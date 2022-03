Όσκαρ 2022: Ποια είναι η Αριάνα ΝτεΜποουζ που έγραψε ιστορία ως η πρώτη ανοιχτά queer έγχρωμη ηθοποιός

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Αριάνα ΝτεΜπόουζ κέρδισε το Όσκαρ β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «West Side Story», στο ριμέικ του Στίβεν Σπίλμπεργκ και είναι η πρώτη ανοιχτά queer γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ ερμηνείας.

Η 31χρονη ηθοποιός διαδέχθηκε τη θρυλική Ρίτα Μορένο, που κατάγεται όπως εκείνη από το Πουέρτο Ρίκο και είχε κερδίσει το 1962 το ίδιο βραβείο ενσαρκώνοντας την Ανίτα, στην πρώτη και αυθεντική εκδοχή της ταινίας. «Σου είμαι τόσο ευγνώμων, η Ανίτα σου άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες Ανίτες όπως εγώ», είπε η ΝτεΜπόουζ στην 90χρονη σήμερα Μορένο, που την επευφημούσε μαζί με το υπόλοιπο κοινό στην αίθουσα.

Σημειώστε πως η ΝτεΜπόουζ έχει ήδη τιμηθεί για την ερμηνεία της αυτή με Χρυσή Σφαίρα, με το βραβείο της Ένωσης Ηθοποιών και με αυτό της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ερμηνεία της επικρατώντας έναντι αρκετών δυνατών υποψηφιοτήτων, όπως αυτής της Κίρστεν Ντανστ στην «Εξουσία του σκύλου», της Όντζουαν Έλις στον «Βασιλιά Ριχάρδο», της Τζούντι Ντεντς στο «Μπέλφαστ» και της Τζέσι Μπάκλεϊ στη «Χαμένη Κόρη».

"There is indeed a place for us." - Ariana DeBose, Best Actress in a Supporting Role pic.twitter.com/gMyyuXbIrq — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Η πρώτη ανοιχτά queer γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ ερμηνείας

Η ΝτεΜπόουζ, Αφρολατίνα και ανοικτά ομοφυλόφιλη, δήλωνε τον Νοέμβριο του 2021 «είμαι η Αμερική», «είμαι μέλος σχεδόν κάθε περιθωριοποιημένης κοινότητας» στις ΗΠΑ.

Σήμερα συγκινημένη δήλωσε πως «υπάρχει χώρος για εμάς. Βλέπετε μια ανοιχτά queer αφρο-λατίνα γυναίκα, που βρήκε δύναμη στη ζωή της μέσω της τέχνης. Κι αυτό είναι, νομίζω, που είμαστε εδώ να γιορτάσουμε. Οπότε αν κανείς αμφισβητήσει ποτέ την ταυτότητά σου, υπόσχομαι αυτό - υπάρχει πράγματι χώρος για εμάς».

Ποια είναι η Αριάνα ΝτεΜπόουζ

Η ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια Ariana DeBose γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1991 στη Βόρεια Καρολίνα. Ο πατέρας της είναι Αφροαμερικανός και η μητέρα της λευκή. Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο συμμετέχοντας το 2009 στο διάσημο χορευτικό σόου So You Think You Can Dance. Το 2011 ακολούθησε το ντεμπούτο της στη σκηνή του Broadway στο μιούζικαλ “Bring It On: The Musical”, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε εκεί και σε άλλους ρόλους (Motown: The Musical, 2013 και στο “Pippin”, 2014). Συμμετείχε επίσης στο αρχικό καστ του Hamilton, αλλά και στο “A Bronx Tale”. Το 2018, ήταν υποψήφια για το βραβείο Tony για την καλύτερη ηθοποιό σε μιούζικαλ για τον ρόλο της ως Donna Summer στο “Summer: The Donna Summer Musical”. Πολλοί επίσης τη γνωρίζουν από την ταινία “The Prom” (2020) στο Netflix, όπου ερμήνευσε την Alyssa Greene στο πλευρό της Μέριλ Στριπ και της Νικόλ Κίντμαν.

H ΝτεΜπόουζ αυτοκαθορίζεται ως queer. Η ίδια έχει δηλώσει πως «ποτέ δεν ένιωσα ότι είχα κάτι να κρύψω και ποτέ δεν ένιωσα ότι έπρεπε να διεκδικήσω μια ταμπέλα. Ήμουν πάντα ανοιχτή στις απόψεις μου και στο να αγαπώ όποιον αγαπώ. Αλλά το 2015 με πλησίασε κάποιος και με ρώτησε αν είχα σχέση. Συνειδητοποίησα πως δεν είχα κάνει μέχρι τότε ένα πραγματικό coming out. Έτσι, τηλεφώνησα στους παππούδες μου και τους είπα, «Γεια, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, βγαίνω ραντεβού και με τα δύο φύλα, μου αρέσει αυτό που μου αρέσει, αλλά κινούμαι προς τις γυναίκες περισσότερο, οπότε ελπίζω να είστε εντάξει με αυτό!» Η DeBose έβγαινε με την τραγουδίστρια, Jill Johnson, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια του μιούζικαλ “Motown”, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι single.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η DeBose και η Jo Ellen Pellman ξεκίνησαν την Πρωτοβουλία “Unruly Hearts” για να βοηθήσει τους νέους να συνδεθούν με οργανισμούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζουν την κοινότητα LGBTQ+.

