Πέθανε o ηθοποιός Κλάιβ Ρέβιλ, η “φωνή” του Αυτοκράτορα Πάλπατιν στο Star Wars

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Κλάιβ Ρέβιλ, γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία «Star Wars: Η Αυτοκρατορία αντεπιτίθεται», μια από τις δημοφιλέστερες της δημοφιλούς κινηματογραφικής σειράς. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η κόρη του Κέιτ Ρέβιλ.

Όπως μετέδωσε το Hollywood Reporter, ο Ρέβιλ πέθανε σε οίκο ευγηρίας στο Λος Άντζελες μετά από μακρά μάχη με την άνοια.

Θεωρείται ένας από τους πλέον γνωστούς Νεοζηλανδούς ηθοποιούς, με μια καριέρα που διέτρεξε πέντε ολόκληρες δεκαετίες ενώ τον είχε μυήσει στην υποκριτική ο Λόρενς Ολίβιε.

Ο Κλάιβ Ρέβιλ γεννήθηκε το 1930 στο Ουέλιγκτον της Νέας Ζηλανδίας και εκτός της παρουσίας του στο Star Wars έδωσε τη φωνή του στον Αυτοκράτορα Πάλπατιν επίσης σε άλλα διάσημα κινηματογραφικά εγχειρήματα, όπως την ταινία την ταινία κινουμένων σχεδίων «Transformers» και τις τηλεοπτικές σειρές «Batman The Animated Series» και «Star Trek: The Next Generation».

Διέγραψε σημαντική πορεία και στο θέατρο, καθώς ήταν βετεράνος της Royal Shakespeare Company και υπήρξε υποψήφιος δύο φορές για Βραβείο Tony, για τα μιούζικαλ Irma la Douce (1961) και Oliver (1963).

Ας τον θυμηθούμε στη θρυλική σκηνή του από το “Empire Strikes Back” όπου ο Πάλπατιν συνομιλεί με τον Νταρθ Βέιντερ: