Πέθανε ο σκηνοθέτης του "Paper Moon", Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

Σε ηλικία 82 ετών, πέθανε την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου ο Αμερικανός σκηνοθέτης, Πίτερ Μπογκντάνοβιτς. Σκηνοθέτης, ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος, κριτικός κινηματογράφου, ιστορικός κινηματογράφου, και γενικά… μανιακός του κινηματογράφου, ο Μπογκντάνοβιτς έφερε έναν αέρα γαλλικού Νέου Κύματος στο αμερικανικό σινεμά της δεκαετίας του ’70, φτάνοντας μέχρι την οσκαρική υποψηφιότητα το 1972 για την σκηνοθεσία και το διασκευασμένο σενάριο της πρώτης «κανονικής» μεγάλου μήκους ταινίας, της κλασικής πια «Τελευταίας παράστασης» (The Last Picture Show).

Η ταινία, που ήταν υποψήφια για άλλα έξι Όσκαρ κερδίζοντας τους δυο Β’ ρόλους με τον Μπεν Τζόνσον και την Κλόρις Λίτσμαν, ενθουσίασε τόσο πολύ στην πρεμιέρα της στο φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, που το Newsweek έγραψε πως είναι «η πιο εντυπωσιακή δουλειά ενός νέου Αμερικανού σκηνοθέτη από την εποχή του “Πολίτη Κέιν” του Όρσον Ουέλς». Παρεμπιπτόντως, όπως είχε ο ίδιος ο Μπογκντάνοβιτς πει, ήταν η ταινία-τοτέμ του παγκόσμιου σινεμά που τον έσπρωξε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όταν την πρωτοείδε.

Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς και η γυναίκα του, Λουίζ Στράτεν, μικρή αδελφή της δολοφονημένης πρώην συντρόφου του AP

Αργότερα, μάλιστα, μέσα από την φιλία που απέκτησε με τον Ουέλς, επιχείρησε να πείσει τον μυθικό σκηνοθέτη να επιστρέψει στην σκηνοθεσία, αλλά χωρίς επιτυχία. Μιλώντας για διάσημες φιλίες, ο Μπογκντάνοβιτς είχε (με κάποιους μακροχρόνιες) σχέσεις με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, τον Κάρι Γκραντ, τον Τζίμι Στούαρτ, την Όντρι Χέπμπορν, τον Φρανκ Σινάτρα, την Μαρλένε Ντίτριχ και τον Τζέρι Λούις. Εξάλλου, τα άρθρα, οι κριτικές του και οι συνεντεύξεις του Μπογκντάνοβιτς πάντα με θέμα το σινεμά, στο Esquire αλλά και αλλού, τον είχαν αναδείξει σε αξιόλογο μελετητή του (αμερικανικού κυρίως) κινηματογράφου.

Ερωτικά σκάνδαλα και τραγωδίες

Γεννημένος στις 30 Ιουλίου του 1939 στο Κίνγκστον της Νέας Υόρκης από τον Σέρβο πιανίστα, Μπόρισλαβ Μπογκντάνοβιτς και την Αυστριακή πιανίστρια Χέρμα Μπογκντάνοβιτς, ο Πίτερ σπούδασε υποκριτική στο πλευρό της μυθικής Στέλα Άντλερ την δεκαετία του ’50. Έπαιξε σε κάμποσες ταινίες (πολύ αργότερα, έπαιξε και σε δυο επεισόδια των τηλεοπτικών «Σοπράνο», και στο «Kill Bill» του Ταραντίνο), και τελικά μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1968 και στράφηκε στην σκηνοθεσία, καταφέρνοντας να διακριθεί με το ντεμπούτο του, την οσκαρική, όπως είπαμε, «Τελευταία παράσταση».

Η ταινία, ένα ασπρόμαυρο, στιλιζαρισμένο ρομαντικό δράμα με πρωταγωνιστές τους νεότατους Τζεφ Μπρίτζες και Σίμπιλ Σέπαρντ άνοιξε την πόρτα, κατά κάποιο τρόπο, σε μια σειρά από τραγικά, και αντισυμβατικά γεγονότα που σημάδεψαν την ζωή και έπληξαν την καριέρα του Μπογκντάβονιτς. Γιατί ο σκηνοθέτης, παντρεμένος ακόμα με την παραγωγό Πόλι Πλατ, ερωτεύτηκε και «κλέφτηκε» με την πρωταγωνίστριά του, Σίμπιλ Σέπαρντ. Έζησαν μαζί για επτά χρόνια σε μια σχέση θυελλώδη.

Ακολούθησε το 1972 η παλαβή κωμωδία «Μια τρελή, τρελή καταδίωξη» (What’s Up, Doc?) με τον Ράιαν Ο’Νιλ και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ, που έγινε εμπορική επιτυχία, αλλά και η επίσης ασπρόμαυρη κομεντί «Χάρτινο φεγγάρι» (Paper Moon, 1973) –που χάρισε στην εννιάχρονη κόρη του πρωταγωνιστή, Ράιαν Ο’Νιλ, Τάτουμ το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου. Κι όμως, παρά την αναγνώρισή ως ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής, η προσωπική του ζωή εξακολούθησε να επισκιάζει την καριέρα του.

Η 20χρονη Καναδέζα, Ντόροθι Στράτεν, ως Playmate της Χρονιάς, λίγους μήνες πριν τον φόνο της από τον εν διαστάσει άντρα της AP

Αρχές του 1980, γυρίζοντας την ρομαντική κομεντί «They All Laughed» με ένα πολυπληθές καστ που περιλάμβανε την Όντρι Χέπμπορν στην τελευταία της εμφάνιση στην μεγάλη οθόνη, ο Μπογκτάνοβιτς τα έφτιαξε με την, Ντόροθι Στράτεν, την πλέιμεϊτ της προηγούμενης χρονιάς του Playboy. Στις 13 Αυγούστου 1980, κι ενώ η Ντόροθι, ερωτευμένη και συζώντας πια με τον Μπογκντάνοβιτς, επιχειρούσε να χωρίσει από τον χειριστικό σύζυγο και ψευτομάνατζέρ της, Έρικ Σνάιντερ (αυτός την είχε πείσει να ποζάρει για το Playboy), δολοφονήθηκε με κοντόκανη καραμπίνα από τον Σνάιντερ, που αμέσως μετά αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.

Το τραγικό συμβάν τάραξε, βέβαια, τον Μπογκντάνοβιτς, αλλά είχε αρνητικό αντίκτυπο στην καριέρα του. Ειδικά όταν το 1984 ο ίδιος έγραψε και εξέδωσε το βιβλίο «The Killing of the Unicorn» σχετικά με την δολοφονία της Ντόροθι. Κι ακόμη περισσότερο, όταν το 1988 παντρεύτηκε την κατά 30 χρόνια νεότερή του, Λουίζ Στράτεν, μικρότερη αδελφή της αδικοχαμένης Ντόροθι… Οι δυο τους χώρισαν το 2001, αλλά συνεργάστηκαν μια χαρά το 2014 στην δραμεντί «Μπερδέματα στο Μπρόντγουεϊ» (She’s Funny That Way) με πρωταγωνιστές την Τζένιφερ Άνιστον, τον Όουεν Ουίλσον, την Ίμοτζεν Πουτς και τον Ουίλ Φόρτι.

Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς αφήνει πίσω του τα δυο παιδιά, Αντόνια και Σάσι, που απέκτησε με την επίσης νεκρή, Πόλι Πλατ.





