Ποια ήταν η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν – Μυστήριο γύρω από τον ταυτόχρονο θάνατο

Ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί μαζί με τον σκύλο τους, στο σπίτι τους στη Σάντα Φε την Τετάρτη. Μυστήριο καλύπτει – μέχρι στιγμής – την αιτία θανάτου τους.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman) και η πιανίστρια σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα (Betsy Arakawa) βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό την Τετάρτη. Το ζευγάρι πέθανε μαζί με τον σκύλο τους, όπως ανέφερε η εφημερίδα Santa Fe New Mexican, και μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε την αιτία θανάτου.

Από όσα διαρρέουν μέχρι στιγμής στα διεθνή Μέσα δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια, αλλά οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις συνθήκες του θανάτου τους και δήλωσαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο 95χρονος Χάκμαν ήταν πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, πρωταγωνιστής σε δεκάδες ταινίες και ένας από τους πιο σεβαστούς και αξιόλογους ηθοποιούς της βιομηχανίας. Τα δύο βραβεία Όσκαρ που κέρδισε, για τις ταινίες “The French Connection” και “Unforgiven”, απέχουν 21 χρόνια μεταξύ τους και η 40χρονη πορεία του είναι γεμάτη με επιτυχίες και αξιόλογους ρόλους.

Gene Hackman με τη σύζυγό του Betsy Arakawa AP Photo/Mark J. Terrill, File

Η είδηση του θανάτου του έρχεται μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Το σπίτι του ζευγαριού βρίσκεται σε μια περιφραγμένη κοινότητα λίγο έξω από τη Σάντα Φε, την πρωτεύουσα του Νέου Μεξικού. Ο Χάκμαν μετακόμισε τη δεκαετία του 1980 στην περιοχή, όπου τον έβλεπαν συχνά στην πόλη και διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου Georgia O’Keeffe τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The New Mexican.

Εκτός από τις εμφανίσεις του σε βραβεία, σπάνια τον έβλεπε κανείς στο κοινωνικό κύκλωμα του Χόλιγουντ και αποσύρθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Μπέτσι Αρακάουα – Η σύζυγος του Τζιν Χάκμαν

Nominee Gene Hackman and his wife, Gene Hackman, Betsy Arakawa AP Photo/Julie Markes

Η Μπέτσι Αρακάουα, ετών 63, ήταν κλασική πιανίστρια και παντρεύτηκε τον Χάκμαν το 1991. Δεν πρόκειται για μια προβεβλημένη διασημότητα, και η ζωή τους υπήρξε ιδιαίτερα ιδιωτική χωρίς δημοσιεύματα και ακμές. Όπως διαβάζουμε στο People, αν και ο Χάκμαν ήταν διάσημος για τους εμβληματικούς ρόλους του, λίγα είναι γνωστά για τη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του.

Αν και οι δυο τους φέρεται να άρχισαν να βγαίνουν στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ο Χάκμαν ξεκαθάρισε στην εφημερίδα South Florida Sun-Sentinel ότι δεν εγκατέλειψε την πρώτη του σύζυγο, Φέι Μαλτέζε, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1956 έως το 1986, για την Αρακάουα.

«Παρεμπιπτόντως, δεν άφησα τη σύζυγό μου για μια νεότερη γυναίκα. Απλά απομακρυνθήκαμε. Χάσαμε ο ένας τον άλλον. Όταν εργάζεσαι σε αυτή τη δουλειά, ο γάμος απαιτεί πολλή δουλειά και αγάπη» είχε πει.

Gene Hackman με τη σύζυγό του Betsy Arakawa AP Photo/Mark J. Terrill, File

Το 2014, ο Χάκμαν δήλωσε στο podcast Writer’s Bone ότι η Αρακάουα τον βοήθησε να βελτιώσει τη συγγραφική του ικανότητα. «Αν όντως έχω ένα στυλ, αυτό προήλθε από επανειλημμένες διορθώσεις, προτάσεις φίλων και τις αδιάλλακτες, συγκεκριμένες αναγνώσεις της συζύγου μου», είχε πει.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο ηθοποιός γνώρισε την Αρακάουα σε ένα γυμναστήριο στην Καλιφόρνια, όπου εργαζόταν με μερική απασχόληση, ενώ παράλληλα ακολουθούσε καριέρα στην κλασική μουσική. Η Αρακάουα φέρεται να γεννήθηκε στη Χαβάη στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χωρίς συνεντεύξεις για τον εαυτό της ή την ερωτική της ζωή, η Αρακάουα φαίνεται να είναι ένα εξαιρετικά κλειστό άτομο – κάτι που η Χάκμαν δήλωσε στον Irish Independent ότι έγινε γιατί έτσι επέλεξαν και οι δύο να ζουν. «Εκεί που ζούμε, στη Σάντα Φε, μπορείς να ζήσεις τη δική σου ζωή και να μην ενοχλείσαι από τα τελευταία κουτσομπολιά», είχε πει.

Πώς θα περιέγραφε ο Τζιν Χάκμαν τη ζωή του; “Προσπάθησα”

Clint Eastwood και Gene Hackman κρατούν τα Όσκαρ του στην 65η Τελετή των βραβείων για το "Unforgiven". AP Photo/Douglas C. Pizac

Γεννημένος το 1930, κατατάχθηκε στους πεζοναύτες στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και αποφάσισε να σπουδάσει υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο Χάκμαν έγινε φίλος με τον Ντάστιν Χόφμαν στο Pasadena Playhouse και οι δύο τους ψηφίστηκαν ως οι ηθοποιοί με τις “λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας”. Με διάφορους μικρούς ρόλους στην τηλεόραση και το θέατρο στο ενεργητικό του, ο Χάκμαν έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη απέναντι στον Γουόρεν Μπίτι στο μελόδραμα Lilith το 1964.

Gene Hackman - Bonnie and Clyde AP Photo

Τρία χρόνια αργότερα, ο Χάκμαν έκανε την πρώτη του πραγματική εντύπωση με έναν άλλο ρόλο στο πλευρό του Γουόρεν Μπίτι. Υποδυόμενος τον Μπακ Μπάροου στην ταινία του Άρθουρ Πεν “Μπόνι και Κλάιντ”, εξασφάλισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου.Έχασε από τον Τζορτζ Κένεντι στο Cool Hand Luke, αλλά αυτό τον οδήγησε στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο “I Never Sang For My Father” του 1970 με τον Μέλβιν Ντάγκλας.

Ωστόσο, ο Χάκμαν δυσκολεύτηκε με αυτό το “δράμα” της σχέσης πατέρα-γιου. «Δεν πίστευα πολλά για το πρότζεκτ και το πήρα πολύ ελαφρά», δήλωσε ο Χάκμαν σε συνέντευξή του στον Guardian το 2002. «Τότε ήρθε ο Melvyn Douglas και μου είπε: «Gene, δεν θα πάρεις ποτέ αυτό που θέλεις με τον τρόπο που υποδύεσαι» και δεν εννοούσε την υποκριτική – εννοούσε ότι δεν συμπεριφερόμουν σωστά. Μου έμαθε να μην χρησιμοποιώ τις επιφυλάξεις μου ως δικαιολογία για να μην κάνω τη δουλειά».

Η συμβουλή αυτή βοήθησε να δημιουργηθεί μια ερμηνεία που χάρισε στον Χάκμαν τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρίλερ δράσης “The French Connection” του William Friedkin και η ταινία είχε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Ο Χάκμαν κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του ως Jimmy «Popeye» Doyle.

Gene Hackman AP Photo/Rasmussen

«Η δημιουργία ταινιών ήταν πάντα επικίνδυνη – τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά – αλλά επιλέγω να θεωρώ αυτή την ταινία ως μια στιγμή σε μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και αποτυχίες», είχε δηλώσει ο Χάκμαν σε συνέντευξή του το 2021.

Ο Χάκμαν είχε περαιτέρω επιτυχία στη δεκαετία του ’70 με ρόλους στις ταινίες “The Poseidon Adventure” και “A Bridge Too Far”, ενώ έδειξε επίσης το ταλέντο του στην κωμωδία με τις καταξιωμένες εμφανίσεις του στις ταινίες “Young Frankenstein” και “Superman”, υποδυόμενος στη δεύτερη τη νέμεση του υπερήρωα Λεξ Λούθορ.

Αλλά η καλύτερη δουλειά του κατά τη δεκαετία θα μπορούσε να βρεθεί σε ταινίες που λίγοι πήγαν να δουν: Το νουάρ μυστηρίου “Night Moves” του Arthur Penn, το road movie “Scarecrow” του Jerry Schatzberg και το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα θρίλερ συνωμοσίας “The Conversation” του Francis Ford Coppola. Την ίδια περίοδο απέρριψε επίσης ρόλους στα “Σαγόνια του καρχαρία”, στις “Στενές συναντήσεις τρίτου είδους” και στους “Κυνηγούς της χαμένης κιβωτού”.

Κατά τη δεκαετία του ’80, συνέχισε να υποδύεται τον Λεξ Λούθορ στις συνέχειες του “Superman” και πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες “Reds”, “Hoosiers” και “No Way Out”. Πήρε επίσης άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία “Mississippi Burning” πριν κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ του το 1992 για τον ρόλο του στην ταινία “Unforgiven” του Clint Eastwood. Την ίδια δεκαετία έπαιξε επίσης στις ταινίες “The Firm”, “Crimson Tide” και “The Birdcage”.

Ο Χάκμαν ξεκίνησε επίσης τη δεύτερη καριέρα του ως συγγραφέας ιστορικών μυθιστορημάτων με το πρώτο του βιβλίο “Wake of the Perdido Star”, το οποίο ακολούθησαν άλλα τέσσερα, το πιο πρόσφατο από τα οποία εκδόθηκε το 2011.

AP Mark J. Terril

Οι μεταγενέστεροι κινηματογραφικοί ρόλοι του Χάκμαν περιλάμβαναν αναγνωρισμένες κωμικές ερμηνείες στις ταινίες “Heartbreakers” και “The Royal Tenenbaums” και θρίλερ όπως τα “Heist” και “Runaway Jury”. Η τελευταία του ταινία ήταν η κωμωδία “Welcome to Mooseport” του 2004. Το 2008 επιβεβαίωσε την αποχώρησή του.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν στην πραγματικότητα ένα τεστ κοπώσεως που έκανα στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Χάκμαν στο Empire για την απόσυρσή του. «Ο γιατρός με συμβούλεψε ότι η καρδιά μου δεν ήταν σε κατάσταση που θα έπρεπε να την υποβάλλω σε οποιαδήποτε πίεση».

Ο Χάκμαν αφηγήθηκε δύο ντοκιμαντέρ: “The Unknown Flag Raiser of Iwo Jima” το 2016 και “We, the Marines” το 2017. Έγραψε επίσης τρία μυθιστορήματα ιστορικής φαντασίας μαζί με τον Daniel Lenihan πριν γράψει δύο σόλο προσπάθειες, η πιο πρόσφατη από τις οποίες ονομάζεται Pursuit, ένα αστυνομικό θρίλερ.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του το 2011, πώς θα περιέγραφε τη ζωή του σε τρίτο πρόσωπο, είπε: «‘Προσπάθησε’. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν αρκετά ακριβές».