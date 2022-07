Τα Όσκαρ ξεκινούν από το Φεστιβάλ Βενετίας με Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Χάρι Στάιλς και Τίμοθι Σαλαμέ

Όπως κάθε χρόνο πλέον, το Φεστιβάλ Βενετίας ετοιμάζεται να υποδεχτεί μπόλικη χολιγουντιανή λάμψη καθώς τα στούντιο όλο και περισσότερο θέλουν μια πολυπόθητη θέση στο πρόγραμμα του πιο λαμπερού κινηματογραφικού Φεστιβάλ του κόσμου. (Με εξαίρεση τη χρονιά του “Parasite”, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ή/και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας έρχονται από τη Βενετία εδώ και μία δεκαετία.)

Και το πιο σπουδαίο, είναι όταν αυτή η οσκαρική λάμψη καταφέρνει να συνδυάζεται και με σπουδαίο σινεμά εκτός Αμερικής, όπως συνέβη πέρυσι. Όταν στη Βενετία έκανε πρεμιέρα τόσο το “Power of the Dog” (που κέρδισε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας) αλλά και ένα ευρωπαϊκό αριστούργημα όπως το “Γεγονός”, που κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι.

Φέτος η Βενετία παρουσιάζει ένα από τα πιο εντυπωσιακά προγράμματα των τελευταίων χρόνων, γεμάτο με τα φιλμ που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην κινηματογραφική συζήτηση της νέας σεζόν.

Ταινία έναρξης θα είναι το “White Noise”, διασκευή του Ντον ΝτεΛίλο από τον Νόα Μπάουμπαχ (“Marriage Story”), με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ και Γκρέτα Γκέργουιγκ. Είναι ίσως το πιο δυνατό φετινό οσκαρικό χαρτί του Netflix, αλλά σίγουρα δεν είναι το μοναδικό.

Οι πολυαναμενόμενες ταινίες και οι σταρ

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς (και της φετινής, αλλά και της περσινής) είναι το “Blonde” του Άντριου Ντόμινικ με την Άνα ντε Άρμας στο ρόλο της Μέριλιν Μονρό, μια ταινία που αναμένεται να σοκάρει και να διχάσει, και για την οποία έχουμε ήδη γράψει περισσότερα– και μιλήσει με τον σκηνοθέτη. Έρχεται κι αυτό στη Βενετία μιας κι ο Ντόμινικ τα βρήκε καθώς φαίνεται με το Netflix για το τελικό cut της ταινίας. Άλλο ένα γερό χαρτί του Netflix για τη νέα σεζόν που συναντάμε στο Διαγωνιστικό είναι το “Bardo”, η νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τις δύο προηγούμενες ταινίες του (“Birdman” και “Revenant”) και είναι παλιός γνώριμος της Βενετίας.

Σημαντική επιστροφή και για άλλον έναν διχαστικό σκηνοθέτη, παλιό γνώριμο του Φεστιβάλ. Ο Ντάρεν Αρονόφσκι με το “The Whale” θα επιστρέφει στο Φεστιβάλ λίγα χρόνια αφού η “Μητέρα” έριξε την αίθουσα από τις ακραίες αντιδράσεις. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Σέιντι Σινκ, η Μαξ του “Stranger Things”.

Άλλη μια μεγάλη επιστροφή είναι το “Bones and All”, η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο ο οποίος επανενώνεται με τον πρωταγωνιστή του στο “Call Me By Your Name”, Τίμοθι Σαλαμέ, ο οποίος θα βρεθεί στη Βενετία ξανά, ένα χρόνο μετά το πετυχημένο λανσάρισμα του “Dune” στο Φεστιβάλ.

Μια μαέστρο θα ερμηνεύσει η σπουδαία Κέιτ Μπλάνσετ στο “TAR” του Τοντ Φιλντ (“Μυστικά της Κρεβατοκάμαρας”) ο οποίος επιστρέφει με νέα ταινία ύστερα από 16 χρόνια και της οποίας το πρώτο τρέιλερ ήδη μας κάνει να κοιτάμε με το σαγόνι στο πάτωμα.

Δυο χρόνια μετά το εκπληκτικό “The Father”, μια ταινία που ξεκίνησε σιωπηλά την φεστιβαλική πορεία της, αλλά έφτασε θριαμβευτικά ως τα Όσκαρ, ο Φλοριάν Ζελέρ επιστρέφει με το “The Son” κι ένα εντυπωσιακό καστ που συμπεριλαμβάνει τους Χιου Τζάκμαν, Βανέσα Κέρμπι, Λόρα Ντερν και Άντονι Χόπκινς. Η ταινία θα είναι στο Διαγωνιστικό και οι Ντερν και Κέρμπι (η οποία πριν 2 χρόνια κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στη Βενετία) θα είναι εκεί.

Κοιτάζοντας περασμένα Όσκαρ (αλλά και περασμένα Φεστιβάλ Βενετίας) σημειώνουμε οπωσδήποτε και την επιστροφή του Μάρτιν ΜακΝτόνα (“Τρεις Πινακίδες”) ο οποίος επανενώνεται με τον Κόλιν Φάρελ, με τον οποίον συνεργάστηκαν στο φανταστικό “Αποστολή στη Μπριζ”. Η νεά τους ταινία είναι το δράμα "Banshees of Inisherin".

Σημαντικά ονόματα στο διαγωνιστικό

Στο Διαγωνιστικό συναντάμε πολλά ακόμα σημαντικά ονόματα, ανάμεσα στα οποία ο θρυλικός ντοκιμαντερίστας Φρέντερικ Γουάιζμαν με μια νέα ταινία μυθοπλασίας (“A Couple”), ο σπουδαίος Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί που πριν λίγες μέρες συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση από το ιρανικό καθεστώς (με την ταινία “No Bears”), η σημαντική σκηνοθέτης Τζοάνα Χογκ του “Souvenir” με την ταινία “The Eternal Daughter” με την Τίλντα Σουίντον, η Λόρα Πόιτρας του ντοκιμαντέρ “Citizenfour” με τον Έντουαρντ Σνόουντεν που επιστρέφει με το “All the Beauty and the Bloodshed”, και πολλοί ακόμα σημαντικοί δημιουργοί.

Σημειώνουμε πως στο Διαγωνιστικό θα προβληθεί κι η νέα ταινία του σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς, γιου του Κώστα Γαβρά, με τίτλο “Athena”, την οποία έχει γράψει με τον βραβευμένο στις Κάννες Λατζ Λι (“Οι Άθλιοι”).

Αν το Διαγωνιστικό μοιάζει από μόνο του αρκετό για να βγάλει βραβεία για 2-3 διοργανώσεις, προχωρώντας εκτός Διαγωνιστικού συναντάμε κι εκεί πολλές σημαντικές πρεμιέρες. Το “Don’t Worry Darling” της Ολίβια Γουάιλντ με την Φλόρενς Πιου και τον Χάρι Στάιλς μοιάζει με ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της χρονιάς κι ανυπομονούμε να δούμε τι έχει καταφέρει η σκηνοθέτης, στην νέα της ταινία μετά το συμπαθητικό ντεμπούτο “Booksmart”.

Εκτός Διαγωνιστικού με επισκέπτες σταθερούς

Εκτός Διαγωνιστικού κι ένας σταθερός επισκέπτης της Βενετίας, ο Πολ Σρέιντερ (“First Reformed”, “The Card Counter”) με τη νέα του ταινία “Master Gardener”, ένα θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Τζόελ Έτζερτον και τη Σιγκούρνι Γουίβερ. Εξαιρετική προσθήκη στο εκτός Διαγωνιστικού πρόγραμμα του Φεστιβάλ, αποτελεί και το θρίλερ “Pearl” του Τάι Γουέστ με τη Μία Γκοθ, ένα πρίκουελ της πετυχημένης ταινίας τρόμου “Χ” που είδαμε πριν λίγους μήνες στις αίθουσες.

Τέλος, να σημειώσουμε δύο ακόμα πρεμιέρες στο τμήμα των τηλεοπτικών σειρών, που όμως έρχονται από δύο πολύ γνώριμες φιγούρες του κινηματογραφικού arthouse. Ο Λαρς φον Τρίερ επιστρέφει στο τηλεοπτικό του βασίλειο με τη συνέχεια του “Kingdom”, μια απόκοσμη σειρά που διαδραματίζεται στο νευροχειρουργικό τμήμα νοσκομείου της Κοπεγχάγης. Ενώ ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν του “Drive” έρχεται στη Βενετία με τη δική του μίνι σειρά, “Copenhagen Cowboys”, που αναμένεται στο Netflix αργότερα μες στη σεζόν.

*Το 79ο Φεστιβάλ Βενετίας θα υποδεχθεί τα παραπάνω ονόματα από 31 Αυγούστου ως 10 Σεπτεμβρίου.

