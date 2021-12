Στο νέο trailer του Batman ο εχθρός αποκαλύπτεται ως troll στο FaceΤime

To trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας “Τhe Batman: The Bat and The Cat” κυκλοφόρησε από τη Warner Bros όταν στην Ελλάδα ήταν βράδυ, τη Δευτέρα 27/12. Σε μια ώρα είχε εκατομμύρια views. Τα δυόμιση λεπτά του clip επικεντρώνονται στη σχέση του Batman (Robert Pattinson) με την Catwoman (Zoë Kravitz) και το alter ego της, Selina Kyle, ενώ ο Riddler (Paul Dano) εμφανίζεται ως troll στο FaceTime -και διευκρινίζει πως ξέρει την πραγματική ταυτότητα του Batman.

H πρώτη εικόνα είναι αυτή του Bruce Waune να μιλάει με την υποψήφια δήμαρχο της Gotham City, Bella Reál (Jayme Lawson), με την τελευταία να τον κατηγορεί πως δεν έχει κάνει αρκετά πράγματα για την πόλη, παρά τον πλούτο και την επιρροή του. Ενώ συζητούν, περνούν μπροστά από τα μάτια σας σκηνές που δείχνουν πως ως Batman κάνει όλα όσα ακούει πως δεν κάνει, με την επόμενη σκηνή να αφορά το δυσοίωνο μήνυμα του Riddler προς τον πρωταγωνιστή της ιστορίας, με τον κακό της υπόθεσης να αποκαλύπτεται μέσω βιντεοκλήσης στον Batman -και να χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο για κάθε του επικοινωνία.

Η αποκάλυψη του Riddler WARNERBROS

Προφανώς και στo trailer υπάρχουν και όλα όσα περιμένετε από μια ταινία Batman: εντυπωσιακά εφέ, μοναδική μουσική, καταδιώξεις με αυτοκίνητα και τον Pattinson να 'ενημερώνει' πόσο πολύ προετοιμάστηκε για αυτήν την πρόκληση της καριέρας του -σε κάθε επίπεδο.

Στη σύνοψη της ταινίας που θα κάνει πρεμιέρα στις 4/3 του 2022 μπορείτε να διαβάσετε πως “μετά δυο χρόνια καταδιώξεων ως Batman, έχοντας προκαλέσει φόβο στις καρδιές των εγκληματιών, ο Bruce Wayne έχει οδηγηθεί στα έγκατα των σκιών των δρόμων της Gotham City. Με μόλις λίγους έμπιστους συμμάχους, τους Alfred Pennyworth και Lt. James Gordon -μεταξύ του διεφθαρμένου δικτύου αξιωματούχων και υψηλών προσωπικοτήτων της πόλης- ο μοναχικός αυτόκλητος τιμωρός έχει καθιερώσει τον εαυτό του ως τη μοναδική ενσάρκωση της εκδίκησης μεταξύ των συμπολιτών του”.

