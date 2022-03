Όσκαρ 2022 - Will Smith vs Chris Rock: Το παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι και τα αμοντάριστα πλάνα

Ήταν η πιο άβολη ενδεχομένως στιγμή στην ιστορία των Όσκαρ, γεγονός που παραδέχτηκε, εμμέσως, ακόμα και ο ίδιος ο "παραλήπτης" του χτυπήματος, σε μία νέα χιουμοριστική απόπειρα από τη θέση του παρουσιαστή προκειμένου να "σπάσει" την αμήχανη σιωπή που είχε μόλις σκεπάσει το Dolby Theatre.

Ομολογουμένως, ήταν μία σιγή και μία στιγμή που έμοιαζε να κράτησε αιώνες, υπό τα παγωμένα βλέμματα των παρευρισκόμενων που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι, μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη, προσπαθώντας να καταλάβουν αν επρόκειτο περί σκηνοθετημένου show ή πραγματικού γεγονότος. Σύντομα όλοι κατάλαβαν ότι το πρώτο σενάριο πλέον "δεν έπαιζε", όταν τα γέλια έσβησαν και η βουβαμάρα στην αίθουσα έσπασε από τα "γαλλικά" του Will Smith προς τον Chris Rock, τον οποίο είχε μόλις χαστουκίσει.

Το άκομψο και χοντροκομμένο αστείο του stand-up comedian, που υποτίθεται πως γνωρίζει καλά πλέον από παρουσιάσεις Όσκαρ (το έχει κάνει άλλες δύο φορές), σε βάρος της συζύγου του, Jada Pinkett Smith είχε ήδη πάρει "ηχηρή" απάντηση με ένα εξίσου ηχηρό χαστούκι.

"Jada σ'αγαπώ, το G.I. Jane 2 σε περιμένει", της είπε ο Chris Rock, ο οποίος αγνόησε το πρόβλημα της ηθοποιού (αλωπεκία), προτείνοντάς της -σε ένα ενδεχόμενο σίκουελ- τον αντίστοιχο ρόλο της Demi Moore η οποία, για τις ανάγκες του έργου το 1997, είχε ξυρίσει το κεφάλι της.

Αρκετοί στο Dolby Theatre γέλασαν, μεταξύ αυτών αρχικά και ο ίδιος ο Will Smith, η Jada ωστόσο είχε ήδη προσβληθεί. Και δικαίως. Φαίνεται άλλωστε στο πρόσωπό της.

Τι ακολούθησε;

Ο ηθοποιός, που έλαβε και το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία "King Richard", σηκώθηκε, ανέβηκε στη σκηνή, πλησίασε με αποφασιστικό βήμα τον παρουσιαστή και του έδωσε ένα "γεμάτο", γερό χαστούκι, το οποίο αποτυπώθηκε για τα καλά στην ιστορία της Ακαδημίας.

Επιστρέφοντας στη θέση του, την ώρα που ο Chris Rock (όπως και η υπόλοιπη αίθουσα) προσπαθούσε να καταλάβει αλλά και να κρύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης πίσω από αμήχανα γέλια, ο Will Smith τού φώναξε εν μέσω απόλυτης σιγής και μάλιστα... δις:

"Μην ξαναπιάσεις την γυναίκα μου στο γαμ...νο στόμα σου!".

Ιδού:

Αρκετοί προσπάθησαν να επανέλθουν στο κλίμα ευφορίας που επικρατούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενώ κάποιοι άλλοι, όπως οι Denzel Washington and Tyler Perry επιχείρησαν να ηρεμήσουν τον Smith.

Το twitter πάντως είχε ήδη πάρει "φωτιά", με το όνομα του ηθοποιού να γίνεται πρώτο trend παγκοσμίως, ίσως για τον λάθος λόγο, αφού το χαστούκι που έριξε ήταν ξεκάθαρα ο νικητής των social media σε μία άτυπη μάχη με το Όσκαρ που είχε μόλις κερδίσει.

Τα σχόλια; Αδιάψευστος μάρτυρας του σοκ που προκάλεσε το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αποτυπώθηκε στο βλέμμα και στις αντιδράσεις των παρευρισκόμενων:

Να σημειωθεί πάντως, πως, όταν ο Smith σηκώθηκε για να παραλάβει το αγαλματίδιο, απολογήθηκε:

"Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία», είπε κλαίγοντας. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συνυποψηφίους μου. Αυτή είναι μια όμορφη στιγμή και δεν κλαίω που κέρδισα ένα βραβείο. Δεν είναι αυτό το νόημα για μένα. Έχει να κάνει με το να μπορείς να ρίξεις φως σε όλους τους ανθρώπους. Ο Tim και ο Trevor και ο Zack και η Saniyya και η Demi και η Aunjanue και ολόκληρο το καστ και το συνεργείο του King Richard, η Venus και η Serena, ολόκληρη η οικογένεια Williams. Η τέχνη μιμείται τη ζωή. Μοιάζω με τον τρελό πατέρα, όπως έλεγαν για τον Richard William".

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια (;)

Κι αν κάποιος θεωρεί την αντίδραση του Will Smith υπερβολική ή αψυχολόγητη στο απαράδεκτο αστειάκι του Chris Rock, ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτεί, βρίσκοντας "λογική" και απαντήσεις στο ιστορικό των δύο ανδρών.

Δεν αποκλείεται, λοιπόν, το περιστατικό που στιγμάτισε τα 94α Όσκαρ να έχει προηγούμενο, με ένα "beef" που κρατάει χρόνια. Έξι για την ακρίβεια και συγκεκριμένα από το 2016, όταν ο παρουσιαστής της τελετής εκείνης της χρονιάς, προλογίζοντας τις απονομές με έναν μακροσκελή μονόλογο, είχε κάνει διάφορα χιουμοριστικά σχόλια, τόσο σε βάρος του Will Smith, αλλά ακόμα περισσότερο κατά της Jada Pinkett, που είχε αποφασίσει να μποϊκοτάρει τη διαδικασία, λόγω έλλειψης υποψηφιοτήτων μαύρων ηθοποιών.



"Τι συνέβη φέτος; Ο κόσμος τρελάθηκε. Ο Spike Lee τρελάθηκε... Η Jada Pinkett Smith τρελάθηκε. Ο Will Smith τρελάθηκε. Όλοι τρελαίνονται", είχε πει ο Rock κατά τη διάρκεια του μονολόγου του. "Η Jada είπε ότι δεν θα έρθει, διαμαρτυρόμενη. Δεν είναι σε τηλεοπτική εκπομπή; Η Jada να μποϊκοτάρει τα Όσκαρ; Είναι σαν να μποϊκοτάρω τα εσώρουχα της Rihanna. Δεν με κάλεσαν", πρόσθεσε, αλλά δεν σταμάτησε εκεί:

"Όμως, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι είσαι νευριασμένη. Είναι νευριασμένη γιατί ο άνθρωπός της, ο Will δεν ήταν υποψήφιος για το Concussion. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι δίκαιο που ο Will, ενώ ήταν τόσο καλός, δεν προτάθηκε. Επίσης δεν είναι δίκαιο που ο Will πήρε 20 εκατομμύρια δολάρια για το Wild Wild West".

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, φαίνεται ότι εκείνος ο μονόλογος και το νέο -κακό- αστείο πήραν την απάντησή τους, με ένα χαστούκι, που μπορεί να μην ήταν "ανάδρομο", αλλά μάλλον ήταν... αναδρομικό.

