όλους μας – αλλά και στο ίδιο το ΥΠ.ΠΟ – κάτι καλύτερο απ’ όλα αυτά.

Αλφαβητικά οι υπογράφουσες και υπογράφοντες, δημιουργοί των 20 ταινιών που αποσύρονται από την έως άνω διαδικασία (από τις συνολικά 23 που είχαν κατατεθεί στο ΥΠΠΟ, όπως η λίστα είχε δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο):

Αδριανόπουλος Χρήστος (σκηνοθέτης ταινίας Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα)

Αλαβάνος Νικόλας (παραγωγός ταινιών Ο τελευταίος ταξιτζής & Πολύδροσο)

Ασλανίδης Λουίζος (παραγωγός ταινίας Μέντιουμ)

Βενέτης Άγγελος (παραγωγός ταινίας Νυχτερινός εκφωνητής)

Βουγιούκαλου Ρένα (παραγωγός ταινίας Embryo Lavra Butterfly)

Βούλγαρης Αλέξανδρος (σκηνοθέτης ταινίας Πολύδροσο)

Δόριζας Άρης (σκηνοθέτης ταινίας Γιάννης Σπανός, πίσω απ᾽ τη μαρκίζα)

Δρανδάκη Μαρία (παραγωγός ταινίας Animal)

Εξάρχου Σοφία (σκηνοθέτρια ταινίας Animal)

Ζωναράς Κάρολος (σκηνοθέτης ταινίας Tranzit)

Ιερόπουλος Φιλ (σκηνοθέτης ταινίας Avant-Drag!)

Ιωακειμίδη Χριστίνα (σκηνοθέτρια ταινίας Μέντιουμ)

Καλομενόπουλος Γιώργος (παραγωγός ταινίας Dolls of Dresden)

Κοντογιάννη Μαρία (παραγωγός ταινίας Animal)

Μαυροειδής Ζαχαρίας (σκηνοθέτης ταινίας Το καλοκαίρι της Κάρμεν)

Μπολομύτη Ιωάννα (παραγωγός ταινίας Το καλοκαίρι της Κάρμεν)

Νούσιας Γιώργος (παραγωγός ταινίας Μέντιουμ)

Ντούζα Μαρία (σκηνοθέτρια ταινίας Άκουσε με)

Πάσχος Στέργιος (σκηνοθέτης ταινίας Ο τελευταίος ταξιτζής)

Πατρούμπα Βάσω (παραγωγός ταινίας Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα)

Πετροπούλου Τζίνα (παραγωγός ταινίας Η μητέρα του σταθμού)

Ραΐσης Βασίλης (σκηνοθέτης ταινίας Ο τελευταίος υπνοβάτης)

Σαραντινός Μιχάλης (παραγωγός ταινίας Άκουσε με)

Σουλτάνη Ιωάννα (παραγωγός ταινίας Εξέλιξη)

Τσαγγάρη Αθηνά (παραγωγός ταινίας Ladies in waiting)

Τσάφας Αλέξης (σκηνοθέτης ταινίας Dolls of Dresden)

Τσικάρας Βασίλης (σκηνοθέτης ταινίας Επιχείρηση άστρο)

Τσιμιτσέλης Γιάννης (σκηνοθέτης ταινίας Κουραμπιέδες με χιόνι)

Τσουκαλά Ιωάννα (σκηνοθέτρια ταινίας Ladies in waiting)

Τωμαδάκη Κωστούλα (σκηνοθέτρια ταινίας Η μητέρα του σταθμού)

Χαραλαμπίδης Ρένος (σκηνοθέτης ταινίας Νυχτερινός εκφωνητής)

Χούρσογλου Περικλής (σκηνοθέτης ταινίας Εξέλιξη)

Ψύκου Ελίνα (σκηνοθέτρια ταινίας Αδέσποτα Κορμιά)

ΠΟΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΡΙΣ;

Θυμίζουμε πως στα φετινά βραβεία Ίρις η ταινία “Animal” της Σοφίας Εξάρχου, κέρδισε 7 «ελληνικά Όσκαρ» ανάμεσα στα οποία τα Ίρις Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, αλλά και Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Το “Animal” ακολουθεί μια ομάδα εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού και εξετάζει την δυστοπική πραγματικότητα από την δική τους πλευρά, σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα. Η ταινία της Εξάρχου προβλήθηκε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Λοκάρνο, ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, όπου και βραβεύτηκε για την ερμηνεία της Δήμητρας Βλαγκοπούλου. Βραβεύτηκε και σε άλλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ενώ έγινε κι η πρώτη ελληνική ταινία στον 21ο αιώνα, που κερδίζει τον Χρυσό Αλέξανδρο (το μεγαλύτερο βραβείο της διοργάνωσης) στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Με 5 βραβεία Ίρις τιμήθηκε η “Φόνισσα” της Εύας Νάθενα: Μακιγιάζ, Σκηνογραφίας, Ενδυματολογίας, Μουσικής και Φωτογραφίας.

H “Φόνισσα” αποτελεί διασκευή του γνωστού έργου του Παπαδιαμάντη, με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο. Η ταινία, που αποτέλεσε σκηνοθετικό ντεμπούτο για την Εύα Νάθενα, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο τμήμα Meet the Neighbors του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου και έλαβε το βραβείο Καλλιτεχνικής Επίτευξης του τμήματος, καθώς και πολλά ακόμα ανεξάρτητα βραβεία. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε στις αίθουσες με τεράστια επιτυχία, όπου ξεπερνώντας τα 430.000 εισιτήρια έγινε ένα από μεγαλύτερα μπλοκμπάστερ στα ελληνικά ταμεία τα τελευταία χρόνια.

Ακολούθησε σε βραβεύσεις η ταινία “Inside” του Βασίλη Κατσούπη με τον Γουίλεμ Νταφόε, η οποία κέρδισε 3 Ίρις (ανάμεσα στα οποία το Α’ Ανδρικού Ρόλου), η οποία όμως δεν μπορεί να κατατεθεί από την Ελλάδα για τα Όσκαρ.